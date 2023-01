Se filtra parte de la canción de Bizarrap y Shakira, con nuevos mensajes para Piqué

2023 es el año en el Shakira pone sus esperanzas tras pasar por un difícil 2022. El pasado año la colombiana ponía fina su relación con el futbolista Gerard Piqué tras doce años de relación. La cantante se mudaba para Miami para olvidar todo lo malo sucedido y tener que librar una batalla judicial que ha terminado con gran satisfacción para ambas partes. Shakira se deshacía del pasado y pasaba página poniendo un océano por medio.

Tras el éxito de Te felicito junto a Rauw Alejandro o Monotonía donde los fans han captado las indirectas de la cantante a Piqué. En esta ocasión la colombiana ha colaborado con el productor argentino Bizarrap y han grabado una 'Music Session #53' que verá la luz este 11 de enero y viene cargada de mensajes que van dirigidos tanto a Gerard Piqué como a su actual pareja, Clara Chía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)

El fragmento que parece hacerse filtrado por error es una tiradera que Shakira dedica a su ex: " A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique, yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-piqué".

En menos de 24 horas la publicación de la fotografía de Bizarrap junto a Shakira se ha hecho viral y todo el mundo estará pendiente de cuál será el contenido de la canción finalmente. Si termina siendo real el verso filtrado se trata de toda una declaración de intenciones por parte de la colombiana que no quiere verse pisoteada por toda la presión mediática que ha estado recibiendo tras la separación del padre de sus hijos.

Hace tan solo unos días el hijo mayor de la pareja aparecía en el canal de Twitch del futbolista en el que se promocionaba un evento de la empresa que dirige Piqué. Esto provocó que Shakira se enfadara por exponer a su hijo de esa manera y emitió un comunicado al respecto: "Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un proyecto deportivo"