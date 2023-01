Shakira y su look de la venganza, en las rebajas de Zara

Desde que Shakira anunciara colaboración con Bizarrap la expectación era máxima. La filtración de parte del tema, además, invitó a todo tipo de elucubraciones por parte de los más cotillas, que estaban deseando ver los dardos envenenados de la colombiana a su ex pareja Gerad Piqué. Como era de esperar, la realidad ha superado a la expectación y el nuevo tema de Shakira con Bizarrap, que ya cuenta con más de 22 millones de visualizaciones, es un auténtico ataque nuclear hacia Piqué y su nueva pareja, Clara Chía.

Misiles de destrucción masiva envueltos en una melodía bastante bailable y pegadiza, las frases del nuevo tema no dejan lugar a dudas, la música será la mejor aliada de Shakira para empoderarse tras su ruptura. Al igual que otros iconos, la colombiana también ha hecho de su modo de vestir el look de la venganza. Si en su día Lady Di se coronase con aquel vestido negro con el que le dio al (ahora Rey de Inglaterra) Príncipe Carlos hasta en el cielo de la boca, ahora es Shakira la que sentencia con su propio look de la venganza.

Si la cantante ya había apostado por hacer del color más en tendencia según Pantone su nueva coloración capilar (fue de las primeras en teñir su cabello con el Viva Magenta), ahora la colombiana hace del fucsia el color protagonista de su look de la venganza. Un estilismo que, por cierto, encontramos en las rebajas de Zara y con el que podremos hacer nuestra propia versión del look de la venganza de Shakira.

Compuesto por unos pantalones en un intenso rosa fucsia en versión satinada y un brassier de encaje en el mismo tono, el look de la venganza de Shakira que puedes encontrar en las rebajas de Zara tiene muchos mensajes subliminales. Además de ser una tonalidad que está en auge desde hace ya tres temporadas (la irrupción en Pantone del Viva Magenta confirma el eterno reinado), el rosa fucsia se ha convertido en un color que simboliza el empoderamiento femenino, dejando completamente a un lado los clichés y estereotipos que habían acompañado con anterioridad a este color.

De ahí que Shakira lo haya escogido para el videoclip de su nuevo tema con Bizarrap y de ahí que su look de la venganza se vaya a convertir en todo un icono del empoderamiento femenino, sobre todo después de una ruptura.

El look de la venganza de Shakira, en las rebajas de Zara

En una versión un poco más ponible (que lo del brassier nos encanta, pero preferimos apostar por un look más para el día a día), el estilismo de Shakira lo podemos encontrar en las rebajas de Zara a un precio bastante asequible.

En el caso del top, antes tenía un precio de 25,95 euros y ahora está rebajado a 15,99 euros. Por su parte, los pantalones costaban 39,95 euros y ahora están rebajados a 25,99 euros.