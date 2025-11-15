La UIMP vuelve a la zarzuela

Tras tres cursos consecutivos, se inauguró ayer la cuarta edición del ciclo de Conferencias-Conciertos asociado al género lírico nacional, organizado por la sede en Sevilla de la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, para reivindicar la necesidad de la divulgación académica y cultural de la zarzuela mediante tres eventos donde se tratarán La zarzuela en el ejército español, La zarzuela en la tauromaquia y La zarzuela en el flamenco, repartidos a lo largo del presente curso 2025-26.

La directora de la sede, la profesora Nieves López Santana, destacaba en las palabras iniciales de la primera Conferencia-Concierto, celebrado el 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, “que esta iniciativa formativa representa una acción con el éxito asegurado, ya que el elenco de profesores e intérpretes son de primer nivel, a la vez que el seguimiento de público es mayoritario”, ya que el aforo de 400 localidades se ocupa siempre, lo cual supone un éxito cultural para la ciudad de Sevilla y para la UIMP, como organizadora.

En esta ocasión, la conferencia se tituló La zarzuela en el ejército español, y fue impartida por el profesor Javier Sánchez-Rivas, presidente de la Compañía Sevillana de Zarzuela, entidad con la que se viene colaborando en el desarrollo de este ciclo, y estuvo acompañado por el Quinteto de Vientos, dirigidos por Wolfang Puntas, pertenecientes a la Orquesta Sinfónica de la entidad, que interpretaron obras como Los Voluntarios, Los Quintos de La Bejarana o La Orgía Dorada, entre otras obras de zarzuela relacionadas con las fuerzas armadas españolas. Por su parte, el ponente agradeció nuevamente a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a su directora en Sevilla que siga apostando por la divulgación del género entre el público aficionado, “implementando el conocimiento profundo de la zarzuela, dentro de las tradiciones y expresiones populares e institucionales de España”.