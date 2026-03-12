Qué hacer en Sevilla este fin de semana: desde lo nuevo de Beret hasta la mejor ópera con 'Marina'

El Teatro de la Maestranza acogerá entre el sábado 14 y el jueves 19 de marzo tres funciones de la ópera Marina, obra del compositor Emilio Arrieta. Se trata de una versión operística en tres actos de la conocida zarzuela homónima, con libreto de Miguel Ramos Carrión, que revisó el texto original escrito por Francisco Camprodón. La adaptación definitiva se estrenó en el Teatro Real de Madrid en 1871, convirtiendo a la obra como una de las partituras más representativas del repertorio lírico español.

La producción que llega a Sevilla está impulsada por el Teatro de la Zarzuela y contará con la dirección escénica de Bárbara Lluch, mientras que la dirección musical correrá a cargo de Manuel Busto. Sobre el escenario participarán la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) y el Coro del Teatro de la Maestranza, formaciones habituales en la programación del coliseo sevillano.

El reparto estará encabezado por la soprano Sabina Puértolas y el tenor Ismael Jordi, que asumirán los papeles protagonistas de esta historia ambientada en un entorno marinero y marcada por los conflictos sentimentales entre sus personajes. Ambos intérpretes cuentan con una amplia trayectoria en el panorama lírico internacional y son habituales en escenarios operísticos de Europa.

Entradas disponibles en la página web teatrodelamaestranza.koobin.events.

Sevilla celebra el V centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal

'500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal'.

Con motivo del quinto centenario del enlace entre Carlos I de España —también emperador del Sacro Imperio como Carlos V— e Isabel de Portugal, la ciudad de Sevilla organiza una serie de actividades conmemorativas en el Real Alcázar de Sevilla. La programación se desarrollará hasta este domingo 15 de marzo y propone acercar al público uno de los episodios históricos más relevantes celebrados en este conjunto monumental.

El acto central será la proyección de un videomapping titulado 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal: entre el poder y el amor. Este espectáculo audiovisual, de aproximadamente doce minutos de duración, se proyectará cada noche sobre la muralla y la Puerta del León del Alcázar, combinando imágenes, luz y música para recrear el contexto histórico y el significado político y sentimental de aquel matrimonio.

Las proyecciones tendrán varios pases diarios. De miércoles a jueves y el domingo se celebrarán a las 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 y 23:00 horas. El viernes y el sábado el número de sesiones aumentará, comenzando a las 20:15 y repitiéndose cada media hora aproximadamente hasta las 23:15 horas. La asistencia al videomapping será gratuita.

‘Desde donde sale el sol hasta el ocaso’

OSC.

Este jueves la Catedral de Sevilla acoge el concierto Desde donde sale el sol hasta el ocaso en el espacio del trascoro. Participarán la OSC de la US y el Conservatorio Superior Manuel Castillo, la Schola Gregoriana Reginae Tharsis, el organista Miguel Ángel García y la solista Mariko Nambu.

Entrada gratuita.

FeMÁS continúa esta semana

FeMÁS.

Estos días continúa en Sevilla la XLIII edición del FeMÁS, que se celebra hasta el 29 de marzo en distintos espacios. La programación incluye conciertos dedicados a compositores como John Dowland, Jean-Philippe Rameau y Johann Sebastian Bach.

Entradas disponibles a 20 euros en femas.sacatuentrada.es.

Beret regresa a Sevilla con su nueva gira ‘Lo bello y lo roto’

Sevilla recibe a Beret en el Cartuja Center con su nueva gira.

El cantante sevillano Beret ofrecerá su nuevo directo este viernes 13 de marzo en el auditorio del Cartuja Center CITE. La actuación forma parte de la gira con la que el artista presenta su nuevo trabajo discográfico, Lo bello y lo roto, publicado a finales de noviembre y considerado su tercer álbum de estudio.

