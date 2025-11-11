Sevilla, capital del Pura Raza Español con un SICAB del que Bahrein está muy pendiente

Cada Salón Internacional del Caballo tiene sus pequeñas y grandes historias que siempre van más allá de lo que supone para este evento ser el tercero más importante de los que se celebran en Sevilla tanto por volumen de visitantes como por impacto económico, que está cifrado en 75 millones de euros. En esta ocasión, llegar hasta el día de la presentación ha sido un poco más complicado de lo habitual. Tras superar el brote de dermatosis nodular contagiosa con la aplicación de un estricto protocolo higiénico sanitario para las ganaderías participantes y los problemas causados por la lluvia en Fibes, la Fundación Caja Rural del Sur ha acogido la presentación del SICAB 2025 a cargo del presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez; José Juan Morales Fernández, presidente de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE); Manuel Gómez Galera, secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía; Macarena O´Neill Orueta, viceconsejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; y Manuel Alés del Pueyo, delegado de Fiestas Mayores. Un acto que ha servido, además, para reconocer la labor del presidente de Ancce en su último año al frente de la institución con un aplauso cerrado y el público asistente en pie.

Durante la presentación se ha vuelto a destacar la importancia del Pura Raza Español en Sevilla y Andalucía, "como una de las actividades agropecuarias que logran fijar población rural", afirmó García Palacios. Por otro lado, José Juan Morales, presidente de Ancce explicó que llegar hasta su celebración ha sido todo un reto y que volverá a reunir a más de 890 caballos de pura raza española de 323 ganaderías.

De este modo, el Salón Internacional del Caballo, del 18 al 23 de noviembre en Fibes, celebra 35 años dando a conocer el Pura Raza Española con una apuesta internacional más ambiciosa que nunca, con la participación de ganaderías de 11 países y la presencia de delegaciones de ganaderos, entrenadores, prescriptores y periodistas especializados de Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Marruecos y Bahréin, entre otros. Esta última delegación llega por primera vez para concer la cría de estos caballos. Varios ejemplares han sido adquiridos por el rey de este país asiático para su casa real y la delegación llega con el objetivo de tener referencias sobre cómo criar.

or su parte, Manuel Alés, teniente de alcalde de Sevilla, resaltó que “Sevilla será, un año más, el centro mundial del caballo con la 35ª edición de SICAB, el mayor evento dedicado al caballo de Pura Raza Española. El Ayuntamiento de Sevilla quiere agradecer su labor a ANCCE, organizadora del Salón Internacional del Caballo, generador indiscutible de riqueza y empleo en la ciudad, conviertiéndose en el tercer evento socioeconómico más importante tras la Semana Santa y la Feria de Abril. Nos reafirmamos en el compromiso de apoyar sin fisuras e impulsar este encuentro, que convierte a Sevilla en un referente internacional en la industria del caballo durante toda la semana”.

Por su parte, Macarena O’Neill, viceconsejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, destacó que “SICAB es un símbolo vivo de nuestra identidad, que los criadores han sabido custodiar a lo largo de los años. Pone en valor el patrimonio ecuestre en la cultura andaluza, resaltando su tradición y los oficios vinculados a ella, un legado que pertenece a todos los andaluces”. O’Neill añadió que "SICAB tiene una mirada hacia el futuro porque es un foco de innovación y tecnología, para seguir investigando y garantizando la excelencia del caballo PRE, por tanto, es pasado, presente y futuro".

Manuel Gómez, secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía mostró su apoyo a SICAB, afirmando que "Andalucía es tierra de caballos" y subrayando que "la Consejería sigue apoyando de manera decidida a los ganaderos andaluces. El objetivo es que SICAB siga creciendo como referente mundial, poniendo en valor la excelencia de Andalucía y el potencial de sus productos".

SICAB 2025 no solo acogerá el prestigioso Campeonato del Mundo del Caballo Español y las finales de ocho disciplinas ecuestres, sino que reafirma su papel como un motor esencial para la industria ecuestre y un referente internacional del Pura Raza Española. Este encuentro, que atrae la atención de profesionales, aficionados y visitantes de todo el mundo, se consolida como una plataforma única para la proyección del caballo español, la promoción de la cultura ecuestre y el impulso del turismo en Sevilla y Andalucía, fortaleciendo así el vínculo entre tradición, excelencia y desarrollo económico.

Mayor presencia de ganaderos y aficionados

En cuanto a expositores y palcos, SICAB destaca por la gran afluencia de ganaderías nacionales e internacionales, alcanzando en esta edición un total de 81 palcos ganaderos. La participación comercial también es notable, con 321 expositores contratados, lo que refuerza el atractivo del evento como punto de encuentro para la industria ecuestre y sectores afines.

Más de 60 pueblos de la provincia de Sevilla visitarán SICAB 2025, donde disfrutarán de las diferentes competiciones, la oferta comercial y el espectáculo, invitados por ANCCE.

Un espectáculo creado expresamente

SICAB es un evento único que atrae a un público diverso y entusiasta. Durante seis días, reúne concursos de primer nivel, actos sociales, jornadas formativas y una intensa actividad comercial, consolidándose como una oferta de ocio muy completa. La programación, ininterrumpida en las distintas pistas, y las amplias zonas de restauración ofrecen al público general una experiencia variada y memorable, adaptada para todos los gustos y edades.

