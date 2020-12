Manualidades de Navidad: ideas de decoración fáciles de hacer y que puedes realizar con los niños

El puente de diciembre es la fecha que todos marcamos en rojo en nuestro calendario a la hora de ponernos manos a la obra con la decoración de Navidad. Del 6 al 8 de diciembre todos aprovechamos para poner el portal de Belén, colocar el árbol y sacar el espumillón, las velas y las luces de colores que adornarán nuestra casa durante toda la Navidad. Es una especie de regla no escrita, pero el puente de la Constitución (de la Inmaculada aquí en el sur) es el momento en el que toda la familia se reúne con una misión común: poner la decoración de Navidad.

A pesar de que la decoración de Navidad sea la misma año tras año (no es que no queramos gastar, es que hay adornos que ya forman parte de nuestra vida), cada Navidad intentamos darle un toque diferente a la ornamentación de nuestra casa. Siempre buscamos las últimas tendencias en decoración de Navidad, nos recorremos las ferias de Belenes y nos damos algún que otro capricho low cost en cualquier tienda cuyos artículos navideños llamen especialmente nuestra atención (Primark tiene un don para eso).

Pero este año la situación requiere que nuestros planes se vean ligeramente alterados y que no podamos visitar ferias de Belenes ni queramos hacer un gran desembolso económico. A pesar de ello, innovar con la decoración navideña sigue siendo posible. Sobre todo si somos amantes de las manualidades.

El DIY (do it yourself) es una tendencia que hace un par de años empezó a cobrar especial protagonismo en Navidad. La idea de reutilizar materiales y darle una segunda vida a través de manualidades es una propuesta muy interesante y que este año cobra especial relevancia.

Nos apetece variar la decoración de Navidad de casa, no queremos gastar mucho y vamos a pasar tanto tiempo en casa este puente que no vamos a saber qué hacer con tanto tiempo libre. Por eso, la solución es apostar por las manualidades de Navidad. Sencillas pero muy entretenidas, estas manualidades pueden ayudarnos con la decoración de casa y, además, implicar a los niños en la tarea.

Los pequeños de la casa viven la Navidad como algo muy especial y se mueren de ganas por ver las luces, el árbol y las guirnaldas. En esta época del año son felices, por eso, una idea genial es implicarlos en la decoración fomentando su creatividad a través de sencillas manualidades. Aquí te proponemos varias para que saques tu lado más habilidoso.

Árbol de Navidad con papel de magdalenas

El árbol de Navidad es un elemento básico de la decoración. Ya sea en un tamaño XXL o una versión algo más minimalista, el árbol siempre está presente en todos los hogares. Si lo que queremos es implicar a los niños y que nuestro árbol esté hecho con nuestras propias manos, sólo necesitamos envoltorios de magdalenas, pegatinas, cuerda y pegamento.

Elige unos papeles de magdalenas originales (ahora en Navidad los hay de muchos tipos). No es necesario que acudas a tiendas de repostería, ya que es un elemento que puedes encontrar en el todo a cien a muy buen precio. Intenta que los papeles sean de distintos tamaños para las distintas capas del árbol, para las que sólo necesitarás doblar en un triángulo el papel de la magdalena.

Cuando tengas todos los papeles doblados (tantos como todo lo grande que quieras que sea tu árbol o en función de cuántos árboles quieras realiza) pégalos por la parte de atrás los unos a los otros hasta tener tu árbol. Una vez que estén todos pegados, decora cada capa con pegatinas, trozos de papel o lo que se te ocurra. Cuando la decoración de tus arbolitos esté lista, sólo tendrás que pegarle una cuerda en la parte de detrás y listo para colgar.

Árbol de Navidad hecho con pasta pintada

Hay una regla no escrita que dice que todos los niños, en algún momento de su infancia, tienen que hacer manualidades con pasta. Dejando a un lado el típico collar de macarrones, la Navidad es la ocasión perecta para que experimenten con la pasta y su creatividad. Sólo necesitas alguna pasta con una forma original, cartón y pintura de colores (a ser posible en tonos navideños).

Primero hay que dibujar la forma del árbol en un trozo de cartón sobre el que se colocará la pasta pintada. Una vez esté listo nuestro árbol (o nuestros árboles), seleccionaremos la pasta a colorear y empezaremos el proceso. Recomendamos las espirales para emular las hojas del abeto y los fideos fideduá para los adornos. Cuando esté pintada la pasta (y seca) la pegaremos al cartón con pegamento o silicona. Lugo sólo hay que colocar una estrella bien brillante en la parte de arriba y listo.

Árboles de Navidad con fieltro y cadenetas

El papel de fieltro junto con la goma eva son los materiales más utilizados a la hora de hacer manualidades y esta Navidad se convierten en nuestros aliados a la hora de elaborar nuestra decoración. En este caso, los hemos seleccionado para confeccionar nuestro árbol de Navidad. Para ello sólo necesitaremos una cartulina, que enrollaremos hasta que tenga forma de cono, o un corcho blandito (también con forma de cono), que se convertirá en la base del árbol. Papel de fieltro, retales, goma eva, botones o papel de regalo son el resto de materiales necesarios.

Si nos decantaos por la opción de la imagen superior, sólo tendremos que dibujar y recortar aquellos elementos que colocaremos en el cono para darle forma a nuestro árbol. Si elegimos la opción de la imagen inferior, deberemos hacer una especie de cadeneta con trocitos de tela (cortados en forma rectangular) que iremos colocando una al lado de la otra para dar lugar a las hojas de nuestro árbol.

