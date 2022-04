Día Internacional del Beso: Los más icónicos y emblemáticos de la historia del cine

Este 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una de las conmemoraciones que más nos gustan. El cine ha contribuido mucho a idealizar los besos hasta casi olvidarnos de que no todos tienen una componente amorosa. Para celebrar un día tan especial y, al igual que tenemos pensadas las playas de película para vivir unas vacaciones de cine, tenemos preparados los besos más icónicos y emblemáticos de la historia del cine. Esos que se convierten en los protagonistas de las películas de San Valentín y que todos tenemos almacenados en nuestros recuerdos y a los que acudimos reiteradamente para volver a sonreír.

Películas como Titanic, El diario de Noa, Moulin Rouge, Lo que el viento se llevó o Cinema paradiso, son algunas de las cintas seleccionadas de besos icónicos y emblemáticos de la historia del cine y con los que vamos a celebrar este Día Internacional del Beso. Si no tienes planes estos días y quieres disfrutar de una buena dosis de amor y sentimentalismo, es el momento de que apuntes algunas de las películas con besos icónicas que recomendamos.

Titanic (1997)

Si desde el principio esta película nos transporta gracias a su escenografía y música a principios del siglo XX, lo cierto es que ese beso cargado de pasión entre un jovencísimo Leonardo Di Caprio y la consolidada Kate Winslet hizo que todos quisiéramos viajar y convertirnos en los reyes del mundo. La potente voz de Celine Dion en My heart will go on hizo que esta canción se convirtiera en una de las más reconocidas y tarareadas.

Moulin Rouge (2001)

Fantasía mezclada con sueños, ese fue el éxito de este musical que, acompañado por las voces de sus protagonistas se convirtió en la banda sonora del amor por excelencia. Desde All I need is love, a We can be heroes, lo cierto es que cada escena incluye pasión, sentimientos y una historia de amor que, pese a su triste final, es capaz de hacernos soñar gracias a las voces de Ewan Mcgregor y Nicole Kidman.

Casablanca (1942)

Las películas clásicas tienen ese halo de elegancia que hacen que deseemos convertirnos en protagonistas de la historia. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman fueron afortunados y representaron uno de los besos más famosos de la historia del cine. Aún hoy As times goes by, interpretada por Dooley Wilson, hace que recordemos la pasión que ambos actores consiguieron trasladar fuera de la pantalla.

Con faldas y a lo loco (1959)

La sensualidad del momento unido a la maestría en la composición de Adolph Deutsch, hicieron que la música que acompañaba a Marilyn Monroe y Tony Curtis convirtiera esta escena en una de las más recordadas del cine clásico. Una auténtica obra de arte a la hora de incluir al espectador en la historia.

Desayuno con diamantes (1961)

Cuando un corazón se rompe siempre hay alguien dispuesto a ayudarle a recomponer los pedazos de tan maltrecha alma. Moon River, de Henry Mancini da vida a una de las escenas que más han hecho por los amantes de todo el mundo, demostrando que el amor todo lo puede. Imposible olvidar a George Peppard y Audrey Hepburn bajo la lluvia besándose con Gato entre los dos.

La princesa prometida (1987)

Todas las historias de amor deberían terminar con un beso así, con una banda sonora original, una mirada intensa y "uno de los besos más apasionados y auténticos del panorama cinematográfico". Mark Knopfler y su I will never love again consigue trasladar a ese mundo épico en el que el beso es el reconocimiento del prometedor futuro que le aguarda a esta pareja.

Cinema Paradiso (1988)

Si hablamos de besos en esta lista no podía faltar esta cinta. Quizá, una de las que más besos ha recogido en una sola trama. Todos ellos regados por el inconfundible Ennio Morricone que consigue con su Tema d’amore demostrar que la música, al igual que el amor, todo lo pueden.

Ghost (1990)

¿Quién no ha soñado con un amor para siempre? ¿Y con uno que continúe incluso, tras la muerte? Righteous Brothers consiguió precisamente eso. Unchained Melody nos demostró que se deben tener sueños, esperanzas y ante todo, sentimientos sempiternos.

Mi chica (1991)

El primer amor nunca se olvida y el primer beso queda impregnado para siempre en los labios de los enamorados. La infancia y su melodía ilusionante hizo de esta pequeña pareja, protagonizada por Macaulay Culkin y Anna Chlumsky, un modelo para un primer beso de película. Aunque no coincida con este momento, lo cierto es que My Girl, de The Temptations, pasará a la historia como una de las canciones más tiernas del cine.

Lo que el viento se llevó (1939)

Una de las grandes obras maestras de la historia del cine no podía dejar de lado la pasión de un buen beso entre sus protagonstas. Además, Rhett Butler, con su seguridad sureña, se lo dejaba muy claro a su partenaire, Escarlata O’Hara: "Ninguno de estos necios ha sabido besarte así".

El hombre tranquilo (1952)

John Wayne agarraba por la mano a la pelirroja Maureen O’Hara para poder darle uno de los besos más apasionados del siglo XX. Tanto es así, que la película de Spielberg, ET, lo volvió a emular en 1982, cuando Elliott, el niño protagonista, besaba a su compañera de clase, encarnada por Erika Eleniak.

De aquí a la eternidad (1953)

Y continuando con los clásicos, este beso una de las escenas más tórridas del cine de entonces. A la censura militar estadounidense (el film trataba sobre la vida en una base norteamericana) se le unió la censura moralista española, por lo que esta película sufrió numerosas modificaciones. Eso sí, el beso entre Deborah Kerr y Burt Lancaster en la playa de Halona Cove pasó a la historia. Comienzan entre las olas pero, rápidamente, pasan a la arena.

Love Story (1970)

Ali MacGraw y Ryan O'Neal protagonizaron una de las películas más románticas (y azucaradas y tristes) del siglo XX. Y como tal, no podía faltar el gran beso entre sus dos protagonistas. El acaudalado y perfecto estudiante y la extrovertida y aventurera novia. En la nieve, en un sofá, en la universidad, esta película deja muchos y varidos besos entre los protagonistas.

Oficial y Caballero (1982)

Richard Gere y Debra Winger protagonizan esta película que está llena de momentos de pasión. No era, ni mucho menos, el primer beso que se daban, pero sí el más emotivo y feliz de todos. Con todas sus compañeras de trabajo como testigos, el ya licenciado como piloto acude a rescatarla de esa anodina vida.

Pretty Woman (1990)

Un empresario multimillonario y con poco escrúpulos (otra vez Richard Gere) y una prostituta (novata, eso sí) coinciden una noche. A pesar de que a ella le han insistido muchas veces que no bese a sus clientes, los encantos de Gere son demasiado para una Julia Roberts que ve posible cumplir el mejor de los cuentos de hadas. ¿Y cómo suelen acabar los cuentos de hadas? Pues sí, con un beso entre los felices protagonistas.

Love actually (2003)

Esta película de Richard Curtis está llena de besos y de momentos románticos. Hugh Grant, Liam Neeson, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, incluso Bill Nighy y Gregor Fisher protagonizan escenas de lo más románticas. Pero, en esta ocasión, por la ternura que transmite y por ser el mejor de los finales, nos quedamos por el protagonizado por Colin Firth y la portuguesa Lucia Moniz.

El diario de Noa (2004)

Copiosa lluvia, un lago, el reencuentro de dos amantes que jamás se han olvidado... Todo apunta a uno de los besos más apasionados del cine del siglo XXI en sus dos primeras décadas. Ryan Gosling y Rachel McAdams son los protagonistas de esta escena.