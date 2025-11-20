Qué hacer en Sevilla este fin de semana: del duende de José Mercé a la comedia de Dani Martínez

Este jueves, el Cartuja Center CITE recibe a una de las voces más emblemáticas del flamenco: José Mercé. El cantaor jerezano presentará en la capital andaluza su espectáculo Mercé canta a Manuel Alejandro, un tributo lleno de emoción en homenaje al compositor también jerezano cuya obra ha marcado la historia de la música en español.

En este concierto, Mercé interpretará algunos de los temas más icónicos de Manuel Alejandro, entre ellos Yo soy aquel o Soy rebelde, llevando estos clásicos a su terreno con una interpretación cargada de sentimiento y personalidad. Estará arropado por un cuadro flamenco y piano, una puesta en escena que promete fusionar la elegancia del repertorio del maestro compositor con la fuerza y profundidad del cante de Mercé. Tras este recorrido por la obra de Manuel Alejandro, el artista cerrará la noche repasando algunos de sus propios éxitos, esos que lo han convertido en una figura imprescindible del flamenco contemporáneo y que lo han llevado a escenarios de todo el mundo.

Con una trayectoria impecable desde los años 60 y un reconocimiento creciente —incluyendo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes—, José Mercé llega a Sevilla dispuesto a ofrecer una noche única, llena de emoción, arte y respeto por la tradición musical.

Las entradas están disponibles a través de vivaticket.es.

Crimen y literatura protagonizan la jornada ‘Estepa, en Tinta Negra’

Manel Loureiro.

El Parque Municipal Príncipe Desde la Delegación de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Estepa, organizan la Jornada de Novela Negra Estepa, en Tinta Negra, que se celebrará este próximo sábado, 22 de noviembre, en la Casa de la Cultura Miguel de Cervantes del municipio estepeño.

Esta jornada nace con el objetivo de acercar la cultura y la lectura a todos los públicos, generando espacios de encuentro entre lectores y escritores, donde la creatividad, la reflexión y la palabra sean los auténticos protagonistas en torno a narrativas sobre el crimen y suspense. Con un programa muy interesante, el encuentro comenzará con una mesa redonda sobre Crímenes Contados, el periodismo y las crónicas de sucesos, la realidad antes de ser llevado a la novela, moderado por David V. Castro, y con la participación de las periodistas Mar Bassa y Ana María Jiménez. A continuación, se celebrará un encuentro con el autor de novela negra, Manel Loureiro, en el que se conocerá su trayectoria literaria y su última novela.

Por la tarde, se cerrará la jornada con un Taller de Escritura Creativa Contar el crimen perfecto, a cargo de David V, Castro. Entrada libre hasta completar aforo, excepto al Taller de Escritura Creativa.

Joaquín Calderón en Lady Drama

Joaquín Calderón

Este jueves 20 de noviembre, Joaquín Calderón se presenta en el espacio Lady Drama Café Teatro. El cantante, guitarrista y compositor sevillano ofrecerá un concierto íntimo en el que repasará su música y contará con la participación de varios artistas invitados.

Entradas disponibles desde 11 euros en entradium.com.

Álex Ortiz celebra 25 años de carrera

Álex Ortiz

El viernes 21 de noviembre, Álex Ortiz celebrará en Fibes su 25º aniversario de carrera con el concierto La voz de tu infancia. El artista sevillano rendirá homenaje a su ciudad en un espectáculo que repasará su versátil trayectoria, marcada por el pop, flamenco-pop o bachata.

Entradas desde 22 euros en fibestickets.es.

Todo es posible en Navidad este 2025 con David Bisbal en Fibes

David Bisbal.

La Navidad llegará por adelantado a Sevilla gracias al concierto que David Bisbal ofrecerá este sábado 22 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes). El artista almeriense aterriza en la ciudad con su nueva gira, Todo es posible en Navidad 2025, un espectáculo que lleva al directo la esencia de su álbum navideño publicado en noviembre del pasado 2024.

Este trabajo discográfico, producido y arreglado por Cheche Alara, destaca por su cuidada orquestación y la participación de la prestigiosa Budapest Art Orchestra, que aporta un toque sinfónico y cálido a cada tema.

El disco reúne diez canciones, entre ellas versiones de clásicos tan reconocidos como Los peces en el río, Jingle Bell Rock o Blanca Navidad, reinterpretados con el estilo que caracteriza al artista. Su propuesta mezcla tradición, modernidad y un sonido envolvente que busca conectar con el público de todas las edades y gustos.

La cita será a las 20:00 horas, y las entradas —con precios entre 58 y 120 euros— ya pueden adquirirse a través de fibestickets.es.

Exposición sobre Carmen Laffon

Carmen Laffon

La exposición Carmen Laffón. Línea de horizonte puede visitarse en la Fundación Biodiversidad hasta el 19 de marzo de 2026; una muestra que reúne una selección de paisajes de Doñana creados por la artista sevillana, una de las figuras esenciales del arte contemporáneo andaluz.

Entrada gratuita hasta completar el aforo.

Dani Martínez presenta su nuevo espectáculo ‘Remember’

Dani Martínez

El sábado 22 de noviembre, el Cartuja Center CITE será el escenario de Remember, el exitoso espectáculo del humorista, actor e imitador Dani Martínez. Una propuesta que mezcla humor, improvisación, tecnología y música en un formato que ya ha conquistado escenarios por toda España desde su estreno en 2024.

Dani Martínez es una de las figuras más reconocibles del entretenimiento televisivo español. A lo largo de su trayectoria ha participado en programas tan populares como Dani & Flo, Got Talent España, La noche del Gran Show y Martínez y Hermanos, demostrando su versatilidad como presentador, imitador y humorista.

En Remember, Dani recupera anécdotas, personajes y momentos clave de su carrera y de toda una generación, siempre desde la improvisación y el contacto directo con el público. El monólogo incorpora elementos tecnológicos, canciones, baile y sorpresas que hacen que cada función sea distinta, dinámica y muy participativa. Un espectaculo que supone la evolución natural de su camino: un espectáculo maduro, fresco y repleto de energía.

Entradas disponibles desde 19 euros en cartujacenter.janto.es.

Tres grandes citas flamencas esta semana

María Terremoto.

El ciclo Andalucía·Flamenco 2025 sigue en el Teatro Central hasta el 30 de noviembre. Esta semana, el 20 de noviembre Dual con Mercedes Ruiz y Santiago Lara; el 21 de noviembre La edad del oro con Israel Galván y el 22 de noviembre, Manifiesto con María Terremoto.

Entradas disponibles en teatrocentral.sacatuentrada.es.

Teatro ‘Rebelión en la red’

Teatro ‘Rebelión en la red’

El ciclo TEATReVES continúa esta semana en el Teatro Alameda con Rebelión en la red de La Joven, este viernes 21 de noviembrea las 20:00 horas . Recomendada a partir de 13 años, la obra dura 75 minutos e incluye un coloquio posterior con el equipo artístico.

Entradas disponibles desde 8 euros en sacatuentrada.es.

Exposición ‘Entre Coria y Grenoble’

Quique Sarzamora.

La exposición Entre Coria y Grenoble. Interrelaciones y Desvíos 02 puede visitarse en el Espacio Santa Clara hasta el 11 de enero de 2026. La muestra reúne obras de Antonio Sosa y Quique Sarzamora, instaladas en el refectorio del antiguo convento de Santa Clara.