Coronas de Navidad con botones, nueces o papel de magdalenas

Una corona de Navidad sobre la puerta nunca debe faltar. Si este año estamos inspirados y, en lugar de la típica corona de todos los años, queremos innovar, las manualidades son nuestra mejor aliada. Si ya habíamos visto que los envoltorios de las magdalenas pueden servirnos para hacer originales árboles, ¿por qué no también para hacer una corona? Para ello necesitaremos cartón (o cualquier elemento rígido que nos pueda servir de base), envoltorios de magdalena, goma eva y cualquier otro elemento que se nos ocurra.

En primer lugar pegaremos los envoltorios de las magdalenas sobre el cartón, esta vez de forma extendida. Podemos pegar tantos como queramos y hacerlo de manera concéntrica para jugar con los colores y tamaños. Una vez estén pegados, colocaremos sobre ellos cualquier elemento que los pequeños de la casa hayan dibujado y recortado.

Otra opción de corona (ésta un poco más rústica) es la que se puede realizar con frutos de la temporada, como castañas, nueces o bellotas. Una forma muy natural de elaborar una corona.

Si ya tenemos nuestra corona de años anteriores y lo que queremos es darle un aire diferente, sólo necesitaremos botones para lograrlo. Dejaremos el espumillón verde de base que tienen todas las coronas y le colocaremos encima botones que previamente hemos unido con hilo.

Velas decoradas con purpurina y palitos de canela

Los amantes de las velas ven en la Navidad la ocasión perfecta para llenar la casa de velas. Nosotras proponemos dos opciones sencillas de decoración con las que darle un toque diferente a las velas que ya tenemos en caso. En primer lugar, os proponemos que con palitos de canela elaboréis una cobertura para la vela que podéis rematar con un buen lazo dorado.

Aunque la preferida de los niños es la que se elabora con purpurina. Sólo necesitamos purpurina y cola. Hay que destacar que la purpurina cuando se expande es muy difícil de quitar, por eso recomendamos hacer esta manualidad en una superficie muy lista, con papel de periódico debajo y sin ningún otro elemento cerca. Cuando esté todo preparado, sólo tendremos que extender las cola por la base de la vela y luego aplicarle la purpurina con mucho cuidado. Hay que dejar que se seque para manipularla sin mancharnos.

Figuritas con piñas

Quizás los niños sólo puedan ayudar a la recolección de piñas y a recortar las telas con las que vestiremos a nuestra figuritas, pero el resultado les va a encantar. Sólo necesitamos piñas, fieltro, pegamento y bolas. El mecanismo es bastante sencillo. La piña se convierte en el cuerpo de la figurita y sobre él iremos colocando una bola que sea la cabeza y las telas que nos ayudarán a crear un personaje un otro.

Árbol de Navidad con bolitas de colores

La mejor manera de estar entretenido toda la tarde es haciendo arbolitos con bolas de colores. Sólo necesitamos una cartulina que doblaremos en forma de cono y bolitas de colores que podemos adquirir en una mercería o en un todo a cien. Son bastante económicas y suelen venir muchas en el paquete.

Una vez tengamos los elementos sólo tendremos que ir pegándolos uno a uno a nuestro cono hasta tener el resultado final. Una vez estén pegadas todas las bolitas podemos añadirle otros elementos decorativos que le den un aspecto todavía más original a nuestro árbol.

Pompones de lana para decorar regalos

Los paquetes de regalo también suelen formar parte de la decoración en Navidad y podemos colocarlos en nuestra casa de la forma más sencilla (además, luego podremos usarlos para decorar nuestros regalos de verdad). Sólo necesitamos lana y dos trozos de cartón.

Dibujaremos dos circunferencias del mismo tamaño y en su interior volveremos a dibujar dos pequeñas circunferencias. Recortamos ambos trozos de forma que tengamos dos círculos de igual tamaño con un agujero en el centro. Uniremos ambos círculos y pasaremos la lana a su alrededor, envolviendo por completo ambos círculos.

Una vez estén envueltos por completo, cortamos la lana por el extremo del círculo y la atamos por el centro para conseguir el aspecto de bolita.

Muñecos de nieve con calcetines

Un adorno de Navidad bastante sencillo y que a los niños les encanta. Sólo necesitamos calcetines blancos, arroz y elementos con los que queramos decorar nuestro muñeco.

Primero introducimos el arroz en el interior del calcetín, luego dividimos el calcetín en dos bolas de diferente tamaño para darle forma al cuerpo del muñeco, cerramos y luego vamos colocándole los elementos que más nos gusten hasta que nuestro muñeco tenga su propia personalidad.

Adornos de fieltro para toda la casa

Papel de fieltro y cuerda, poco más necesita esta manualidad con la que los niños lo pasarán en grande. Ellos pueden dibujar sobre el papel de fieltro y luego recortarlo para colocar sobre su diseño todos los elementos con los que consigan darle a su adorno el aspecto deseado. Para que el adorno tenga un poco más de cuerpo, recomendamos tener dos partes, una delantera y otra trasera, que irán cosidas o pegadas y entre las que le colocaremos algo de algodón.

Duendes de Navidad con lana

Sabiendo el secreto de las bolas de lana, el amplio abanico decorativo que se abre ante nosotros es muy interesante. En este caso, usaremos las bolas blancas para elaborar pequeños duendes. La bolita es la barba, sobre la que colocaremos un garbanzo a modo de nariz y a la que le añadiremos un gorro elaborado con fieltro y con una cuerda pegado para poder colgarlo donde queramos.

Árbol de Navidad con botones

Por último, el árbol de Navidad de los que aman la costura. Sobre un cono vamos pegando botones de distintos tamaños y de color verde para darle forma a nuestro árbol, cuyas luces de Navidad serán los alfileres de colores que sobre él coloquemos.