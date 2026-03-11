Sevilla conmemora la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en su 500 aniversario con un videomapping y la recreación del enlace en el Real Alcázar

El Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado este miércoles dos de las grandes propuestas culturales del programa conmemorativo del 500 aniversario de las bodas de Carlos V e Isabel de Portugal, celebradas en Sevilla en 1526: el videomapping conmemorativo en la muralla y en la Puerta del León del Real Alcázar y la recreación teatral del enlace en el Salón de Embajadores, a cargo de la compañía Teatro Clásico de Sevilla.

En este sentido, del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que “Sevilla está celebrando de una forma muy especial este gran episodio de nuestra historia, que tiene su fecha central hoy, el 11 de marzo, cuando se cumplen 500 años de esta boda. Tras el gran desfile, que contó con una asistencia multitudinaria de sevillanos, y el Congreso Internacional, inaugurado esta mañana, sumamos esta propuesta cultural para poner en valor nuestro patrimonio y nuestra capacidad de recordar nuestra historia desde un lugar único como es el Real Alcázar”.

Sevilla conmemora las bodas de Carlos V en su 500 aniversario con un videomapping / Juan Carlos Muñoz

La recreación de la boda, con una duración aproximada de 45 minutos, se ha representado con dos pases, a las 21:00 y 22:15 horas, y volverá a representarse este jueves en el mismo horario.

Junto a ello, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el gran espectáculo audiovisual 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal: Entre el poder y el amor, una proyección en la muralla y la Puerta del León del Real Alcázar, de acceso libre y gratuito. En los pases de este miércoles, se ha incorporado un acompañamiento especial con fuegos artificiales integrados en el discurso narrativo en los seis pases programados para esa jornada. El espectáculo se apoya en fuentes históricas de referencia, entre ellas los trabajos de Juan de Mata Carriazo, y cuenta con banda sonora original, locución e iluminación artística diseñadas expresamente para esta obra. Cada pase tiene un aforo estimado de 2000 personas, lo que permitirá que miles de sevillanos y visitantes disfruten de una de las propuestas más destacadas de esta conmemoración.

El videomapping, de 12 minutos de duración, podrá verse del 11 al 15 de marzo con la siguiente programación: