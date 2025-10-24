Triana Viajes celebra sus 35 años como agencia

La empresa sevillana Viajes Triana celebra este año su 35 aniversario con una gala conmemorativa en la Casa de Pilatos, arropada por 250 invitados. Con este acto, la compañía reafirma su posición como una de las grandes referencias del sector turístico andaluz. Tres décadas y media de historia, dedicación y espíritu emprendedor avalan una trayectoria marcada por la innovación, la cercanía con el cliente y la pasión por los viajes.

A finales de 1989, en el corazón del barrio de Triana, tres jóvenes emprendedores se aventuraron a fundar una agencia de viajes que nació con un claro propósito: ofrecer un servicio cercano, de confianza y adaptado a las necesidades de cada viajero. En estos 35 años, Viajes Triana ha crecido de forma sostenida, adaptándose a los profundos cambios del sector y apostando siempre por la calidad y la atención personalizada. De esta forma, se ha consolidado como una empresa referente en la distribución turística andaluza, que ha apostado por la especialización, lo que le ha permitido ampliar su clientela en prácticamente la totalidad del territorio nacional.

“Hace treinta y cinco años, se fraguó un proyecto basado en dos premisas principales: la profesionalidad y el mantenimiento de nuestros principios. Ambos siguen vigentes. Gracias a todas las personas que lo hicieron posible”, agradece Arturo Lastra, socio fundador.

El acto conmemorativo del 35 aniversario se ha celebrado en la Casa Pilatos, uno de los enclaves más emblemáticos de la capital hispalense, un idílico lugar vinculado a uno de los primeros grandes viajeros sevillanos, Don Fadrique Enríquez de Rivera, y que ha sido conducido por otro gran viajero, el periodista Luis Márquez, presentador del programa de TV “Andaluces por el mundo”. Este enclave ha sido escenario para una velada llena de emoción, recuerdos y agradecimiento.

El evento reúne a amigos, colaboradores, proveedores, patrocinadores como Grupo AON, Grupo Ávoris, Beds On Line, Costa Cruceros, Enterprise, Ergo, Iberia, Iberia Cards, Iryo, Sixt y Tui Spain y representantes institucionales, además de todo el equipo de Viajes Triana (compuesto por más de 80 personas), que han querido compartir esta fecha tan especial.

En el acto, participaron las entidades e instituciones que han acompañado a la agencia en su recorrido, así como a las personalidades que subieron al escenario —Francisco Toscano Rodero, Subdelegado del Gobierno en Sevill; Carmen Ortiz, Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla; Antonio Castaño, Director General de CONTURSA del Ayuntamiento de Sevilla; Miguel Rus, Presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla y Mercedes Tejero, Gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes— para dedicar unas palabras de reconocimiento a la trayectoria y el legado de la compañía.

Mensajes de la dirección

En su intervención, José Manuel Lastra, CEO de Viajes Triana, destacó la importancia de este aniversario como punto de inflexión: “Son 35 años de andadura empresarial durante los cuales nos hemos centrado en la especialización y en el servicio al cliente, tomando conciencia de la importancia de la industria turística y colaborando para su engrandecimiento, todo ello desde la base de un sólido equipo profesional que ama lo que hace y para quién lo hace. 35 años de bagaje que nos permite mirar al frente con decisión para seguir acometiendo proyectos que hagan crecer a nuestra empresa”.

Por su parte, Marina Lastra, adjunta a la Dirección, subrayó la continuidad del legado familiar: “35 años después, seguimos construyendo caminos hacia el mundo, con la fuerza de nuestra historia y la ilusión de todo lo que está por venir”.

Este aniversario sirve no solo para mirar al pasado, sino también para reafirmar el compromiso de Viajes Triana con sus clientes, con Sevilla, con Andalucía y con un turismo más responsable, innovador, inclusivo y sostenible. La compañía continuará apostando por la diversificación de servicios, la digitalización y la creación de experiencias personalizadas, manteniendo la esencia de cercanía y confianza que la caracteriza desde sus inicios.

Con la mirada puesta en el futuro, Viajes Triana lo afronta con la misma ilusión, energía y vocación de servicio que la vio nacer hace 35 años. Una noche inolvidable en la que se ha celebrado no solo un aniversario, sino una historia compartida con miles de viajeros que han elegido a Viajes Triana como compañera de viaje.