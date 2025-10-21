El Salón del Motor de Sevilla llega a Fibes del 29 de octubre al 2 de noviembre

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, Fibes, acoge el Salón del Motor de Sevilla 2025, exposición comercial del sector automovilístico que se celebrará del miércoles 29 de octubre al domingo 2 de noviembre. El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este martes la rueda de prensa donde se han dado a conocer todos los detalles de este evento por parte del delegado del área de gobierno de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio y distrito Bellavista-La Palmera, Álvaro Jesús Pimentel Siles; el director gerente de la Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, Carlos Jacinto Marín y el presidente de la Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ASOCASIÓN, Manuel Berrocal Jiménez.

“Desde el Ayuntamiento de Sevilla, reafirmamos nuestro compromiso con este ecosistema empresarial. Apoyamos a los concesionarios, a las marcas, a las financieras, y a todos los agentes que hacen posible este Salón. Lo hacemos porque creemos en una economía que genera riqueza, que crea empleo de calidad, y que apuesta por la innovación y el futuro”, ha destacado Pimentel.

Igualmente, el delegado ha señalado que el Salón del Motor de Sevilla “es una cita que nos conecta con la innovación, con la sostenibilidad, y con las oportunidades. Detrás de cada vehículo hay tecnología, hay industria, y hay talento que investiga e innova”.

Organizado por la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME), el Salón del Motor de Sevilla es promovido por ASCONSE, Asociación Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla y ASOCASIÓN, Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ambas organizaciones integradas en FEDEME. El evento cuenta, además, con el patrocinio de financieras de referencia como BBVA Consumer Finance; Santander Consumer Bank; Caixabank Payments & Consumer y Sofinco, y la colaboración de los hospitales Quirónsalud de Sevilla.

Por decimoquinto año consecutivo, FIBES se convierte este otoño en punto de encuentro para los amantes del motor, transformándose durante cinco días en un gran hipermercado automovilístico que albergará más de 3.000 vehículos, de las principales marcas, modelos y motorización disponibles en el mercado, en 27.000m2 de exposición, con descuentos especiales diseñados por las concesiones para la cita y facilidades de financiación, ofreciendo de esta forma un servicio integral a los clientes.

Tras el éxito cosechado en sus ediciones anteriores, la muestra suma ya más de 650.000 visitantes y cerca de 29.000 vehículos vendidos, consolidándose como el mejor escenario de Andalucía y uno de los mejores salones de España en su segmento para la compra de vehículos nuevos, seminuevos, KM0 y de ocasión.

Todo ello, unido a los propios beneficios que el evento reporta para Sevilla y a las cifras de negocio que genera (algo más de 44M€ en 2024), lo sitúan entre las grandes citas que acoge la ciudad y la segunda mayor muestra sectorial de FIBES.

En 2025 el Salón del Motor de Sevilla reunirá a 50 expositores, entre concesionarios, financieras.

El precio de las entradas se mantiene en 6 euros por persona (menores de 8 años gratis) y se pueden adquirir de forma anticipada desde la web del evento o directamente desde tomaticket.es. También se podrán comprar en las taquillas físicas de FIBES desde el 29 de octubre. El horario de apertura del Salón será de 11:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente y el domingo 2 de noviembre la hora de cierre se adelantará a las 19.00 horas.

Tal y como ha destacado el director gerente de FEDEME, Carlos Jacinto Marín durante su intervención y en línea con el claim de la campaña de esta edición (¡El futuro está en marcha!), el Salón del Motor de Sevilla representa una oportunidad única para todos aquellos visitantes que desean estar al día de las últimas tendencias en el mercado y especialmente para los que buscan comprar un vehículo, siendo uno de sus principales atractivos el reunir en un único recinto (FIBES) vehículos nuevos, seminuevos, KM0 y de ocasión, de las principales marcas, modelos y motorización disponibles en el mercado, sin necesidad de desplazarse de un concesionario a otro de la ciudad.

Foto familia de la rueda de prensa de la presentación del Salón del Motor. / M. G.

A esto hay que sumar las ofertas especiales para la cita que preparan las marcas y la comodidad de contar con una atención personalizada y el asesoramiento de los mejores expertos, así como la posibilidad de hallar un producto de calidad, con facilidades de financiación y con la garantía que implica el haberlo adquirido en un evento de estas características.

Asimismo, los datos más recientes apuntan que segmentos con un fuerte peso en este evento como es el del VO despiertan un alto interés entre los consumidores actualmente. Así, en lo que va de año, las ventas han superado las 70.000 unidades en Sevilla. Este crecimiento sostenido confirma la buena salud de eventos como el Salón del Motor de Sevilla y lo consolidan como una oportunidad excepcional para los compradores que buscan calidad, variedad y buen precio.

Novedades y actividades paralelas 2025

Por su parte, el presidente de ASOCASIÓN, Manuel Berrocal ha informado que el Salón del Motor de Sevilla 2025 contará con la presencia de marcas como Abarth, Alfa Romeo, Aprilia, Audi, BAIC, BMW, Citroën, Cupra, Dacia, Derbi, DFSK, DS, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Invicta, Jaecoo, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Link&Go, Livan, MG, Maserati, Mazda, Mercedez Benz, Mini, Mitsubishi, Moto Guzzi, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Piaggio, Renault, Seat, Silence, Skoda, Ssangyong, Subaru, Suzuki, SWM Motors, Toyota, Vespa, Volkswagen, Volvo y Yamaha, así como una amplia variedad de multimarcas.

Asimismo, en su decimoquinta edición, el Salón contará con actividades paralelas que amenizarán la experiencia de los asistentes, entre ellas un show presentado por el periodista Salomón Hachuel y Julio Muñoz “El Rancio”, donde las risas, el dinamismo y las sorpresas estarán aseguradas las tardes del miércoles 29, jueves 30 y viernes 31, a partir de las 19:00 horas, desde el stand de Concesur (Pabellón 3).

Igualmente, entre las novedades que han sido informadas a la organización destacan las actividades programadas por parte de Nimo Grupo con motivo del 40 Aniversario de su concesión Toyota Nimo Gordillo. El día de la inauguración del Salón, el miércoles 29 de octubre, los asistentes podrán disfrutar en la entrada a FIBES de una experiencia única que les hará ‘regresar al pasado’ con la mirada puesta siempre en el futuro. En esta experiencia los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca el Toyota Mirai, el coche de hidrógeno de Toyota que rompe barreras. Además, en el stand de Nimo Grupo, en el pabellón 2, se presentará el nuevo Toyota Corolla Cross Hybrid 2025, con un diseño renovado que no dejará indiferente a nadie.

Por su parte, Grupo Terry, presentará los siguientes modelos durante la edición de 2025: el Ev4 de Kia; el C5 aircross de Citroën; el Jaecoo 5 de Jaecoo y el S400 de Ebro, que, aunque llegó a concesionarios en junio, continúa de lanzamiento.

Pequeños y mayores podrán disfrutar también, un año más, del scalextric portátil más grande de Andalucía en el interior de la cúpula de FIBES. Toda la información sobre la edición de 2025 del Salón del Motor de Sevilla se puede consultar en: www.salondelmotorsevilla.com