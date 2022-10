El sofá de El Estilario, en las Setas de Sevilla para hablar de estilo sin estereotipos

¿Cuántas veces hemos oído eso de que con estilo se nace y hemos pensado que por qué nosotras no fuimos concebidas con ese don? ¿En cuántas ocasiones nos hemos parado frente al armario y nos hemos repetido eso de no tengo qué ponerme? Enamoradas de los vestidos icónicos de la historia del cine, inspiradas por el flequillo de Rocío Osorno o con las firmas sevillanas para los mejores looks de invitada más que fichadas, muchas veces plantearnos esas cuestiones de estilo nos plantean conflictos internos porque consideramos que no son para nosotras.

Estereotipos, clichés e inseguridades terminan por dinamitar el concepto que tenemos de nosotras mismas y que ahora Rosa Iglesias, fundadora de El Estilario, busca reinventar con una novedosa iniciativa. Un sofá en las Setas de Sevilla para hablar de estilo sin estereotipos y concienciar sobre la importancia de aceptar nuestra imagen personal, esa es la iniciativa novedosa con la que la fundadora de El Estilario busca romper clichés este martes 18 de octubre en las Setas.

La explanada de Las Setas de La Encarnación de Sevilla albergará un formato novedoso para concienciar de la importancia de aceptar nuestra imagen personal y disfrutar de ella. Rosa Iglesias, fundadora de El Estilario, sacará un sofá a la calle para hablar de estilo sin limitaciones ni estereotipos y moviliza para ello a su comunidad de más de 118.000 seguidoras.

Así, este martes 18 de octubre, a las 18:30, en la explanada de Las Setas de la Encarnación, tendrá lugar un evento gratuito con formato novedoso para concienciar sobre la importancia de aceptar nuestra imagen personal y disfrutar de ella.

Con el objetivo de hacer llegar el mensaje de estilo sin estereotipos a la mayor cantidad posible de mujeres y rompiendo posibles creencias autolimitantes, El Estilario plantea este concepto de evento nuevo y diferente.

Así es el sofá de El Estilario

Una intervención abierta en la que, durante una hora aproximadamente y sin límite de aforo, Rosa Iglesias explicará "cómo terminar con los dramas de espejo, el no sé qué ponerme y las bases de un armario responsable, sólido y combinable". "Un sofá en la calle, sin tarima ni barreras que fomenta el tú a tú y la desdigitalización", añade Rosa Iglesias.

Desde sus inicios, el mensaje de El Estilario ha defendido ese concepto de estilo sin estereotipos "entendiendo y amando nuestro cuerpo y nuestras proporciones, fortaleciendo la autoestima y el autoconocimiento". "Más allá de la moda, la imagen personal es un elemento fundamental en nuestra estabilidad emocional, explica Rosa Iglesias.

Más sobre El Estilario

El Estilario es una empresa de asesoramiento de imagen personal al frente de la que está, desde 2008, Rosa Iglesias, especialista en imagen y marca personal. Cuenta con una comunidad de suscriptoras Premium (Privilegio Estilario) de casi 2.000 usuarias y un perfil de Instagram (@elestilario) de más de 118.000 seguidores que siguen fielmente sus consejos e ideas.

"Todo tiene su momento. Y quizás éste sea el tuyo. El momento de empezar a entender tu cuerpo, de analizar sus proporciones y sacarle partido. De quererte tal y como eres. De que aprendas a comprar para no tener un armario lleno de nada que ponerte. De que te mires al espejo entendiendo lo que ves en él. Por eso, lo que importa es la percha. Ésa es la esencia de El Estilario", explica la propia Rosa Iglesias en su página web.