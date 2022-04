Cómo estar morena en la Feria de Abril de Sevilla sin haber tomado el sol

No es obligatorio, pero cuando llega la Feria de Abril a todas nos gusta tener ese favorecedor tono dorado que tan bien sienta con el traje de flamenca. No es ley, pero ya forma parte del abecedario de la flamenca eso de estar morena en Feria y esta primavera parece habérnoslo puesto muy difícil. Nada que los mejores maquillajes de Feria de Abril no puedan conseguir, aunque este año necesitemos una ayudita extra.

Con idea de estar monas desde el primer día de Feria (los mejores looks para la noche del pescaíto también lucen mejor con ese tono dorado), tenemos preparados una serie de autobronceadores vendidos en Amazon con los que llegar morenas a la Feria de Abril de Sevilla sin haber tomado el sol.

Los autobronceadores son ese gran aliado los días previos al verano porque nos ayudan a conseguir un tono moreno sin exponer nuestra piel a los peligros del sol o las cabinas de rayos uva. El sol cada vez incide con mayor virulencia sobre nuestra piel, por eso es preferible recurrir a los autobronceadores para estar morenas sin poner en peligro nuestra salud. Si eres de las que quieren llegar morenas a la Feria de Abril sin haber tomado el sol, tienes que ver esta selección de autobronceadores que os proponemos.

Cómo hay que utilizar el autobronceador para que no queden manchas

Es esencial exfoliar la piel 24 horas antes , así como hidratarla mucho. De esta manera conseguiremos un bronceado uniforme, bonito y duradero.

, así como hidratarla mucho. De esta manera conseguiremos un bronceado uniforme, bonito y duradero. Conviene aplicar los autobronceadores con manopla (excepto en la cara), porque el resultado será más homogéneo.

(excepto en la cara), porque el resultado será más homogéneo. No se debe utilizar un autobronceador corporal en el rostro .

. El bronceado se va produciendo de forma gradual, así que no conviene excederse con la cantidad, sino que debemos esperar a ver qué color va tomando nuestra piel y seguir aplicándolo si buscamos un tono más fuerte.

Frescor y luminosidad con esta nueva espuma Self Tan Classic infundida con sandía. Rica en vitaminas y elementos nutritivos, la sandía hidrata la piel y mejora su flexibilidad. Sus propiedades antioxidantes lo protegen de los radicales libres y evitan su envejecimiento. ¿El resultado? Una piel más dorada, saludable y radiante y el bronceado dura más. Beneficios a los que se agrega un aroma muy fresco que neutraliza efectivamente los olores de DHA. Espuma ultraligera y aterciopelada para un bronceado dorado y luminoso de intensidad media en todo el cuerpo. Efecto natural muy duradero en una sola aplicación

A diferencia de otros productos, TanForce no reseca la piel y no mancha las sábanas ni la ropa. El color aparece de manera gradual durante un periodo de 24 horas, hasta conseguir un precioso aspecto broceado que dura hasta 10 días.

Hidrata y broncea la piel de manera natural con Garnier Delial Natural Bronze Loción Autobronceadora para Cuerpo y Rostro, Efecto Bronceado Natural. Aporta en una hora, un broceado dorado y uniforme, sin marcas durante 1 semana.

Transforma tu piel sin ninguna de esas desagradables rayas o manchas para un hermoso brillo dorado de aspecto natural sin tonos anaranjados. Esta mousse liviana brinda un brillo bronceado instantáneo que se seca rápidamente y se desarrolla en solo 2 horas para obtener un bronceado duradero. Con una infusión de cocos vírgenes crudos, ingredientes botánicos y aminoácidos para hidratar, difuminar la pigmentación y las estrías para perfeccionar la piel.

Consigue un bronceado instantáneo y de aspecto natural con Body Drench. Protege la piel gracias a sus productos naturales, la hidrata y la deja luminosa. Para mantener el bronceado, bastará con aplicarlo una o dos veces por semana.

Este intensificador en aceite de bronce dorado australiano es un aceite seco que no es graso en forma de spray más extracto bronceador y extracto de nuez negra, para obtener un color oscuro adicional. Contiene la fórmula de Colorboost para optimizar tu bronceado. Rico en semillas de zanahoria, aceite de árbol de té australiano, extracto de plátano, aloe vera y vitamina E.