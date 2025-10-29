Una turista estadounidense, sin palabras al llegar a Sevilla: "¿Qué quiere decir que somos el mejor país del mundo? Nunca había visto algo así en toda mi vida"

Recién llegada a Sevilla, una joven estadounidense ha llamado la atención en las redes sociales al comparar su país de origen con España. Ha sido a través de TikTok donde la creadora de contenido, conocida como 'Llovizna Chisporrotea' (@drizzlesrizzle), ha compartido un vídeo en el que muestra su fascinación por una conocida costumbre española, mientras critica con indignación el "excepcionalismo americano".

"¿Qué quiere decir que somos el mejor país del mundo?", se plantea la tiktoker, confesando su discrepancia con esa afirmación. La publicación original ya acumula más de 82.000 'me gusta' y cuenta con miles de comentarios, muchos de ellos de los propios usuarios españoles o de personas que han vivido en los dos lugares. "Llevo viviendo en España dos años y medio; y tardé dos minutos y medio en darme cuenta de que era más feliz aquí", asegura una seguidora.

Una estadounidense celebra la vida a pie de calle en España

En el vídeo, la estadounidense celebra la vida a pie de calle en España, algo que en Estados Unidos no puede vivir de la misma manera. "Tengo que ir por una autopista de seis carriles solo para llegar al supermercado", explica. Sin embargo, esto cambia en nuestro país. De acuerdo con sus palabras, aquí puede quedar con sus amigos a las 23:00 horas de la noche y disfrutar de unas tapas frente a unas bonitas vistas, como la Catedral de Sevilla.

"Nunca había visto algo así en toda mi vida", prosigue; y, de nuevo, vuelve sobre la misma pregunta: "¿Qué diablos quiere decir que Estados Unidos es el mejor país del mundo? ¿Por qué?". Su testimonio llega, además, después de que Sevilla haya sido reconocida como la tercera mejor ciudad del mundo, situándose así en el mapa internacional de los destinos de primer nivel.

Esto se desprende de un reciente reportaje publicado por el prestigioso periódico británico The Telegraph, según el cual la capital andaluza ocupa el tercer puesto en el ranking “The World’s Greatest Cities”, elaborado por 15 escritores del citado medio.

Sevilla, a través de los turistas

"Obviamente, España es el mejor país del mundo en calidad de vida", puntualiza una usuaria de TikTok en respuesta a la publicación de la estadounidense. "Vivimos felices, tenemos la mejor comida y el mejor clima". "Sevilla es un sueño", añade otra. Mientras tanto, también hay quien define como "propaganda" la idea de que el país norteamericano se nombre de esa manera. "Por eso viajamos. Para ampliar nuestras perspectivas y comprender que Estados Unidos no es el mejor país del mundo. Ni mucho menos", señala una ciudadana de Texas en la red social.

Además de la capital hispalense, otras ciudades han consolidado a España como un destino preferente para expatriados. Es el caso, por ejemplo, de Málaga, Alicante, valencia o Madrid, que figuran entre las 10 urbes más acogedoras del mundo para vivir, según el Expat City Ranking 2024. Todo esto refleja una clara tendencia: el creciente interés de los jóvenes y creadores digitales por trasladarse a ciudades europeas, que aúnan la calidad de vida con un clima agradable y un coste de vida más asequible de lo que podría suponer en importantes ciudades estadounidenses.