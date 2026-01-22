Qué hacer en Sevilla este fin de semana: del drama histórico de 'Música para Hitler' a la cercanía de Alejandro Astola y el humor de 'Giraldilla'

Este viernes 23 de enero llega al Cartuja Center CITE el drama teatral Música para Hitler, una producción que recrea un momento intenso de la historia del siglo XX a través del arte escénico. Basada en hechos reales, la obra escrita por Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio se adentra en el dilema ético y personal del célebre violonchelista Pau Casals durante su exilio en Francia en 1943, cuando recibió una inquietante invitación para actuar ante Adolf Hitler. La pieza explora la decisión de Casals —quien se negó a colaborar con el régimen nazi, aun a riesgo de su vida—, su compromiso con los derechos humanos y su humanidad frente a la opresión.

La dirección de Juan Carlos Rubio da vida a este texto emocionante y reflexivo con un reparto formado por destacados actores como Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Dani Muriel y Marta Velilla, quienes encarnan con fuerza y matices a los personajes centrales y a quienes rodean en este episodio marcado por la tensión, la lealtad a los principios y el poder transformador de la música.

Coproducida por las compañías Talycual, El Tejo y Coarte, Música para Hitler es un montaje que combina historia, teatro dramático y reflexión ética, invitando al público a repensar los valores universales de libertad, dignidad y resistencia ante la injusticia.

Las entradas están disponibles a través de cartujacenter.janto.es.

Manu Sánchez vuelve con ‘Giraldilla’, la comedia más sevillana

‘Giraldilla. La veleta de Sevilla’.

El espectáculo teatral Giraldilla. La veleta de Sevilla continúa sumando funciones en el Cartuja Center CITE y se consolida como una de las propuestas más personales y celebradas de Manu Sánchez. Tras su estreno el pasado mes de junio, la comedia sigue girando con nuevas fechas que se extienden a lo largo de 2025 y 2026, confirmando la excelente acogida del público.

En este montaje, Manu Sánchez se sube al escenario para dar forma a un relato cargado de humor, ironía y reflexión en torno a Sevilla, su historia, sus contradicciones y su manera única de mirarse a sí misma. Acompañado por el periodista y escritor Julio Muñoz, más conocido como el Rancio, que participa con un breve pero significativo papel, el espectáculo combina monólogo, sátira y guiños a la actualidad desde una mirada profundamente sevillana.

Las próximas funciones tendrán lugar el jueves 22 de enero, así como en fechas posteriores ya confirmadas en abril y mayo, con distintos horarios según la jornada. Las entradas se encuentran disponibles a través de los canales habituales del Cartuja Center, con precios que oscilan entre los 20 y los 30 euros.

Danza abierta en el Teatro Central

'Coreos coros corros'.

El viernes 23 y el sábado 24 de enero se estrena en el Teatro Central Coreos coros corros, una pieza de danza creada por Irene Cantero y Natalia Jiménez. El espectáculo propone una experiencia abierta en la que el público puede entrar, salir y convivir con los intérpretes.

Entradas disponibles a 23 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es

‘Jurassic Park in concert’ llega a Fibes

‘Jurassic Park in concert’

El 22 y 23 de enero aterriza en Fibes Jurassic Park in concert una experiencia única. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla interpreta en directo la música de John Williams mientras se proyecta el clásico de Steven Spielberg, dirigido por Anthony Gabriele.

Entradas disponibles desde 25 euros en fibestickets.es.

Cuatro noches, cuatro salas: Alejandro Astola toma Sevilla

Alejandro Astola

El músico andaluz Alejandro Astola llega a Sevilla en este mes de enero como uno de los grandes protagonistas del Insólito con una propuesta muy personal. Entre el jueves 22 y el domingo 25 de enero ofrecerá cuatro conciertos consecutivos en distintas salas de la ciudad dentro de su primera gira en solitario, titulada Mi guitarra y yo.

Tras una larga trayectoria vinculada a proyectos colectivos y colaboraciones, Astola se presenta ahora en un formato cercano e íntimo, en el que la guitarra y la palabra se convierten en el eje del espectáculo. Cada actuación será distinta, adaptada al espacio y al ambiente de cada sala, permitiendo al público descubrir la faceta más directa y sincera del artista, con canciones que beben del rock, el flamenco, la rumba y la canción de autor.

El recorrido arrancará el jueves 22 en la Sala FunClub, continuará el viernes 23 en la Sala Malandar, seguirá el sábado 24 en la Sala Even y se cerrará el domingo 25 en la Sala X. Cuatro noches consecutivas para disfrutar de un artista en estado puro, dentro de una de las citas musicales más singulares del invierno sevillano.

Entradas disponibles a 25 euros en vivaticket.es.

‘Caramel’, una propuesta escénica entre la danza, el teatro y la música

‘Caramel’. / Marta Mas; @leentrelineas

El Teatro Central presenta los días viernes 23 y sábado 24 de enero el espectáculo Caramel, una propuesta escénica que se mueve con libertad entre la danza, el teatro y la música. El montaje nace de la colaboración entre Les Impuxibles, el proyecto artístico de las hermanas Clara y Ariadna Peya —pianista y bailarina—, responsables también de la dirección, y el dramaturgo Pablo Messiez, autor del texto.

Sobre el escenario, siete intérpretes construyen un relato sensible y físico que explora los vínculos humanos, la fragilidad y los afectos desde un lenguaje contemporáneo y poético. La música en directo, el movimiento y la palabra se entrelazan para crear una atmósfera intensa y cercana, en la que cada gesto y cada silencio adquieren un peso emocional propio.

Con una duración aproximada de una hora y veinte minutos, Caramel invita al espectador a dejarse llevar por una experiencia escénica envolvente, pensada para sentir tanto como para reflexionar. Además, la función del viernes incluirá un encuentro con el público, una oportunidad para dialogar con el equipo artístico y profundizar en el proceso creativo de esta singular propuesta.

El rap de Nach llega a la Sala Custom

Nach.

Este viernes, Nach actuará en la Sala Custom dentro de la gira de presentación de su nuevo disco. El rapero repasará sus nuevas canciones, como Ruido, El gran salto o Corazón, junto a algunos de los temas más representativos de toda su trayectoria.

Entradas anticipadas a 27,5 euros en entradas.com.

Teatro: ‘Sin cita previa’ en la Sala Cero

‘Sin cita previa’

Desde este jueves y hasta el domingo 8 de febrero se puede disfrutar de Sin cita previa en la Sala Cero. La comedia, escrita y dirigida por Marcelo Casas, se ofrece de jueves a domingo y está protagonizada por el propio Casas, Silvia Rey y Javier Berger.

Entradas disponibles desde 11 euros en patronbase.com.

‘El rey se muere’ de Atalaya

‘El rey se muere’ de Atalaya

Del jueves al domingo se representará El rey se muere en la nave de fundición de la Real Fábrica de Artillería. La compañía Atalaya presenta este montaje basado en la obra de Eugène Ionesco, una tragicomedia del teatro del absurdo dirigida por Ricardo Iniesta y Sario Téllez.

Entradas disponibles desde 14,40 euros en sacatuentrada.es.

Zahara presenta ‘Lento Ternura’

Zahara

Este viernes 23 de enero, Zahara llega a la Sala Pandora dentro de la gira de presentación de su último disco, Lento ternura. La cantante y compositora ofrecerá un directo íntimo y emocional, combinando nuevas canciones con algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria.