Los mejores perfumes de mujer para regalar esta Navidad

¿Cómo acertar al regalar un perfume de mujer? Aunque los perfumes son, año tras año, el regalo más clásico para cualquier ocasión, escoger el aroma adecuado para cada persona puede ser un verdadero reto. A la hora de elegir hay muchos factores a tener en cuenta: si es un perfume de noche o de día, de invierno o de verano, juvenil o más maduro, si la persona en cuestión los prefiere amaderados o afrutados...

Dos opciones muy recurrentes son regalar uno de los perfumes más famosos del momento o algún nuevo lanzamiento del año, o bien, recurrir a los aromas clásicos. Si conoces bien a esa persona y sabes qué tipos de perfumes prefiere o, incluso, cuáles son sus favoritos, puedes regalarle uno de ellos o uno con acordes aromáticos similares.

Nuevos lanzamientos de 2018

L'interdit, de Givenchy. Una fragancia de la familia oriental floral con notas de bergamota y pera, nardos, flor de azahar, jazmín sambac, pachulí, vetiver, ambroxan y vainilla.

Le gustará si le gusta Le Parfum de Elie Saab, Quizás Seducción de Loewe, Kenzo Flower Intense de Kenzo, Dolce & Gabanna pour femme o Ange ou Demon de Givenchy.

Precio: Puedes encontrar el frasco de 80ml por 76,41€, el de 50ml por 64,24€ o el de 35ml por 42,66€.

Eau de Parfum de Tiffany & Co. Una fragancia oriental floral con un toque empolvado perfecta para la primavera o el verano tanto durante el día como durante la noche. Tiene notas de pimienta rosa, iris, hojas de mandarina y pera, jazmín, rosa, ambar, benjuí, almizcle, zanahoria, cachemira y vainilla.

Le gustará si le gusta Ultraviolet de Paco Rabanne, Olympea de Paco Rabanne, Euphoria de Calvin Klein, Amethyste de Bulgari, Flowerbomb de Viktor & Rolf o Halloween de Jesús del Pozo.

Precio: Puedes encontrar el frasco de 30ml por 52,40€ o el frasco de 50ml por 69,90€.

Bella, de Nina Ricci. Una fragancia floral frutal con un toque cítrico muy fresco perfecta para los días de primavera. Tiene notas de mandarina verde, ruibarbo, lima, rosa, fresia, almizcle blanco y vainilla.

Le gustará si le gusta Brit Red de Burberry, Miami Beach de Loewe, Aura de Mugler, Feerie de Van Cleef & Arpels o Sweet de Lolita Lempicka.

Precio: frasco de 80ml por 62,95€, el frasco de 50ml por 40,46€ y el de 30ml por 34,01€.

Solo Ella, de Loewe. Una fragancia oriental floral con notas de naranja amarga, melocotón, manzana, vainilla, ámbar, cedro, jazmín sambac, flor de naranjo, té verde y maderas blancas.

Solo Ella de Loewe le gustará si le gusta Le Parfum Resort de Elie Saab, Signorina de Salvatore Ferragamo, Insolence de Guerlain, Gabrielle de Chanel o Decadence de Marc Jacobs.

Precio: Puedes encontrar el frasco de 100ml por 78,26€; el de 50ml por 49,82€ o el cofre regalo por 83,08€, que incluye un frasco de 100ml y un minifrasco de 30ml.

Oh!, de Tous, es un perfume con una fragancia floral frutal muy cítrica perfecta para cualquier época del año. Tiene notas de pimienta rosa, mandarina, limón, grosellas negras, raíz de lirio, rosa, almizcle, vainilla, haba tonka y ambroxan.

Le gustará si le gusta 7:15 A.M. in Bali de Kenzo, Halloween Kiss Sexy de Jesús del Pozo, Flora de Gucci, Bloom de Givenchy, Endless Euphoria de Calvin Klein o Baiser Fou de Cartier.

Precio: Puedes encontrar el frasco de 100ml por 62.95€, el de 50ml por 45.95€, o el pequeño de 30ml por 32.63€.

The only one, de Dolce & Gabbana, es una fragancia con aroma oriental avainillada con notas de bergamota, violeta, naranja, iris, café, pera, rosa, flor de azahar, pachulí, vainilla y caramelo.

