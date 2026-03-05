Qué hacer en Sevilla este fin de semana: de El Kanka al Carnaval de Cádiz, con parada en la Orquesta Barroca

El cantautor malagueño El Kanka actuará en Sevilla los días 6 y 7 de marzo en el auditorio del Cartuja Center CITE. La segunda fecha se ha añadido tras la buena acogida inicial del concierto anunciado para el viernes, ampliando así la oportunidad de disfrutar en directo de uno de los nombres más queridos del panorama de canción de autor en España.

La visita a la capital hispalense forma parte de la gira de presentación de La calma, su séptimo trabajo discográfico, publicado a comienzos de este pasado febrero. El álbum llega acompañado por los adelantos La calma y La apuesta, dos canciones que anticipan el tono del nuevo repertorio y mantienen la mezcla de humor, sensibilidad y observación cotidiana que caracteriza la escritura del artista.

Nacido en Málaga en 1982, El Kanka —nombre artístico de Juan Gómez Canca— ha construido una carrera basada en la cercanía con el público y en un estilo que combina pop, rumba, canción de autor y toques de música latinoamericana. El concierto sevillano está incluido dentro de la programación del ciclo Insólito y se plantea como una ocasión para escuchar en directo las nuevas composiciones junto a algunos de los temas más populares de todo su repertorio.

Entradas disponibles en la página web cartujacenter.janto.es.

Cantores de Híspalis canta a la Semana Santa en el Cartuja Center

El grupo sevillano Cantores de Híspalis ofrecerá su nuevo directo este jueves 5 de marzo en el auditorio del Cartuja Center CITE. La formación presentará su nuevo espectáculo Credo (la música se hace oración en Semana Santa), una propuesta que combina música, emoción y tradición en torno al universo cofrade.

El montaje está concebido como un recorrido musical inspirado en la espiritualidad y los símbolos de la Semana Santa sevillana. A través de canciones, narración y una cuidada puesta en escena, el espectáculo busca trasladar al público la atmósfera de esos días que marcan profundamente la identidad cultural de la ciudad.

La dirección musical correrá a cargo de José Enrique de la Vega, responsable de dar forma sonora a esta nueva producción. La actuación contará además con la participación especial de Enrique Casellas, conocido por su vinculación con la música cofrade y por haber sido pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 2023.

El concierto se presenta como una experiencia musical pensada para los aficionados a la tradición cofrade y para quienes desean acercarse al repertorio inspirado en la Semana Santa desde una perspectiva escénica y contemporánea.

‘Fetén (opereta flamenca para dos máscaras)’

La sala La Fundición Teatro acoge del 5 al 15 de marzo Fetén (opereta flamenca para dos máscaras y una guitarra), una propuesta de Un Proyecto Corriente. Con idea original de Juan Luis Corrientes, el montaje combina teatro de máscaras y flamenco sobre el escenario.

Entradas disponibles desde 13 euros en patronbase.com.

Nueva cita literaria en el Ateneo

Ateneo de Sevilla.

El Ateneo de Sevilla acoge este 5 de marzo a las 19:00 la presentación del libro Paso a paso, verso a verso, de Rafael Salcedo Ramírez. Intervendrán Alberto Amador y Manuel Portillo, mientras que el acto estará presidido por Luis Rizo Haro, presidente de la Sección de Bellas Artes del Ateneo.

Entrada gratuita.

FeMÁS recibe a la Orquesta Barroca de Sevilla este viernes

Orquesta Barroca de Sevilla (OBS).

La Orquesta Barroca de Sevilla ofrece el 6 de marzo en el Espacio Turina el concierto El ocaso de los reyes, incluido dentro de la programación del FeMÁS. La cita forma parte de la 43ª edición de este festival dedicado a la interpretación histórica y al repertorio de los siglos XVII y XVIII.

El programa propone un recorrido por la música instrumental francesa del siglo XVIII, un periodo marcado por el refinamiento cortesano y por el desarrollo de nuevas formas sinfónicas dentro de la tradición barroca tardía. El repertorio incluye el Concert de symphonies Opus 3 nº 2 en fa mayor de Antoine Dauvergne, la Sonate en symphonie Opus 3 nº 1 de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, el Concierto para violín, cuerda y continuo Opus 7 nº 3 en do mayor de Jean-Marie Leclair y la Suite de Dardanus RCT 35 de Jean-Philippe Rameau.

Al frente de la formación estará el violinista y director francés Julian Chauvin, reconocido especialista en repertorio barroco y clásico interpretado con criterios historicistas. Bajo su dirección, la Orquesta Barroca de Sevilla volverá a poner en valor el sonido de los instrumentos de época.

Entradas disponibles desde 10 euros en sacatuentrada.es.

El Carnaval de Cádiz regresa a FIBES con ‘El Falla en Sevilla’

Antonio Álvarez 'Bizcocho'.

El espíritu del Carnaval de Cádiz volverá a Sevilla con la celebración de la decimotercera edición de El Falla en Sevilla, una gala que se desarrollará los días 6 y 7 de marzo en el auditorio del Fibes. La cita trasladará a la capital hispalense el ambiente y el humor característicos del carnaval gaditano con algunas de las agrupaciones más destacadas de la temporada.

El espectáculo estará presentado por el periodista Manolo Casal y el humorista Manolo Morera, dos voces muy vinculadas al mundo del carnaval. Durante la gala se sucederán sobre el escenario distintas comparsas y chirigotas que han participado en el concurso del Gran Teatro Falla, ofreciendo al público sevillano una selección de coplas, humor y crítica social.

Entre las agrupaciones confirmadas figuran la comparsa DSAS3, dirigida por Jesús Bienvenido, así como la comparsa creada por Miguel Ángel García Argüez y Raúl Cabrera titulada El Desguace. El repertorio incluirá también las chirigotas Los que van a coger papas, Nos hemos venío arriba y ¡¡¡Sssshhh!!!, ganadora del concurso.

Mi Hermano y yo en Sala Malandar

Mi Hermano y yo.

La Sala Malandar celebra este 5 de marzo un nuevo concierto del grupo Mi Hermano y yo dentro del ciclo The Scalpers Sessions. La cita incluye también la presentación de la nueva fragancia de la compañía The Band, de Scalpers Perfumes.

Entradas disponibles desde 12 euros en feverup.com.

‘Cabildo’ en el Teatro de la Maestranza

‘Cabildo’ en el Teatro de la Maestranza.

La Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza programa para estos próximos días 6 y 7 de marzo la ópera de cámara Cabildo, escrita en 1932 por Amy Beach con libreto de Nan Bagby Stephens. La función cerrará el ciclo Rasgando el silencio.

Entradas a 20 euros en teatrodelamaestranza.koobin.events.

‘Todos los ángeles alzaron el vuelo’

'Todos los ángeles alzaron el vuelo'.

El Teatro Central presenta los días 6 y 7 de marzo Todos los ángeles alzaron el vuelo, montaje de la compañía La Zaranda dirigido por Paco de la Zaranda sobre texto de Eusebio Calonge. La obra reúne a cuatro personajes marginales en una historia cargada de simbolismo.

Entradas disponibles a 23 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es.

‘Cayetana. Grande de España’

Cayetana Fitz-James Stuart.

El Palacio de las Dueñas presenta hasta el 31 de agosto la exposición Cayetana. Grande de España, dedicada a Cayetana Fitz-James Stuart con motivo del centenario de su nacimiento. La muestra está comisariada por Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz.