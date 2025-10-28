El vídeo que muestra Sevilla a vista de dron: “Vuela Sevilla”, una mirada aérea a la belleza de la ciudad

Sevilla no deja de sorprender. La ciudad, que ya deslumbra por su belleza a pie de calle, ahora se revela desde el cielo con una perspectiva inédita, adaptada a las tecnologías más actuales. El vídeo “Vuela Sevilla”, producido por la agencia y productora audiovisual sevillana KRTV Prod, invita a descubrir la capital andaluza como nunca antes se había visto: un recorrido en dron FPV que fusiona historia, arte y tecnología en un vuelo tan vertiginoso como hipnótico.

Grabado durante las últimas semanas de julio, el proyecto muestra un viaje cinematográfico por los monumentos más emblemáticos: desde las alturas de la Giralda y la Torre del Oro, pasando por las Setas de la Encarnación, el Puente de Triana, la Plaza de España o el Mercado de la Calle Feria. Todo ello, con un montaje ágil y envolvente que logró viralizarse en cuestión de horas tras su publicación.

Desde KRTV Prod explican que la intención del proyecto iba mucho más allá de un simple vuelo con dron. “No queríamos solo volar un dron”, comenta Guillermo Cantero Conesa, productor de la compañía. “Queríamos demostrar hasta dónde puede llegar la producción audiovisual cuando se combina planificación, visión y precisión técnica”.

Un vuelo imposible, hecho posible

El rodaje de “Vuela Sevilla” fue un reto técnico y creativo de gran envergadura. Durante tres intensos días, el equipo trabajó en perfecta sincronía entre piloto FPV, observador, dirección, figuración y postproducción. La planificación extrema, los permisos institucionales, la coordinación aérea y los ensayos de vuelo permitieron que cada plano se ejecutara con precisión, garantizando una filmación segura y respetuosa con el entorno urbano y patrimonial. El resultado final impresiona por su acabado visual y por su capacidad para conectar emocionalmente con la ciudad.

El vídeo también contó con la participación de creadores locales de gran popularidad en redes sociales, como Malacara, Rancio, Lost in Seville y Adela Por Dios. Su presencia, según el productor Ángel Arenzana, aportó un valor añadido al proyecto: “Gracias a su participación, el recorrido aéreo por Sevilla ganó aún más vida y personalidad”.

Más que un vídeo, una carta de presentación del talento sevillano

“Vuela Sevilla” es mucho más que una producción visual de alto impacto: es una muestra del potencial creativo y técnico del sur, una forma de reivindicar que Sevilla puede mirar al futuro sin perder su esencia.

Con más de 12 años de experiencia, KRTV Prod se ha consolidado como una de las productoras audiovisuales de referencia en Andalucía, colaborando con marcas como Heineken, Real Betis, Xiaomi Western Europe, Lidl España, Sevilla FC o Turismo de Menorca. Especialistas en branded content, fashion films y tecnología drone FPV, su sello combina creatividad, estrategia y ejecución impecable.