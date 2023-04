Eleva tu look de feria o invitada con un mantón de Manila, te contamos cómo llevarlo

El mantón bordado es una pieza perfecta para lucirla en los eventos de primavera, ideal para hacer tu look de invitada más especial y el complemento más distintivo para llevar en la Feria. Si tienes la suerte de contar con un mantón de Manila entre tus pertenencias: aprécialo y sácalo a la luz. No es un accesorio más, es la pieza que engalanará lo que lleves.

Puedes colocarlo sobre un hombro, cubrirte con él e incluso innovar y hacerte un vestido o falda con él. Veamos cómo llevar el mantón bordado para que elijas la forma que más te favorezca y puedas lucirlo como la pieza y la ocasión merece.

Mantón bordado con vestido liso

Esta opción es válida en vestidos, monos o dos piezas, el monocolor es la base si tienes un mantón que lucir y no sabes cómo combinarlo. Si buscas elegancia y sencillez, esta será la opción que más se adapte a ti. Y quién sabe, una vez conformado el look puede ser que arriesgues añadiendo complementos, la cuestión es que ya tendrás el atuendo con el que no fallarás.

Si tienes bodas esta temporada, un mantón bordado elevará cualquier vestido de invitada, por sencillo que sea. Un vestido color neutro con un mantón bordado en color, cabello recogido en una coleta y pendientes dorados, un toque con el que siempre acertar.

Combinar mantón bordado con dos piezas

La combinación de colores dependerá de los tonos que tenga el mantón, o de lo atrevida que seas a la hora de mezclar tonalidades y estampados. Si bien es la era de los llamados tonos vitamina y puedes crear un look fantástico combinando con ellos un mantón bordado, puedes huir de las estridencias y conseguir lo que quieres optando por algo más clásico pantalón negro o beige y una blusa del color que quieras, blancas y crudas sabemos que son un acierto seguro.

También puedes aderezar un dos piezas de camisa y pantalón o traje de chaqueta, con el mantón bordado doblado al hombro, será el complemento perfecto que ensalsará tu look y lo hará único.

Mantón bordado y estampado de lunares

Ya sea en vestido, mono o dos piezas. Los lunares son el estampado son el must have de feria. Por lo que si quieres conseguir un look con el que sentirte cómoda y flamenca, la combinación de los lunares con el mantón bordado es la tuya.

Cualquier mantón del color que sea queda bien con un look de lunares, que no te de miedo arriesgar con esta mezcla ¡pruébatelo y sorpréndete con el resultado!

Llevar el mantón de manila como capa

La capa es una de las prendas que más revuelo está causando esta temporada, se ha convertido en la gran aliada de las invitadas y también será protagonista en numerosos looks de feria, si el gigante Zara lanza en su nueva colección una capa con flecos ¿cómo no reafirmarnos en esta tendencia y hacerla más nuestra aún?

Un look sencillo culmina con un mantón bordado puesto a la inversa, creando con él una capa y luciendo el bordado y la mayoría del enrejado de los flecos en la parte delantera.

Mantón bordado de vestido

El mantón es de por sí tan especial, que puede llevarse solo. Claro está, si sabes como llevarlo. Debido a su delicadeza, a los bordados y a la seda, sería irresponsable no hacer una advertencida sobre esto: debemos evitar lo máximo posible los imperdibles y broches, ya que dañan el tejido y pueden hacer que salte el hilo.

Por eso si tu mantón es grande y tiene la dimensión suficiente para llevarlo de vestido, lo mejor será que le des la forma que menos pueda dañarlo, colocándolo bajo las axilas y cruzándolo el pecho para atarlo detrás del cuello, ayudándote de algún aro o argolla. De esta forma no tendrás que anudarlo y no se dañarán los flechos.

O llevándolo palabra de honor y cruzarlo sobre un hombro, para que quede asimétrico. Una buena opción es llevar debajo un vestido básico de tirantes finos (o mejor sin ellos) a modo de combinación, para que te sientas más cómoda por si se abre en algún momento por donde no debe.

Traje de flamenca con mantón de Manila

Hemos de reconocer que ese aire clásico que le aporta el mantón al traje de flamenca nos reminice, a las ferias antiguas, a los cuadros costumbristas, a las cigarreras de Sevilla, a las recogidas de la feria en la niñez envueltos en los mantones o tocas de nuestras madres y abuelas.

El mantón además de adornar y aderezar cualquier look haciéndolo sublime, nos abriga y cubre. Una función que no tiene por qué perderse.

Si lo que quieres es lucir el traje de flamenca con el aderezo del mantón grande bordado, la mejor opción es llevarlo en el hombro, en pico o doblado, bien acoplado será muy cómo llevarlo. En cambio, si quieres lucir tu mantón, no hay forma más clásica que hacerlo cubriendo los dos hombros, o agarrándolo con los antebrazos, aunque ya lleves un mantoncillo en pico complementándolo, conseguirás un efecto único.

El mantón bordado de Foronda, una pieza centenaria

Con un siglo de trayectoria, la Casa Foronda es un negocio insignia de nuestra indumentaria tradicional, de nuestra cultura y artesanía. Sus tiendas por el centro tienen esos escaparates donde pararte a mirar - y no dejar de hacerlo durante un buen rato -. Observar los colores, como se enjugan los flecos, los dibujos y la caída y tacto de la seda es un deleite para quien guste de este arte.

Un arte que se guarda en cajas en casas de las abuelas, una herencia de madres a hijas, que debemos seguir conservando.