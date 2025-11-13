Qué hacer en Sevilla este fin de semana: del ritmo de ASERE y el flow de Anuel al virtuosismo de la Chamber Orchestra of Europe

El grupo sevillano pone fin a ‘Nuestra Primera Cita’ el próximo 15 de noviembre a las 21:00 horas en su ciudad natal.

Este sábado 15 de noviembre, el grupo sevillano ASERE celebrará el fin de su primera gira Nuestra Primera Cita con un concierto muy especial en Antique Theatro (Sevilla). Tras recorrer las principales salas del país y conquistar al público con su frescura, energía y cercanía, la

banda cierra este emocionante capítulo en casa, rodeada de sus seguidores. Formado por Álvaro, Julio, Miguel y Carlos, ASERE ha vivido un año imparable. Desde que se hicieron virales con su versión del tema La Rizos, el grupo ha ido consolidando su propio estilo con sus dos primeros singles, La Primera Cita y Mi Morena, que ya suenan con fuerza en plataformas digitales y redes sociales.

La gira Nuestra Primera Cita ha sido un viaje musical lleno de momentos inolvidables, donde el público ha podido disfrutar de un espectáculo dinámico, divertido y repleto de sorpresas. En cada parada, ASERE ha demostrado que su propuesta es sinónimo de buen rollo, ritmo y autenticidad, conquistando a una nueva generación de fans que conectan con su naturalidad y energía en el escenario. El concierto en Antique Theatro será la gran despedida de su primera gira: un show muy especial en el que el grupo repasará sus temas más conocidos y presentará nuevas canciones en un ambiente festivo, cercano y lleno de amigos como Juan Cid, Chukky o Riki Rivera, entre otros.

Las entradas están disponibles a través de www.giglon.com.

Estepa celebra este fin de semana su primer Festival Gastronómico Cultural

Festival Gastronómico Cultural.

El Parque Municipal Príncipe de Asturias será un punto de encuentro entre empresas locales de alimentación y cultura en el que se celebrarán degustaciones, talleres y diferentes actividades acompañadas de música en directo. Este festival nace con el propósito de poner en valor las empresas locales del sector alimentario, dar a conocer la diversidad y calidad de sus productos y, al mismo tiempo, reforzar la oferta gastronómica y cultural del municipio.

La gastronomía se combina con la cultura para ofrecer un ambiente agradable y accesible para todos los públicos, convirtiéndose en un espacio para quienes deseen descubrir los sabores y la creatividad que caracterizan a Estepa.

El evento cuenta con un programa de actividades diseñado para los tres días: catas, talleres para adultos y niños, actuaciones musicales en directo y servicio de barra. Por primera vez, distintas empresas estepeñas compartirán escenario para mostrar y maridar sus elaboraciones demostrando la riqueza y el potencial de los productos locales.

En el caso de algunas actividades, será necesario la compra de entradas a través de la web: https://www.tickentradas.com/lugar/parque-municipal-principe-de-asturias-estepa.

La magia del piano de Víctor D. Jiménez

Víctor D. Jiménez

Este sábado 15 de noviembre, a las 20:00 horas, el Teatro Municipal de Casariche acoge el concierto CANDLElight, un viaje sensorial inspirado en la música de Ludovico Einaudi, interpretado por el reconocido pianista Víctor D. Jiménez.

Entradas disponibles desde 10 euros en las taquillas del teatro.

Kris R llega a Sevilla con su mejor directo

Kris R

Este viernes 14 de noviembre, el trapero Kris R actuará en la Sala Pandora tras el aplazamiento de su concierto previsto para el pasado 3 octubre. El artista, nacido en Nueva York y criado en Colombia, trae a la ciudad un potente directo dentro de su nueva gira europea.

Entradas anticipadas desde 14 euros en fourvenues.com.

El trap latino de Anuel AA llega al Live Sur Stadium

El fénomeno mundial del trap hace parada en la capital andaluza.

