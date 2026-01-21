Yolanda Díaz participa en el Seminario de Teoría Crítica de los Derechos Humanos de la UPO

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez, ha participado en la 16ª edición del Seminario Internacional de Teoría Crítica de los Derechos Humanos, que bajo el título ‘Democracia, Soberanía y Derechos Humanos: la humanidad en una encrucijada histórica’, se está celebrando en la Universidad Pablo de Olavide los días 20, 21 y 22 enero.

La ministra Yolanda Díaz, durante su conferencia, ha querido resaltar la importancia de vincular la soberanía y los derechos humanos como una vía clave para reactivar la democracia, tanto a nivel interno como a nivel internacional.

El seminario, organizado por el Instituto Joaquín Herrera Flores, el Máster Interuniversitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo de la UPO y la Universidad Internacional de Andalucía y con el apoyo de instituciones asociadas, reúne a especialistas, académicos y académicas, juristas y liderazgos políticos de distintos países para una reflexión crítica sobre los desafíos actuales a la protección de los derechos fundamentales a escala global.

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz / M. G.

Entre los temas a debatir están los desafíos a la democracia y a la soberanía popular, las violaciones de los derechos humanos en situaciones de crisis, las relaciones entre economía, capitalismo y patrimonialización de los derechos, así como los procesos de justicia transicional, memoria histórica y jurisdicción universal.

El seminario cuenta con la participación de otras figuras de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y del derecho internacional como el jurista Baltasar Garzón; María José Fariñas Dulce, de la Universidad Carlos III; la exministra de Justicia, Dolores Delgado; y la ministra del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Estela Aranha, así como otros invitados e invitadas nacionales e internacionales, que contribuyen al debate desde diversas perspectivas académicas, institucionales y políticas.