Le gustará si le gusta Black Opium de Yves Saint Laurent, The one desire de Dolce & Gabbana, La vie est belle l'eclat de Lancôme, Girl of Now de Elie Saab, o Bonbon o Viktor&Rolf.

Precio: puedes encontrar el frasco de 30ml por 68.10€, el de 50ml por 77.68€ o el cofre regalo por 112.49€, que incluye un frasco de 100ml, otro pequeño vaporizador de 10ml para el bolso y otro pequeño de 5ml.

Pure XS, de Paco Rabanne, es un perfume perfecto para las noches otoñales. Es de la familia oriental floral con notas de ylang ylang, vainilla, palomitas de maíz, almizcle ambreta, sándalo, flor de azahar, melocotón, amberwood, almizcle blanco y coco.

Le gustará si le gusta Happy Moments de Tous, Dior Addict de Dior, Classique de Jean Paul Gaultier, Candy de Prada, Miss Dior de Dior o Elixir des Merveilles de Hermès.

Precio: Puedes encontrar el frasco de 80ml por 80.81€, el de 50ml por 69.99€, el de 30ml por 52.95€ o el cofre regalo por 83.24€

Women de Calvin Klein es una fragancia de contrastes de la familia almizcle floral amaderado con notas de eucalipto, pimienta negra, bergamota, pomelo, lima, flor de azahar, jazmín, magnolia, hediona, frambuesa, té, cedro, incienso de olíbano, ambroxan, cachemira, violeta y almizcle blanco.

Le gustará si le gusta Light Blue de Dolce & Gabbana, Narciso de Narciso Rodríguez, Bloom de Gucci, Midnight Rose de Lancôme, Flor de Kenzo, Aura de Loewe, o Mon Guerlain de Guerlain.

Precio: Puedes encontrar el frasco de 100ml por 56.90€, el de 50ml por 54.95€ o el de 30ml por 34.45€.

Fleur D'Argent de Miu Miu es una fragancia oriental floral perfecta para cualquier época y momento del día con notas de nardos, almizcle y akigalawood.

Le gustará si le gusta Spellbound de Estée Lauder, Flowerbomb love me tight de Viktor&Rolf, Halloween de Jesús del Pozo o Weekend de Burberry.

Precio: Puedes encontrar el frasco de 100ml por 92.06€, el de 50ml por 67.24€ o el de 30ml por 47.98€.

Los perfumes más deseados de 2018

Mon Guerlain, de Guerlain. Un aroma de la familia olfativa amaderada oriental pensada para el día de otoño y con un toque empolvado. Con notas de lavanda y bergamota, jazmín sambac, iris, rosa, vainilla de Tahití, sándalo, cumarina, benjuí, regaliz y pachulí.

Le gustará si le gusta Amo Ferragamo de Salvatore Ferragamo, Viva la Juicy Gold Couture de Juicy Couture, Poison Girl de Dior o La Nuit Trésor de Lancôme o Valentina de Valentino.

Precio: Aunque el frasco de 100ml tiene un precio de 83,99€, puedes encontrar el frasco de 50ml por 66,36€ y el cofre regalo por 91,46€, que incluye un frasco de 100ml, una miniatura de 5ml y una loción corporal de 75ml.

Good Girl, de Carolina Herrera, es un perfume que ha conquistado los corazones de millones de mujeres desde su lanzamiento en 2016. Es una fragancia oriental floral con toques de almendra, bergamota, limón, jazmín sambac, café, nardos, lirio, rosa de Bulgaria, flor de azahar, haba tonka, cacao, sándalo, canela, praliné, vainilla, cedro, madera de cachemira, pachulí, ámbar y almizcle. Es perfecto para el otoño o el invierno y es mejor para las ocasiones nocturnas.

Le gustará si le gusta Sensuelle de Lacoste, Lady Million de Paco Rabanne, Black Opium de Yves Saint Laurent, Poison de Dior, Acqua di Gioia de Giorgio Armani, Miss Dior de Dior o la fragancia clásica de Lolita Lempicka.

Precio: puedes encontrar el frasco de 80ml por 90.95€, el de 50ml por 67.90€ o el de 30ml por 48.52€.

Black Opium de Yves Saint Laurent es una fragancia oriental avainillada que, año tras año, se cuela en la lista de los perfumes más deseados. Está pensada para las noches de las estaciones frías y tiene notas de pimienta rosa, azahar, pera, café, jazmín, almendra amarga, regaliz, vainilla, pachulí, cedro y madera de cachemira.