El sábado 15 de noviembre, el Live Sur Stadium será escenario de la energía de Anuel AA, dentro de su gira internacional Real Hasta la Muerte Europe Tour 2025. El artista puertorriqueño llega con su característico sonido y la fuerza que lo ha convertido en una de la figuras más ensenciales del género.

La cita servirá también como anticipo del esperado álbum Real Hasta la Muerte 2, continuación de su exitoso debut que marcó un antes y un después en el trap latino. En esta nueva etapa, Anuel promete una propuesta más madura y versátil, sin perder la autenticidad que define su música. Durante el concierto, el público podrá disfrutar de una mezcla de sus himnos más reconocidos —como China, Sola o Ella quiere beber— junto con adelantos de sus nuevos temas.

El artista ha descrito este proyecto como uno de los más personales de su trayectoria, donde combina su habitual fuerza callejera con una producción más elaborada y madura. Tras llenar estadios en América Latina y Estados Unidos, Anuel llega a Sevilla en una de las citas más esperadas del otoño hispalense.

Entradas disponibles desde 42 euros en enterticket.net.

Ángel Martín trae hasta Sevilla su nuevo monólogo ‘Somos monos’

Ángel Martín

El domingo 16 de noviembre, Ángel Martín presenta su nuevo espectáculo Somos monos en el Cartuja Center CITE. Tras el éxito de Punto para los locos, el humorista, guionista y comunicador barcelonés regresa a los escenarios con un monólogo donde reflexiona, con su habitual ironía y lucidez, sobre la condición humana y el absurdo de la vida moderna.

En Somos monos, Martín combina su característico humor crítico con una mirada más introspectiva y filosófica, fruto de las experiencias personales que ha compartido en sus libros Por si las voces vuelven y Detrás del ruido. Durante hora y media, propone un viaje lleno de inteligencia, risas y momentos de identificación, en el que explora cómo, pese a la tecnología y los avances, seguimos movidos por impulsos tan básicos como los de nuestros ancestros.

Conocido por su paso por programas como Sé lo que hicisteis o su informativo matinal viral en redes, Ángel Martín ha consolidado una trayectoria única que combina comedia, divulgación y reflexión. Su regreso al directo es una invitación a reírse de uno mismo, a aceptar el caos y a entender, desde la risa, que todos seguimos siendo monos con móvil.

El Comandante Lara vuelve al Cartuja Center

Comandante Lara / Pilar Pereira

Este domingo, el Comandante Lara regresa al Cartuja Center CITE con su exitoso espectáculo Viaje con nosotros. Acompañado por Vicente Ruidos y Jesús Tapia, promete una sesión de risas sin tregua en este montaje que ha colgado el cartel de “no hay billetes” en toda España.

Entradas disponibles desde 24 euros en vivaticket.es.

Chamber Orchestra of Europe

María Dueñas

El domingo 16 de noviembre, la Chamber Orchestra of Europe actúa en el Teatro de la Maestranza bajo la batuta de Sir Antonio Pappano. La violinista María Dueñas será la solista invitada en un programa con obras de Édouard Lalo y Antonín Dvořák, dentro de su gira nacional.

Entradas desde 40 euros en teatrodelamaestranza.koobin.es.

‘The jury experience: un caso judicial’

‘The jury experience: un caso judicial’

Este sábado 15 de noviembre, el Cartuja Center CITE presenta una nueva función de The Jury Experience: un caso judicial inmersivo. En este innovador espectáculo, el público forma parte del jurado y decide el destino del acusado en una mezcla de teatro y suspense.

Entradas disponibles desde 23 euros en feverup.com.

‘In memoriam: Antonio Rivero Taravillo’

Antonio Rivero Taravillo

Hasta el viernes 14 de noviembre, el CICUS será la sede de la exposición In memoriam: Antonio Rivero Taravillo, un homenaje al poeta, editor y traductor sevillano. La muestra reúne las portadas de la revista Estación Poesía, que el autor dirigió hasta su fallecimiento.