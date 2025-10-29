Se suspende la apertura del Salón del Motor de Sevilla en Fibes por problemas con la lluvia

La Federación de Empresarios del Metal (FEDEME), como organizanizadora del Salón del Motor de Sevilla 2025, ha comunicado este miércoles que se cancela el acto de inauguración oficial del salón previsto a las 11.30 en Fibes, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

Fedeme asegura que "por problemas técnicos, la organización del evento ha decidido suspender la apertura del Salón del Motor de Sevilla por problemas técnicos sobrevenidos en Fibes con motivo de la lluvia" y añade que "se está trabajando para solventar la situación lo antes posible".

Fedeme asegura que se va a trabajar a lo largo del día para que la situación quede te establecida en el día de mañana jueves.