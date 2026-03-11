El Virgen del Rocío inaugura una exposición sobre tatuaje reparador y cicatrices

Un momento de la presentación de la muestra en el patio central del Hospital Central del Virgen del Rocío.

En el patio central del Hospital Universitario Virgen del Rocío las miradas se detienen estos días en una exposición que habla de cicatrices, pero también de dignidad, autoestima y segundas oportunidades. Bajo el título Arte Reparador: La expresión que transforma la vida, una muestra fotográfica invita a recorrer el camino que va del dolor a la aceptación, del miedo a la confianza, gracias al tatuaje reparador.

Las imágenes, instaladas desde el 10 y hasta el 17 de marzo, muestran mucho más que un simple antes y después. En ellas aparecen cuerpos que han atravesado cirugías, quemaduras o tratamientos oncológicos y que, a través del arte sobre la piel, han recuperado parte de su identidad. Las cicatrices, lejos de ocultarse, se transforman en nuevas formas de expresión. Flores que nacen sobre una cesárea, composiciones artísticas que disimulan quemaduras o delicados tatuajes que recrean areolas y pezones en tres dimensiones tras una mastectomía.

Pero el verdadero cambio que refleja la exposición no es únicamente estético. Es emocional. Las personas retratadas posan con serenidad y orgullo, mostrando sin complejos un cuerpo que vuelve a sentirse propio.

Esta iniciativa nace de la colaboración entre profesionales de Oncología Radioterápica y la Unidad de Quemados del hospital, asociaciones de pacientes y tatuadores especializados en esta técnica artística y terapéutica. Juntos han querido poner el foco en un aspecto de la recuperación que a menudo pasa desapercibido: el impacto psicológico que puede tener reconstruir la imagen corporal después de una enfermedad o una intervención.

Como continuación de esta iniciativa, el hospital celebrará este viernes 13 de marzo una mesa redonda abierta a usuarios y pacientes para analizar precisamente ese impacto positivo del tatuaje reparador en personas que han pasado por procesos complejos en la piel.

El encuentro, organizado por el club de lectura Mis ganas ganan, estará inaugurado por su presidenta, Carmen Jiménez, paciente oncológica y una de las impulsoras de esta reflexión colectiva sobre el poder transformador del arte.

En la mesa participarán profesionales del propio hospital, como el cirujano plástico y jefe clínico de la Unidad de Quemados, David Rodríguez Vela, y la especialista en Oncología Radioterápica Paloma Sosa Fajardo, junto al especialista en trasplante hepático y oncología peritoneal Juan Manuel Castillo Tuñón.

El diálogo se enriquecerá además con la visión psicológica y asociativa de Nicolás López Ruiz, de la Asociación Proyecto Mariposa; Chema García Sánchez, responsable del área de pacientes de la Asociación de Cáncer de Mama Masculino INVI; y Yolanda Vielba Gómez, directora de la Fundación Sandra Ibarra en Andalucía y Murcia.

También intervendrán los tatuadores especializados en tatuaje reparador Manu Madrigal Quiles y Marta Madrigal Arenilla, quienes compartirán su experiencia transformando cicatrices en arte.