Nacido en Sevilla en 1996, el músico comenzó su carrera difundiendo sus composiciones a través de plataformas digitales y redes sociales, donde sus canciones alcanzaron rápidamente millones de reproducciones. Con el paso de los años ha consolidado una trayectoria dentro del pop urbano español, caracterizada por letras de tono introspectivo y melodías que combinan influencias del pop, el rap y la música urbana.

En su nuevo álbum, Lo bello y lo roto, Beret explora temas vinculados a las relaciones personales, la superación y las contradicciones emocionales, una línea temática habitual en su repertorio. El disco incluye varias colaboraciones con artistas invitados, entre ellos el dúo sevillano SFDK, además de Diegote y Domelipa, que aportan diferentes matices estilísticos al proyecto.

Entradas disponibles desde 42 euros en www.cartujacenter.com.

Doce horas de música sin parar en el MalaCabeza Space Music

Canijo de Jerez.

El municipio sevillano de Palomares del Río celebrará este 14 de marzo la tercera edición del festival MalaCabeza Space Music, una jornada de doce horas de música ininterrumpida que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal. El evento combinará conciertos en directo y sesiones de música electrónica desde el mediodía hasta la noche.

El cartel estará encabezado por el regreso de G5, formación integrada por Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito Bombo Infierno, Tomasito y Diego Ratón. El grupo acudirá al festival para presentar su nuevo manifiesto musical, El que quiera dormir que se compre una colchoneta, un trabajo que reivindica la rumba como eje central de su propuesta sonora.

La programación incluirá también la actuación del DJ mexicano Aaron Sevilla, conocido por su estilo afro house y por sus actuaciones en escenarios internacionales como Ibiza, Dubái o Mykonos. El cartel se completa con la propuesta rockera de El Pechuga, que presentará su proyecto Tribunal Supremo: versiones con sentencia, con reinterpretaciones de clásicos de grupos como Triana, Extremoduro o ZZ Top, además del grupo S-30.

Cita con Juan Diego Flórez este viernes

Juan Diego Flores.

El tenor Juan Diego Flórez ofrecerá un recital este viernes en el Teatro de la Maestranza. Nacido en Lima en 1973 y presente en escenarios como La Scala de Milán o la Royal Opera House de Londres, interpretará un programa con canciones y arias de Rossini, Bellini y Verdi.

Entradas desde 40 euros en teatrodelamaestranza.koobin.events.

‘Poncio Pilato’ vuelve al Antiquarium

‘Poncio Pilato’.

Hasta el 15 de marzo el Museo Antiquarium acoge nuevas funciones de la obra Poncio Pilato. El montaje, que celebra su undécima temporada desde su estreno en 2014, se representa durante la Cuaresma junto a un mosaico romano del espacio arqueológico.

Entradas disponibles a 12 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es.

La La Love You en directo este sábado

La La Love You.

La La Love You actuará este sábado en el auditorio del Cartuja Center CITE. La actuación forma parte de la gira LaLaTour 2026. El grupo presentará en directo algunos adelantos de su próximo disco, previsto para mayo, como La mitad de la mitad o Una boda en Las Vegas.

Entradas disponibles a 32,5 euros en www.cartujacenter.com.

‘Totentanz. Morgen ist die frage’

‘Totentanz. Morgen ist die frage’

Los días 13 y 14 el Teatro Central acogerá Totentanz. Morgen ist die frage (Danzas de la muerte. Mañana es la pregunta). La pieza, dirigida por el coreógrafo Marcos Morau con dramaturgia de Roberto Fratini, combina danza contemporánea, instalación artística y videoproyección.

Entradas disponibles a 23 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es.

‘La vida y tal & Friends’ con Ana Milán

Ana Milán.

El 14 y 15 de marzo el Cartuja Center CITE serás la sede de dos funciones en directo del podcast La vida y tal & Friends, creado por la actriz Ana Milán. La artista contará con invitados especiales: Manuel Díaz ‘El Cordobés’ el sábado y Toñi Moreno el domingo.