Cuando el teatro aficionado se sube a las tablas profesionales

"No parece una compañía aficionada", "la dirección, la puesta en escena y el trabajo actoral parecen profesionales". Frases como estas se escuchaban a la salida del Teatro Municipal Antonio Machado de El Viso del Alcor el pasado mes de septiembre tras el estreno de Todo el tiempo del mundo. Por eso, la obra del reconocido director y dramaturgo argentino Pablo Messiez adaptada y dirigida por la sevillana Edi Carrascal (a cargo de la compañía de teatro aficionado visueña, TeatroLab, desde 2018) da el salto a la capital hispalense y se estrena al gran público el sábado 27 de enero en la Sala Cite de Cartuja Center.

La sala, conocedora de la calidad del espectáculo y las sensaciones provocadas, ha querido apostar por este montaje para que llegue a más personas y la propia compañía pueda disfrutar de las instalaciones de Cartuja Center (tecnología, comodidad, versatilidad, acústica, iluminación, aforo...).

Montaje onírico que reflexiona sobre los recuerdos y la existencia

Todo el tiempo del mundo es una reflexión sobre ese pasado que nos llega a través de relatos y ese futuro al que nos conectan los deseos. La obra, basada en los recuerdos del abuelo del propio Messiez, aborda la memoria y la sucesión de hechos que constituyen nuestra existencia.

¿Qué pasa si olvidamos algo que ocurrió y nadie más vivió? Si todo el mundo olvida algo que ha pasado, ¿sucedió realmente? ¿Dónde está entonces? La docente, actriz y directora sevillana Edi Carrascal pone sobre el escenario estas preguntas a través de un montaje onírico con el que ha disfrutado especialmente.

En este espectáculo, la directora huye una vez más de los clásicos montajes que tradicionalmente se asocian al teatro aficionado con autores como los Álvarez Quintero o Lorca: "No es que no me gusten, es que trabajar lo contemporáneo es otra forma de acercar otras propuestas a la compañía y a la población de El Viso para que las conozcan y las disfruten".

Desde el año 2005, Carrascal está a cargo de los talleres de teatro que organiza la delegación de Cultura del Ayuntamiento visueño. Producto de ellos son las cuatro compañías aficionadas del municipio (una infantil, otra de jóvenes y dos adultas) entre las que está TeatroLab y con las que ha dirigido casi sesenta obras de teatro.

Una trayectoria de esfuerzo, ilusión y amor por el teatro

TeatroLAB nace en el 2018 bajo el nombre de 12Entes ya que se trataba de una iniciativa del profesorado del IES Blas Infante de El Viso del Alcor. Aunque en un principio estaba compuesta solo por docentes, en 2021 se abre a otras personas adultas visueñas y de otros municipios. En la actualidad forman parte de ella perfiles profesionales de la educación y también de otros sectores.

Carrascal ha querido hacer hincapié en el esfuerzo, el amor y el respeto que el equipo actoral siente por el teatro y que lleva a sus actores y actrices a "hacer encajes de bolillos para cuadrar los horarios de los ensayos con sus profesiones y familias sin ningún tipo de retribución económica a cambio".

La compañía cuenta en la actualidad con dos producciones teatrales, Estancias cortas (julio, 2022) y Todo el tiempo del mundo (septiembre, 2023). Durante la pandemia no dejaron de lado su amor por el teatro y continuaron planteando pequeños montajes y ejercicios dramáticos online bajo el nombre de Aforo Limitado. También lleva a cabo colaboraciones con profesionales de la escena contemporánea, como el proyecto transmedia Unboxing del artista multidisciplinar Alex Peña que forma parte de la programación 2023/24 del Teatro Central.

"Ir el sábado 27 a la Sala Cite es comenzar el año apostando por la cultura y la creación, apoyar a una compañía pequeñita llena de ilusión y una forma maravillosa de acercarse al teatro contemporáneo en uno de los mejores y más preparados espacios de la escena sevillana", ha apostillado la directora.