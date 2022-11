15 trasteros de alquiler en Sevilla capital por menos de 100 euros

Los trasteros se han vuelto mucho más populares ahora que hace unos años y es que con el tamaño reducido de las casas cada vez hay menos espacio donde almacenar ciertas cosas. Son utensilios que no son de uso diario pero que son importantes y los dueños no quieren deshacerse de ellos por el momento. No obstante, algunas personas usan estos trasteros más allá de para almacén de cosas del hogar para tener espacio donde guardar las bicicletas.

Dependiendo del tamaño del habitáculo donde se depositen los objetos que no caben en casa los usuarios podrán despejar un poco más sus viviendas. En Sevilla hay grandes oportunidades de alquilar un trastero sin necesidad de invertir mucho dinero ya que la economía familiar no pasa por el mejor de sus momentos. Aquí te ofrecemos una selección de ellos por menos de 100 euros al mes.

19€/mes. Este espacio tiene 1 m² construidos y 3,75 m de altura. La disponibilidad para alquilarlo es inmediata y está accesible durante las 24 horas del día todos los días del año ya que se accede mediante código personal PIN o tarjeta de seguridad. Posee seguridad con videovigilancia, registro de control de acceso y alarma individual de cada trastero mini almacén. Es accesible para las personas con movilidad reducida.

19€/mes. Las características básicas de este establecimiento son 1 m² construidos y 2,8 metros de altura. Trasteros y bicicleteros urbanos de última generación con todo tipo de prestaciones. La disponibilidad para alquilarlo es inmediata y está accesible durante las 24 horas del día todos los días del año ya que se accede mediante código personal PIN o tarjeta de seguridad. Posee seguridad con videovigilancia, registro de control de acceso y alarma individual de cada trastero mini almacén. Hay diferentes opciones de almacenes.

25€/mes. Las características básicas de este establecimiento son 1 m² construidos y 3,3 metros de altura. Trasteros y bicicleteros urbanos de última generación con todo tipo de prestaciones. La disponibilidad para alquilarlo es inmediata y está accesible durante las 24 horas del día todos los días del año ya que se accede mediante código personal PIN o tarjeta de seguridad. Posee seguridad con videovigilancia, registro de control de acceso y alarma individual de cada trastero mini almacén. Hay diferentes opciones de almacenes.

30€/mes. Trasteros de 1,5m2, 2m2, 2,5m2, 3m2, 4,5m2 y 5m2. Taquillas de 1m2 y 2m2. Disponer de un trastero cerca de casa y de tu oficina te permite mantener en orden tu hogar y tu espacio de trabajo. Próximamente tendrán disponibles los bicicleteros para todos los que estén interesados en este servicio.

30€/mes. Estos establecimientos cuentan con una superficie construida de 3 m² construidos y cuentan con diferentes espacios de distintos tamaños para alquilar como trastero. Están ubicados en el distrito La Paz - Montecarmelo.

32 €/mes. Estos trasteros y mini almacenes están a estrenar de 1,5 a 12 m2 en el centro de Sevilla. Acceso 24 horas todos los días del año y disponen de casi 3,5 metros de altura. Además cuentan con vídeo vigilado 24H y seguro por si ocurre cualquier incidente.

40€/mes. Estos trasteros tienen 1 m² construidos y 2,85 m de altura. Son un total de 200 trasteros en Sevilla de diferentes tamaños para satisfacer las necesidades de los clientes. Ofrecen unas inmejorables instalaciones, para que se pueda acceder al trastero los 365 días al año, con todas las medidas de seguridad.

40€/mes. Según las necesidades de los clientes en esta lugar pueden ofrecer varios trasteros según se necesite mayor o menor espacio para almacenaje. En Calle Gramil 30 (Pol. Ind. Store) a partir de 1m2 y 40,00€/mes.

40€/mes. Trastero pequeño (2,07 cm altura, 134 cm ancho y 145 cm de "profundidad" o largo, ), apertura puerta 60 cm en Triana, barrio Voluntad. Está en azotea, en casa de 2 plantas, para acceder al trastero hay que subir (sin ascensor) 2 tramos de escalera hasta llegar a la azotea. Trastero recién reformado y pintado.

43 €/mes. Este lugar de almacenamiento tiene 2 m² construidos y 3 metros de altura. Está accesible las 24 horas todos los días del año y tiene un zona de carga y descarga. Se encuentran en el distrito de San Pablo.

45 €/mes. Se alquilan trasteros a estrenar, a partir de 2 m2 y una altura de 3m; cerca del Centro comercial "Los Arcos", en el interior de una nave Industrial del Polígono "Pagusa" C/ Labrador. Vigilado las 24 h, tanto con personal físico como con cámaras de seguridad. Zona bien comunicada.

50 €/mes. Magníficos trasteros a estrenar, situados a dos minutos del centro, muy cuadrados, con buena altura y capacidad, acceso para guardar bicicletas, todo lo que no quepa en casa, hay opciones de alquiler de trasteros desde 48 euros hasta 150€ ya que hay diferentes medidas y precios.

50 €/mes. Este establecimiento dispone de trasteros de 2 m² construidos y 2,4 m de altura. Están disponibles 24 horas los 365 días del año. Está vigilado por cámaras que tienen conexión directa con la Policía, la ubicación es el barrio Parque Alcosa.

50 €/mes. Este trastero tiene 3m2 aprox, ignifugado, sin humedades- cámaras videovigilancia de seguridad, comodidades y facilidades, acceso con códigos de seguridad. El aparcamiento es fácil y los clientes tienen acceso 24h.

54 €/mes. Este establecimiento se alquila por 54 euros al mes y con dos meses de fianza. Los metros construidos son 5 m² y está accesible 24 horas los 365 días del año.