Sevilla NO8DO, la leyenda que esconde uno de los símbolos más famosos de la ciudad

Es posible que, paseando por Sevilla y, sobre todo por la zona de la Plaza de San Francisco, donde está el Ayuntamiento de la capital, encontremos en banderas, balcones e incluso en las tapas de las alcantarillas la palabra NO8DO. Y es que esta palabra se ha acabado convirtiendo en un emblema para la ciudad.

No se conoce de manera certera cuál es el origen de esta palabra pero alrededor de su significado hay multitud de suposiciones y leyendas que son más famosas que, incluso, los estudios científicos e históricos que se han hecho en torno a ella.

NO-MADEJA-DO

De entre todas las leyentas, la más extendida entre los sevillanos y sevillanas data del siglo XIII y está íntimamente ligada a Alfonso X El Sabio y a su relación con la capital hispalense.

Esta leyenda nace del relato de los hechos del escritor sevillano Argote de Molina en 1588. Torre Farfán y Ortiz de Zúñiga, también sevillanos ilustres, escribirán estos hechos como históricos en sus obras casi un siglo después como continuación de la popularidad de la leyenda.

Corría la segunda mitad del año 1200 cuando el rey Alfonso X estaba gobernando la corona de Castilla de una forma que no contentaba al Estado. Cuando su hijo primogénito murió, Fernando de la Cerda, un conflicto con el resto de hijos (que aun eran menores de edad) y su polémica gestión como rey dieron pie a que su hijo Sancho se sublevara abiertamente contra él apoyado por buena parte de la nobleza y de otras ciudades del reino.

La consecuencia de esta sublevación fue el desmoronamiento de su reinado y la pérdida de las tierras de Castilla, por lo que Alfonso X tuvo que refugiarse en la ciudad de Sevilla, huyendo de Sancho. Cuando este cruzó la muralla su hijo consideró personarlo y permitió que viviera recluido en esta ciudad, donde sus habitantes lo acogieron y cuidaron.

Es por esto que, según cuenta esta leyenda, Alfonso X inventó un lema para dar gracias a Sevilla. Este lema sería “No me ha dejado”, refiriéndose al acogimiento que tuvo de sus habitantes y decidió representarlo con el prefijo “NO”, con el dibujo de una madeja de hijo y con el sufijo “DO”. Todo junto se lee “NO-MADEJA-DO”, que viene a significar “no me ha dejado” en relación a lo que los habitantes se Sevilla hicieron con él cuando huía de Sancho, no abandonarlo.

Otra leyenda: el padre de Alfonso X

Según otra historia popular menos extendida sobre el significado del emblema, sería el padre de Alfonso X, Fernando III El Santo (quien además es patrón de Sevilla), quien habría empleado la frase “No me ha dejado” anteriormente para referirse a que la Virgen no lo dejó de lado cuando logró reconquistar la ciudad en el año 1248.

Posible origen latino

Existe otra corriente menos romántica sobre el origen de la palabra que cree que las siglas NO y DO, proceden de la expresión en latín Nomen Domini (en el nombre de Dios). El 8 sería, simplemente, la representación del latín nodus, es decir, un nudo que une las dos palabras.

Estas siglas, o la expresión completa, están también presentes en las banderas o escudos de otras ciudades con gran influencia religiosa durante la Edad Media, por lo que es una de las explicaciones más plausibles al origen del término.

Atar con nudos

El escritor e investigador Emilio Carrillo, quien ha estudiado el origen del término llegando a publicar un libro donde hace un análisis íntegro del mismo, concluyó que la palabra sí tenía relación con Alfonso X El Sabio.

Sin embargo en su análisis Carrillo sostiene que la palabra latina “nodo”, que venía a significar “atar con nudos”, representaban las aspiraciones de Alfonso X de controlar todo el Imperio. La iconografía con supuesta forma de madeja sería, en realidad, el dibujo de un nudo como símbolo de alianza y unión. Estas aspiraciones se truncaron en 1275, por lo que según el autor, el nacimiento del NO8DO debe fecharse entre 1254 y 1275 y, curiosamente, se ha mantenido hasta la actualidad.

Desde 1995, el NO8DO en letras doradas con el fondo burdeos o carmesí conforma la bandera de Sevilla y está presente en gran multitud de impresiones institucionales de la ciudad. Hasta entonces, la bandera era la insignia con la imagen de San Fernando que queda ahora para representaciones más solemnes.