Le gustará si le gusta Poison Girl de Dior, Amor Amor Forbidden Kiss de Cacharel, La Nuit Trèsor de Lancôme, Sì de Giorgio Armani, Good Girl de Carolina Herrera, Alien de Mugler o Candy de Prada.

Precio: Puedes encontrar el frasco de 90ml por 89.76€, el de 30ml por 56.70€ o el cofre regalo por 88.72€ que incluye un frasco de 50ml y otro en miniatura de 7.5ml.

La vie est belle de Lancôme es una fragancia floral frutal de la familia gourmand perfecta para las estaciones frías y las salidas nocturnas. Tiene notas de grosellas negras y pera, iris, jazmín, flor de azahar, pachulí, haba tonka, vainilla y praliné.

Le gustará si le gusta Flowerbomb de Viktor&Rolf, Aire de Sevilla, Miss Dior de Dior, Coco Mademoiselle de Chanel, Alien de Mugler, Nina de Nina Ricci, Black XS de Paco Rabanne o Manifesto de Yves Saint Laurent.

Precio: Puedes encontrar el frasco de 100ml por 82.00€ o el de 50ml por 54.95€.

For Her de Narciso Rodríguez es uno de los perfumes más vendidos en España, además de ser el favorito de las novias. Es una fragancia floral amaderada con un fuerte aroma de almizcle perfecta para el día. Tiene notas de rosa, melocotón, almizcle, ámbar, sándalo y pachulí.

Le gustará si le gusta Modern Muse de Estée Lauder, Noa de Cacharel, Dior Addict de Dior, Insolence de Guerlain, Amour de Kenzo, Amarige de Givenchy o Pure Poison de Dior.

Precio: Puedes encontrar el frasco de 100ml por 77.14€ o el de 30ml por 36.93€.

Los clásicos

Alien, de Mugler. Un perfume oriental amaderado intenso y muy duradero con toques de jazmín y ámbar.

Halloween, de Jesús del Pozo. Una colonia pensada para el día con una fragancia oriental floral con notas marinas que contrastan con los aromas de la violeta, la hoja de plátano y la vainilla de Madagascar.

Lady Million, de Paco Rabanne. Todo un clásico de las fragancias para la noche con un sofisticado aroma floral frutal en el que destacan las notas de frambuesa, limón de Amalfi, gardenia y miel blanca.

Angel, de Mugler. Es uno de los perfumes más intensos y duraderos y no deja indiferente a nadie. Esta fragancia y su icónico frasco en forma de estrella destacan por su aroma oriental avainillado con notas de mandarina, melón, coco, algodón de azúcar, piña y ciruela.

Flower, de Kenzo. Un perfume floral muy sutil con notas de grosellas negras, flor de espino, mandarina, jazmín e incienso.

212, de Carolina Herrera. Un clásico del día con aroma floral amaderado. Destacan sus notas de azahar, mandarina, camelia blanca, fresia y peonia.

Euphoria, de Calvin Klein. Este perfume oriental floral, lanzado en 2005, destaca por los toques frutales del melocotón, la granada y la maracuyá y el contraste que hacen con las notas de orquídea, flor de loto y ámbar.

Aire, de Loewe. Una colonia para los días de verano con un aroma muy floral en el que destacan las notas de cítricos, albahaca, jazmín, caléndula, clavel e iris.

Chloé, de Chloé. Un perfume muy parisino y aterciopelado que suele agradar a casi todo el mundo. Su aroma oriental floral tiene notas de lirio, peonia, fresia, rosa y magnolia.

J'adore, de Dior. Este perfume, lanzado a finales de los años 90, tiene notas de magnolia, melón, melocotón, lirio de los valles, rosa y vainilla.

Classique, de Jean Paul Gaultier. El famoso frasco con silueta femenina contiene una fragancia nocturna invernal con un aroma muy floral con notas de mandarina, anís, pera, iris, jengibre y ciruela.

Nina, de Nina Ricci. Nina es perfecto como primer perfume por su fresco aroma floral frutal con notas de lima, limón, manzana y praliné.

Amor Amor, de Cacharel. Este intenso y dulzón perfume tiene un aroma floral frutal perfecto para el día en cualquier ocasión del año gracias a sus notas de grosellas, naranja, pomelo y azucena.