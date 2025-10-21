Bad Gyal confirma un concierto en Sevilla el 9 de mayo de 2026

La reconocida cantante Bad Gyal ha anunciado la ampliación de su esperada gira 'Tour 2026', confirmando un tercer concierto tanto en Barcelona como en Madrid, así como una segunda actuación en Bilbao. La gira, que dará comienzo en marzo de 2026, incluirá paradas en otras importantes ciudades españolas como Valencia, Sevilla y A Coruña, consolidando así su posición como una de las artistas más demandadas del panorama musical urbano en España.

Esta expansión de fechas llega tras el rotundo éxito de ventas en la preventa de las entradas para los conciertos que anunció el pasado viernes. La artista barcelonesa, cuya popularidad no ha dejado de crecer desde el lanzamiento de su álbum debut 'La Joia' en 2024, ha tenido que responder a la enorme demanda de sus seguidores con nuevas oportunidades para asistir a sus espectáculos en vivo.

En Barcelona, Bad Gyal actuará ahora tres días consecutivos en el Palau Sant Jordi, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026. En Madrid, por su parte, las fechas programadas serán el 11, 12 y 14 de abril en el Movistar Arena. La ciudad de Bilbao también contará con una doble cita, ya que al concierto previsto para el 16 de mayo en Arena Miribilla, se suma ahora el del día 15 del mismo mes.

Esta es la fecha del concierto de Bad Gyal en Sevilla 2026

El 'Tour 2026' de Bad Gyal recorrerá seis ciudades españolas, conformando una de las giras más ambiciosas de la artista hasta la fecha. Tras sus conciertos en Barcelona en marzo, la cantante llegará a Madrid en abril para ofrecer tres actuaciones. Posteriormente, el 24 de abril hará parada en Valencia, antes de dirigirse a Sevilla, donde ofrecerá un único concierto el 9 de mayo de 2026.

La doble cita en Bilbao los días 15 y 16 de mayo precederá a la última parada de la gira nacional, que tendrá lugar en A Coruña el 23 de mayo. Según ha informado Doble Cuerpo, agencia de representación de la artista, en un comunicado oficial, todas las fechas han registrado un gran éxito de ventas, lo que demuestra el creciente apoyo del público español a la música de Bad Gyal.

Las entradas para todos los conciertos de la gira ya están disponibles a través de la página web oficial de la artista. Los fans que no hayan podido conseguir tickets para las primeras fechas anunciadas tienen ahora la oportunidad de asegurar su asistencia a alguna de las nuevas actuaciones programadas, aunque la alta demanda sugiere que también podrían agotarse rápidamente.

La trayectoria ascendente de Bad Gyal en la escena urbana

Desde que irrumpió en la escena musical, Bad Gyal se ha convertido en un referente indiscutible de la música urbana en España. Su álbum debut 'La Joia', lanzado en 2024, supuso un punto de inflexión en su carrera, consolidándola como una de las voces más influyentes del género en el país y ampliando significativamente su base de seguidores.

Este éxito no ha pasado desapercibido en el panorama internacional, lo que le ha permitido colaborar con artistas de renombre como Trueno, Omar Courtz, Ozuna o Zion, entre otros. Estas colaboraciones han contribuido a expandir su proyección más allá de las fronteras españolas, posicionándola como una de las figuras más prometedoras de la música urbana latina a nivel global.

El 'Tour 2026' representa la mayor gira en la trayectoria de Bad Gyal hasta el momento, y llega en un momento de especial relevancia para la artista, que ha conseguido combinar el reconocimiento de la crítica con un éxito comercial sin precedentes en su carrera. La gran acogida de esta gira confirma el sólido vínculo que la cantante ha establecido con su público en España.

¿Quién es Bad Gyal?

Alba Farelo, conocida artísticamente como Bad Gyal, es una cantante y productora catalana que ha revolucionado la escena de la música urbana española en los últimos años. Nacida en Vilassar de Mar, Barcelona, la artista comenzó su carrera musical subiendo versiones a YouTube, antes de dar el salto a la industria con su particular fusión de dancehall, reggaeton y trap.

Su estilo único, caracterizado por letras directas y ritmos caribeños adaptados a la sensibilidad europea, la ha convertido en una figura singular en el panorama musical. Tras varios EPs y sencillos de éxito, el lanzamiento de 'La Joia' en 2024 supuso su consagración definitiva, recibiendo elogios tanto por parte de la crítica especializada como del público general.

A lo largo de su trayectoria, Bad Gyal ha colaborado con numerosos artistas internacionales y ha actuado en algunos de los festivales más importantes de Europa y América Latina, consolidando una base de seguidores cada vez más amplia. Su impacto va más allá de lo musical, convirtiéndose también en un referente estético y un modelo a seguir para muchos jóvenes.

Cómo es un concierto de Bad Gyal

Los espectáculos de Bad Gyal se caracterizan por su energía desbordante y cuidadas coreografías que complementan a la perfección su propuesta musical. En esta gira, se espera que la artista presente en directo los temas de su aclamado álbum 'La Joia', además de repasar los grandes éxitos de su carrera que le han valido el reconocimiento del público.

El montaje escénico promete ser uno de los aspectos más destacados de estos conciertos, con un diseño de luces y efectos visuales a la altura de las grandes producciones internacionales. Asimismo, la presencia de bailarines y músicos en directo aportará una dimensión adicional a las actuaciones, creando una experiencia inmersiva para los asistentes.

Aunque aún falta casi un año para el inicio de la gira, la expectación generada y la rapidez con la que se están vendiendo las entradas auguran un éxito rotundo para estos conciertos, que sin duda marcarán un antes y un después en la carrera de Bad Gyal y en la historia reciente de la música urbana española.