'Sevilla Cardiosaludable' lleva la prevención cardiovascular a Pino Montano

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este jueves una nueva edición de la jornada Sevilla Cardiosaludable en la Plaza Diputado Ramón Rueda, frente al mercado de abastos de Pino Montano, entre las 10:00 y las 14:00 horas. La iniciativa, impulsada por la Delegación de Salud, tiene como objetivo acercar la prevención cardiovascular a los vecinos mediante actividades gratuitas y accesibles que fomenten hábitos de vida saludables.

La delegada de Salud, Blanca Gastalver, ha participado en esta actividad de sensibilización junto al delegado del Distrito Norte, Juan de la Rosa. Durante la presentación, Gastalver ha destacado la importancia de facilitar el acceso a estos servicios. "Queremos llevar la prevención allí donde está la gente, facilitando información, pruebas útiles y orientación profesional para que los sevillanos puedan cuidar mejor de su salud cardiovascular", ha señalado la responsable municipal.

Esta iniciativa forma parte de las acciones municipales para conmemorar el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, que se celebra el 14 de marzo. La jornada ha congregado a numerosos profesionales sanitarios y ha permitido a los ciudadanos realizarse diversas pruebas médicas sin necesidad de cita previa, promoviendo así una cultura de prevención y autocuidado entre la población sevillana.

Actividades y pruebas médicas gratuitas

A lo largo de la mañana, los asistentes han podido acceder a un amplio abanico de actividades vinculadas al cuidado de la salud cardiovascular. Entre las pruebas disponibles se han incluido la evaluación del riesgo cardiovascular y el control de parámetros de salud básicos, fundamentales para detectar posibles problemas en etapas tempranas.

Los participantes también han tenido la oportunidad de someterse a una valoración de la masa corporal y recibir asesoramiento nutricional personalizado. Profesionales especializados han ofrecido consejo clínico y orientación sanitaria adaptada a las necesidades individuales de cada persona, así como screening de patología de la retina para detectar posibles afecciones oculares relacionadas con problemas cardiovasculares.

Además, la jornada ha contado con recomendaciones de salud bucodental, evaluación del estrés y un innovador taller de relajación con apoyo de realidad virtual. Los asistentes han podido aprender prácticas de reanimación cardiopulmonar, una habilidad vital que puede salvar vidas en situaciones de emergencia, y participar en un taller de alimentación saludable y sostenible.

Cada participante ha recibido un pasaporte saludable con los resultados obtenidos en las distintas pruebas para entregarlo posteriormente a su médico de atención primaria. Este documento facilita el seguimiento sanitario y permite a los profesionales médicos disponer de información actualizada sobre el estado de salud de sus pacientes.

Colaboración de hospitales Quirónsalud y colegios profesionales

Los hospitales Quirónsalud de Sevilla, concretamente Sagrado Corazón e Infanta Luisa, han participado activamente en la jornada Sevilla Cardiosaludable. Especialistas de ambos centros han realizado pruebas de bioimpedancia a todas las personas que se han acercado, proporcionando información y consejos básicos sobre prevención del riesgo cardiovascular.

La bioimpedancia es una técnica que mide la composición corporal y resulta fundamental en el ámbito de la nutrición para planificar objetivos tanto clínicos como personales. Esta herramienta permite evaluar la masa muscular y el agua corporal, identificando el riesgo nutricional a nivel muscular, especialmente en pacientes con riesgo de sarcopenia o pérdida de fuerza muscular.

Además, esta técnica contribuye a valorar la evolución de la dislipemia (colesterol o triglicéridos altos) en los pacientes, mejorando su calidad de vida y ayudando en la prevención de problemas derivados de la pérdida de masa muscular. El uso de esta tecnología en un entorno comunitario permite detectar factores de riesgo de manera temprana.

La actividad ha contado con la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, ANADIS, Sandoz, el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, Quirónsalud, el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.

Durante toda la mañana también se han repartido folletos informativos y pequeños obsequios relacionados con la salud, reforzando el carácter divulgativo y participativo de esta cita anual que se ha consolidado en el calendario de actividades saludables de la ciudad.

Factores de riesgo cardiovascular

El cardiólogo del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Rafael García de la Borbolla, ha hecho hincapié en que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Sin embargo, muchas de ellas pueden prevenirse con hábitos saludables y chequeos oportunos.

"Hipertensión arterial, colesterol alto, diabetes mal controlada, tabaquismo y obesidad son algunos de los principales factores que perjudican la salud cardiovascular, causando enfermedades tales como infarto de miocardio, angina de pecho, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, arritmias o accidente cerebrovascular (ictus), entre otras", señala el especialista.

Por su parte, Ainhoa Romero, especialista en Nutrición del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, destaca que la prevención del riesgo cardiovascular está estrechamente ligada a los hábitos de vida, especialmente a la alimentación. Muchos factores que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como el colesterol elevado, la hipertensión, el sobrepeso o tener un índice de grasa visceral elevado, están relacionados con una dieta inadecuada y el sedentarismo.

Según explica la nutricionista, adoptar una alimentación equilibrada basada en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, pescado y aceite de oliva, junto con la reducción del consumo de productos ultraprocesados, sal y azúcares añadidos, puede contribuir de forma significativa a proteger la salud del corazón.

"Pequeños cambios mantenidos en el tiempo pueden tener un gran impacto en la salud cardiovascular", afirma Romero, al tiempo que subraya que incorporar actividad física regular, evitar el tabaco y mantener un peso adecuado son claves para reducir el riesgo y mejorar el bienestar general.