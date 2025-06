La tercera confirmación musical de Ibai Llanos para la Velada del Año 5 no deja indiferente

Los del Río se convierten en la tercera confirmación musical para La Velada del Año de Ibai Llanos, que celebra su quinta edición el próximo 26 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El legendario dúo de Dos Hermanas se suma así a los ya anunciados Myke Towers y Grupo Frontera en este espectáculo que combina boxeo amateur con grandes actuaciones musicales.

El evento, consolidado como uno de los mayores espectáculos de entretenimiento digital del país, reunirá a streamers y personalidades del mundo online en siete combates sobre el ring, amenizados por siete actuaciones musicales. Ibai Llanos ha programado revelar progresivamente a todos los artistas participantes durante los próximos diez días, manteniendo así la expectación entre sus seguidores.

La expectación por el evento es máxima tras el éxito en la venta de entradas. Más de 70.000 localidades salieron al mercado a principios de mayo y la mayoría se agotaron en cuestión de horas. Se prevé una gran afluencia de público tanto de diferentes puntos de España como de países latinoamericanos, donde La Velada del Año ha ganado mucha popularidad en sus últimas ediciones.

Los del Río, en Dinamarca y Suecia de gira

¿Podría haber mejor momento para Los del Río que este regreso triunfal a los escenarios españoles? El grupo nazareno se encuentra actualmente inmerso en una exitosa gira europea donde están cosechando sold out tras sold out. Sus recientes actuaciones en Copenhague y Estocolmo han demostrado que 'Macarena' sigue arrasando como si el tiempo no hubiese pasado.