Pero sin duda, la seña de identidad del SICAB es el espectáculo ecuestre, que reúne cada año a miles de aficionados que disfrutan de las exhibiciones protagonizadas por los mejores jinetes del mundo.

Una gala que reúne arte, tradición y emoción en un mismo escenario. La Unidad de Caballería de la Policía Nacional abre el espectáculo, dando paso a figuras internacionales como Lorenzo Action, con su innovadora doma acrobática, y Santi Serra, que presenta un espectáculo único de libertad junto a águilas y piano en directo, encabezando una noche de excelencia. La lírica y la Alta Escuela se fusionan con la mezzosoprano Nerea Berraondo y la pianista Anna Malek, acompañadas de una coreografía ecuestre de gran elegancia. La Casa Santiago, con tres generaciones dedicadas a la Doma Clásica y la Alta Escuela, y el maestro Sebastián Fernández, con su arte vaquero acompañado de guitarra en vivo, representan la esencia de la tradición ecuestre. La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre aporta su toque más andaluz y tradicional con un elegante paso de dos. El espectáculo culmina con una vibrante competición de enganches, símbolo de destreza y espíritu deportivo.

Además habrá una formación sobre western, una disciplina de doma que cada vez tiene más seguidores en Europa.

Pruebas deportivas SICAB 2025

→ Final del Campeonato del Mundo de Caballos y Yeguas de Pura Raza Española

→ Final de la Copa ANCCE GUSTO DEL SUR de Doma Clásica

→ Final de la Copa ANCCE de COVAP Doma Vaquera

→ Final de la Copa ANCCE EL MOLINO de Alta Escuela

→ Final de la Copa ANCCE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA de Equitación de Trabajo

→ Final de la Copa ANCCE FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR de Salto

→ Final de la Copa ANCCE CRUZCAMPO de Enganches

→ Final de la Copa ANCCE GUADALǪUIVIR CATERING de Amazonas

La competición es un pilar fundamental de SICAB, donde se reúne una selección de ejemplares de altísima calidad gracias a una rigurosa clasificación previa. Esto garantiza un nivel excepcional en cada prueba, lo que convierte a SICAB en una cita imprescindible para la élite del Pura Raza Española.

Además, la equitación destaca por ser el único deporte en el que mujeres y hombres compiten en igualdad de condiciones. En la última década, el número de campeonas del mundo y amazonas olímpicas ha igualado al de campeones y jinetes olímpicos, reforzando así el valor de esta disciplina como un verdadero ejemplo de equidad en el ámbito deportivo.

Jornadas formativas

Además de la competición, SICAB es también cultura, arte y formación. En esta edición se celebrarán una decena de jornadas formativas que abordarán temas de veterinaria, fisioterapia equina, la cultura ecuestre y la internacionalización del sector, reafirmando nuestro compromiso con el conocimiento y la profesionalización.

En el marco de su compromiso con la formación en el sector ecuestre, ANCCE ha confirmado la participación de 22 centros de Formación Profesional ecuestre provenientes de cuatro provincias (Sevilla, Huelva, Córdoba y Barcelona) en SICAB 2025. Un total de 1.119 alumnos, que cursan estudios en diversas especialidades, asistirán gratuitamente al evento, una iniciativa que refuerza el apoyo de ANCCE a la capacitación y el desarrollo profesional de los futuros expertos del sector.

Las especialidades que cursan estos alumnos incluyen:

• Grado Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal

• Grado Medio y Superior en Actividades Físicas y Deportivas

• Grado Medio en Técnicas de Equitación y Guía Ecuestre

• Grado Medio de Técnico en Actividades Ecuestres

• Grado Medio en Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre (TECO)

Con esta acción, ANCCE apuesta por la formación y el crecimiento de los nuevos talentos en la industria ecuestre, brindándoles una oportunidad única de aprendizaje y acercamiento a su futuro profesional.

Una plataforma de negocios

SICAB se consolida como una plataforma de negocios clave en el ámbito ecuestre y un escaparate único del caballo español. Durante el evento, se cierran operaciones relevantes y se realiza la compraventa de los mejores sementales y yeguas reproductoras de la raza. España da nombre a uno de los caballos más valorados en el mundo, el Pura Raza Española, cuya cría se extiende a 71 países, irradiando su prestigio desde SICAB.

Cada año, Sevilla acoge a las ganaderías más destacadas del panorama nacional e internacional, impulsando el mercado de compraventa del Pura Raza Española. Cabe destacar que en torno a SICAB, en un periodo que abarca los quince días previos y posteriores al evento, se genera el 47% de las transacciones económicas anuales del sector, consolidando aún más su impacto económico en la industria ecuestre global.

El impacto económico de SICAB se extiende a diversos sectores fundamentales, como el hotelero, el de transporte y el de restauración. En términos laborales, durante la celebración de SICAB se generan más de 2.000 puestos de trabajo directos, contribuyendo así al empleo en la región.

Andalucía lidera la industria ecuestre nacional (desde la cría al deporte pasando por la industria auxiliar) y supone un tercio de la aportación al PIB del sector.

Venta de entradas

Venta de las entradas en la taquilla.

Recinto

• Entrada general de martes a domingo: 14 euros.

Espectáculo

• Entrada numerada entre los 13 euros y 26 euros

Venta de las entradas online en www.sicabentradas.com