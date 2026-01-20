Vuelve el Seminario del Arroz de la Escuela de Hostelería de Sevilla del 10 al 12 de febrero

El arroz es parte del alma de la dieta mediterránea y un lienzo para la creatividad. Bajo esta premisa, la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla (ESHS) se viste de gala para celebrar en su sede el emblemático Seminario del Arroz, que tendrá lugar los próximos días 10, 11 y 12 de febrero.

Este encuentro promovido por el Grupo Lezama desde hace 32 años es una cita ineludible para apasionados de la cocina que buscan dominar el arte del arroz. Durante tres días los asistentes realizarán un viaje a través de las texturas, los puntos de cocción y el equilibrio de sabores de la mano del maestro arrocero Miguel Pérez y de los chefs y profesores de la ESHS José Manuel de Torres y Manuel Campos.

El seminario es posible gracias a la participación de Arrozúa, a través Arroz Doña Ana, proveedor del protagonista de las jornadas; de dos referentes del mundo de las bebidas, Ferrer Wines y Coca Cola; y de los colaboradores especiales Hermanos Rosso, Picking Market, Frutas Dominguez y Maheso, que aportarán el resto de ingredientes fundamentales para la elaboración de los arroces.

Maestría técnica en cada grano

El seminario se desarrollará bajo la metodología de showcooking interactivo. Los participantes no solo observarán, sino que se sumergirán en los secretos de los fondos (esos caldos con alma que determinan el éxito de un plato), la importancia de un sofrito bien ejecutado y la elección del tipo de grano adecuado para cada técnica.

Desde el dominio del fuego para lograr un arroz seco con su característico socarrat, hasta la delicadeza necesaria para obtener la untuosidad de un arroz meloso o la potencia de un caldoso, el seminario ofrece un aprendizaje integral que garantiza resultados de alta cocina.

Seminario del arroz / M. G.

Tres días en los fogones, nueve recetas únicas

El programa del seminario, que se impartirá en horario de 17:30 a 20:00, ha sido diseñado para ofrecer una panorámica completa de la versatilidad del arroz. Los alumnos podrán optar por participar los tres días, por un precio de 180 euros, o elegir las jornadas de forma individual, por 70 euros.

Programa de elaboraciones:

Martes 10: Se elaborarán el clásico Arroz a banda de pescados y mariscos , el singular Arroz caldoso de cangrejos de río y el contundente Arroz seco de chuletón .

Se elaborarán el clásico , el singular y el contundente . Miércoles 11: Una inmersión en la Paella Valenciana auténtica , el lujo del Arroz caldoso de bogavante y el aroma otoñal del Arroz meloso de boletus y ciervo .

Una inmersión en la , el lujo del y el aroma otoñal del . Jueves 12: La jornada final explorará el Arroz a la Llauna con verduras de temporada, la elegancia del Arroz negro de gambón con alioli y la potencia del Arroz meloso de ibéricos.

Para garantizar su plaza, los interesados pueden realizar su reserva llamando al 954 293 081, escribiendo a escuela@esh.es o a través de la página www.esh.es/talleres/. El seminario se impartirá en la sede de la escuela, ubicada en el Camino de los Descubrimientos 2, 41092, Sevilla.

Un menú especial de arroces para degustar durante dos semanas

Como parte de la celebración del seminario, la experiencia trasciende las aulas. El restaurante escuela Azajal se suma a la festividad ofreciendo, del 2 al 13 de febrero, una carta especial dedicada íntegramente al arroz, a parte de su menú habitual.

Los comensales podrán disfrutar tanto en formato menú como en buffet de una selección de de arroces secos, melosos, caldosos, negros y con verduras. Como es seña de identidad del restaurante Azajal, tanto la elaboración en cocina como el servicio en sala estarán a cargo de los alumnos de la escuela, la generación de relevo que se forma para tomar las riendas de la gastronomía nacional.