Tomateatro recupera su 'Don Juan Tenorio' más íntimo con un montaje fiel al clásico de Zorrilla

La compañía sevillana Tomateatro regresa a los escenarios con la obra Don Juan Tenorio, un montaje fiel al texto original de José Zorrilla que llega con una cuidada puesta en escena. El espectáculo se estrenará el viernes 31 de octubre en el patio andaluz del Colegio Santa Ana, donde permanecerá en cartel durante todos los sábados y domingos de noviembre.

Bajo la dirección de Gustavo A. García y con un elenco de 28 actores, este Don Juan Tenorio se presenta como una fiel versión del texto original, “algo cada vez más difícil de encontrar”, como señala el director de la obra y responsable de la compañía. “Hemos querido respetar al máximo la obra de Zorrilla aunque obviamente hemos aportado pinceladas propias que darán un carácter cercano y muy íntimo a la puesta en escena”, comenta Gustavo A. García.

No es la primera vez que Tomateatro interpreta este clásico español, con el que cosecharon numerosos éxitos entre 2009 y 2015 alcanzando más de un centenar de funciones. “Este montaje llevó a la compañía a su etapa de madurez, fue un punto de inflexión para nosotros y nos hizo dar un salto de calidad respecto a los trabajos de nuestros inicios”, indica García.

En 2015 llegaría el primer reconocimiento a Tomateatro con un Giraldillo del Ayuntamiento de Sevilla por el fomento de la cultura y el teatro después de más de cinco años interpretando al clásico de los clásicos con “Don Juan Tenorio”.

Este “Don Juan Tenorio” llega con aires renovados respecto a la versión anterior. Iluminación (Carlos Torres) y vestuario (Pepe Vázquez) de estreno además de un guion que busca realzar la poesía y atemporalidad del mito sevillano. “Este clásico del romanticismo español nunca pasa de moda, cada vez que se estrena nos recuerda la fuerza poética y emocional de una historia inmortal sobre los límites del amor y del perdón”, subraya Gustavo A. García.

En el elenco, repite Juan Jesús García como Don Juan y Victoria López de Uralde se mete en la piel de Doña Inés. “El patio andaluz del colegio San Ana es un escenario único, buscamos que el público se sienta parte de la trama y que disfrute de ese ambiente íntimo que ofrece el espacio”, comenta el director de la compañía.

Con este montaje, Tomateatro hace un paréntesis en su habitual apuesta por el teatro musical, género con el que ha logrado importantes reconocimientos. Con Los Miserables, la compañía obtuvo nueve galardones en el certamen nacional de teatro musical amateur Y quién necesita Broadway (Zafra, 2014), además de premios en el Certamen Nacional de Teatro Amateur de Malpartida de Cáceres y en el Certamen Nacional de Teatro para Aficionados Ciudad de Béjar (Primer Premio, 2015).

Con “Annie. Una huérfana con suerte, lograron cinco galardones y una mención especial en el XXII Certamen Nacional de Teatro para Aficionados Ciudad de Benavente, además de reconocimientos en la Muestra de Teatro Amateur La Puente de Puente Genil.

Su producción más reciente, Fiebre del domingo, les valió el Premio Andalucía de Oro en la Bienal de Teatro Musical de Andalucía 2022, celebrada en Posadas.

La compañía Tomateatro fue fundada en 2004 bajo el amparo del Colegio Santa Ana de Sevilla, Tomateatro está integrada principalmente por alumnos, antiguos alumnos y profesores del propio centro. A lo largo de su trayectoria, ha estrenado títulos como “La isla del tesoro”, “La venganza de Don Mendo”, “No bebas el agua” (de Woody Allen), “Maribel y la extraña familia” (de Miguel Mihura), “Picnic” (de Fernando Arrabal) y la obra de producción propia “Hacerse el sueco”.

Fechas y entradas de 'Don Juan Tenorio'