Perpetua, un nuevo espacio multimarca llega a Sevilla para revolucionar la moda 'slow fashion'

Existe la sensación generalizada de que ahora consumimos moda como la que va a un restaurante de comida rápida. Sabes cuáles son los vestidos más en tendencia del verano y te lanzas a comprarlos todos sin importar su confección ni los materiales en los que están elaborados.

Sabes que hay un vestido azul para los mejores looks de verano, lo has visto por todas partes y, claro, te lo compras. Pero, al igual que ocurre con los vestidos de invitadas (que buscas que sean de calidad y estén bien confeccionados), la moda actual también debería ser pausada y reposada. Sobre todo con idea de apostar por lucir moda, más que por consumirla como si fuera comida rápida. Con la idea de ofrecer un concepto de moda slow fashion, en el que prima la calidad y el saber hacer, llega a Sevilla Perpetua, un nuevo espacio multimarca que va a revolucionar el concepto de moda en la ciudad.

Acaba de inaugurarse en el número 5 de la calle Muñoz Olivé un nuevo espacio multimarca pensado para la mujer actual. Bajo el nombre de Perpetua, su fundadora, Alicia Ángel, ha querido dar forma a un proyecto, que lleva meses gestándose, en el que sevillanas y visitantes podrán disfrutar de una cuidada selección de firmas con sello made in Spain y otras apuestas extranjeras de gran calidad, con las que se pretende hacer frente al concepto fast fashion.

Firmas nacionales e internacionales

Un nuevo espacio multimarca con una cuidada selección de firmas españolas e internacionales. Ubicado en la calle Muñoz Olivé, 5, se enclava en una de las vías con más tráfico del centro, que cuenta con una oferta de carácter premium.

"Nuestra idea es poder vestir a mujeres que están cansadas de la moda rápida. Perpetua nace para dar respuesta a ello en la moda diaria: contamos con prendas que duran, que no pasan de moda y que sientan muy bien. Nuestras firmas de referencia son conocidas a nivel nacional e internacional por la calidad, estilo y durabilidad de sus piezas. Perpetua no es sólo un espacio multimarca, es una forma de entender la moda", explica Alicia Ángel.

La ubicación de su tienda física es toda una declaración de intenciones. La calle Muñoz Olivé se ha convertido en el rincón comercial más preciado del centro para las firmas premium de moda en la capital andaluza y Perpetua no quería dejar pasar la oportunidad de tener un hueco en tan interesante ubicación.

Asesoramiento personalizado y marcas top

Localizada en el número 5, su tienda respira modernidad y elegancia, con una iluminación espectacular y algunas de las grandes tendencias en decoración comercial. Se explica así que a los viandantes que se acercan a este recién inaugurado lugar se les escapen palabras como: "Hacía tiempo que Sevilla necesitaba un espacio así", "Recuerda a Puerto Banús y Barcelona".

Además de su espacio físico, pronto dispondrá de una web (perpetuawoman.com) en la que adquirir sus productos, con firmas tan punteras como Is Coming o TCN. Más allá de una atención, no solo física, sino también online y telefónica, existen otros servicios muy interesantes de este espacio, como el asesoramiento personalizado o los arreglos de las prendas. Detalles a tener en cuenta para terminar por visitar esta concept store con conciencia que no dejará indiferente a nadie.