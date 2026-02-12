Qué hacer en Sevilla este fin de semana: desde el clásico musical de 'El fantasma de la ópera' hasta la guitarra de Vicente Amigo

Uno de los grandes títulos del teatro musical internacional aterriza en Sevilla. Del 13 al 22 de febrero, el auditorio del Cartuja Center CITE acogerá nuevas representaciones de El fantasma de la ópera, un espectáculo que combina romance, misterio y una puesta en escena de gran formato.

El musical fue compuesto en 1986 por Andrew Lloyd Webber, tomando como base la novela homónima de Gaston Leroux. Desde su estreno, la historia ambientada en la Ópera de París se ha convertido en uno de los fenómenos más duraderos de la escena mundial, con producciones en decenas de países y millones de espectadores. Su popularidad también llegó al cine gracias a la adaptación en 2004 de Joel Schumacher.

La trama gira en torno a una joven soprano, Christine, y la misteriosa figura que habita en los pasadizos del teatro, un genio musical marcado por la soledad y la obsesión. Amor imposible, celos y pasión artística se entrelazan en una historia que ha dado lugar a algunas de las melodías más reconocibles del repertorio contemporáneo.

Con una duración aproximada de dos horas y media, la producción destaca por su escenografía espectacular, efectos visuales y una partitura que transita entre lo sinfónico y lo operístico. Déjate envolver por el musical que ha conquistado al mundo durante décadas.

Entradas disponibles en la página web cartujacenter.com.

El Maestranza acoge la ópera ‘El sueño de una noche de verano’

‘El sueño de una noche de verano’

La magia, el enredo y lo fantástico toman el escenario del Teatro de la Maestranza con la ópera El sueño de una noche de verano, que se representará del 12 al 16 de febrero. La partitura pertenece a Benjamin Britten, quien escribió también el libreto en inglés junto al tenor Peter Pears, inspirándose en la célebre comedia de William Shakespeare. La obra se estrenó en 1960 en el Festival de Aldeburgh y es una de las óperas más originales del repertorio del siglo XX.

La producción que llega a Sevilla procede de la Opéra de Lille, con dirección escénica de Laurent Pelly y musical de Corrado Rovaris. El reparto está encabezado por el contratenor Xavier Sabata y la soprano Rocío Pérez, junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y la Escolanía de Los Palacios.

La propuesta combina lirismo, humor y un delicado sentido del misterio, con una puesta en escena que potencia el carácter onírico de la historia. Entre hadas, amantes y criaturas del bosque, Britten construye una atmósfera sonora refinada y evocadora. Las funciones serán a las 20:00 horas, con entradas entre 40 y 142 euros. Una ocasión para disfrutar de ópera, teatro y fantasía en un mismo espectáculo.

Vuelve ‘Ballet of Lights: Cenicienta’

‘Ballet of Lights: Cenicienta’.

La Sala CITE del Cartuja Center CITE acoge Ballet of Lights: Cenicienta este 13 de febrero. Cuatro bailarines reinterpretan el cuento clásico con música de compositores célebres y vestuario iluminado que brilla en la oscuridad en un espectáculo visual de una hora.

Entradas disponibles desde 23 euros en cartujacenter.com.

Teatro ‘Más perdidos que Carracuca’

Teatro ‘Más perdidos que Carracuca’ / Antonio Garci

Este 13 de febrero se representa en el Teatro TNT Más perdidos que Carracuca, tragicomedia escrita y dirigida por Emilio del Valle. La interpretan Jorge Muñoz y David Fernández Fabu en una producción de Tarambana Teatro junto a otras compañías.

Entradas disponibles desde 12 euros en patronbase.com.

La ROSS protagoniza el espectáculo ‘Reza Sevilla’

‘Reza Sevilla’, fusión sinfónica y procesional.

La música de Cuaresma se expande hacia una experiencia sensorial con Reza Sevilla. Un concierto para los cinco sentidos, que podrá disfrutarse el 13 y 14 de febrero en el auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). La propuesta, concebida por Manuel Marvizón, une tradición, sinfonismo y raíz popular en un espectáculo de gran formato vinculado al universo sonoro de la Semana Santa.

El proyecto reúne sobre un mismo escenario a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, junto a dos formaciones emblemáticas de la música procesional: Banda de Las Cigarreras y Banda de La Centuria Macarena. A ellas se suman los coros de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza y del Colegio Entreolivos, ampliando la dimensión coral del montaje.

El apartado vocal contará con intérpretes de perfiles diversos que conectan lo lírico con lo flamenco, como Arcángel, Joana Jiménez, Argentina, Manuel Cuevas y María Ángeles Cruzado. La dirección musical correrá a cargo de Alexandre Da Costa. El concierto plantea un recorrido emocional que traslada al espectador al clima íntimo, solemne y expresivo de la tradición musical cofrade.

Entradas disponibles a 25 euros en fibes.es.

La guitarra de Vicente Amigo suena en el Teatro de la Maestranza

Vicente Amigo.

La guitarra flamenca vuelve a resonar con fuerza en el Teatro de la Maestranza con el concierto de Vicente Amigo, programado para este viernes 13 de febrero. Nacido en Guadalcanal en 1967 y criado en Córdoba, Vicente Amigo se formó junto a maestros como El Tomate, El Merengue y Manolo Sanlúcar, figuras clave para entender la evolución de la guitarra flamenca contemporánea. Desde finales de los años ochenta inició una trayectoria profesional que lo ha llevado a consolidarse como referente dentro y fuera del flamenco, gracias a un estilo personal que combina virtuosismo, lirismo y una constante búsqueda sonora.

Su discografía, iniciada en 1991, refleja esa apertura estética, con colaboraciones junto a artistas de diferentes géneros que han ampliado los límites del flamenco tradicional. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2016, que avala su contribución a la música española.

Una gran cita para escuchar en directo a un guitarrista capaz de emocionar desde la misma raíz hasta llegar a la experimentación.

‘Último helecho’ en el Teatro Central

'Último helecho'.

La sala A del Teatro Central presenta el 13 y 14 de febrero la obra Último helecho, creación de Nina Laisné y François Chaignaud, junto a la compositora Nadia Larcher. Danza, música en directo y artes visuales se funden en este estreno en España.

Entradas disponibles a 23 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es.

Teatro ‘Celestina, la tragicomedia’

'Celestina, la tragicomedia'.

El Teatro TNT incluye el 13 y 14 de febrero Celestina, la tragicomedia, versión escénica del clásico atribuido a Fernando de Rojas. Es la producción más representada de Atalaya Teatro, con gira internacional. Carmen Gallardo encarna de nuevo a la célebre alcahueta.

Entradas disponibles desde 12 euros en patronbase.com.

Exposición sobre Cayetano González

Cayetano González.

Hasta el 8 de marzo, la Fundación Cajasol presenta Cayetano González – Maestro de orfebres, dedicada al orfebre Cayetano González Gómez. Organizada con el Consejo de Hermandades, reúne piezas cedidas por numerosas cofradías sevillanas, mostrando su legado.

Entrada gratuita.

Teatro ‘Al relente’ de Charo Urbano

'Al relente'.

Hasta el 22 de febrero, la Sala Cero incluye en su programación la comedia Al relente donde Charo Urbano interpreta a la veleta de la Giralda en un texto de su autoría, con dramaturgia desarrollada junto a Mané Solano, quien asume la dirección escénica.