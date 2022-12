Los siete cortes de pelo que serán tendencia en 2023 y que puedes llevar antes de que acabe el año

Año nuevo, vida nueva. Aunque más que vida, melena. Cada vez que se produce un cambio de año nos surge la necesidad de explorar con nuestra melena para hacernos ese cambio de look que llevamos tanto tiempo deseando. Sobre todo ahora que, después de haber descubierto el champú low cost que te salva la melena nuestro pelo luce espectacular, queremos sacarle todo el partido. Cortes de pelo como el favorecedor carré con capas invisibles ya se postula como una de las tendencias capilares más top para 2023 (que se lo digan a Aitana o Rosalía), pero no es el único.

Llevamos viendo varias temporada cómo las melenas XXL van muriendo poco a poco para dar paso a las medias melenas, así que este 2023 no iba a ser la excepción. Aunque, eso sí, atrás quedaron las melenas rectas para dar paso los cabellos capeados y con movimiento, la tendencia que realmente triunfará este 2023.

Si eres de las que cuando se produce el cambio de año necesita apostar por un cambio de look, es el momento de descubrir cuáles serán las tendencias que arrasen en 2023 y que, ojo, puede empezar a llevar antes de que se acabe el año. ¿Para qué vas a esperar si ya puedes empezar a marcarte los cortes de pelo que dominarán las peluquerías en 2023?

Melena mini con flequillo, un corte de pelo sencillo

Que los flequillos van a ser tendencia en 2023 es algo que no se le escapa a nadie, que pueden ser los mejores aliados en los looks de aquellas a las que no les gusta del todo innovar, tampoco. Aunque hay que tener en cuenta un aspecto, para conseguir ese efecto favorecedor, recomendamos aposta por una melena mini con un flequillo a la altura de los pómulos, ni más ni menos.

Haircut bowl, el corte de pelo más transgresor

Fue uno de los cortes de pelo más en tendencia de los 90, aunque contaba con muchos detractores. Olvida todos los prejuicios sobre este corte de pelo y apuesta por él para el cambio de look que te mereces este 2023. Se puede llevar con el flequillo recto, a un lado o hacia atrás y nosotras te recomendamos que lo lleves en tu versión capilar más natural (si es ondulado, habrás triunfado).

Choppy bob, la revisión de un clásico

El choppy bob es un corte de pelo fresco, divertido muy estiloso. Se trata de un corte de pelo cuadrado a la altura de la mandíbula o unos centímetros por debajo. Como la mayoría de los cortes de pelo, el choppy bob toma de base al clásico bob, pero la diferencia radica en que el acabado del tradicional corte de pelo de Lady Di es más desenfadado, desfilado y despeinado.

Pixie, un corte de pelo clásico y funcional

Este es un corte de pelo que resulta súper cómodo y práctico, pero en 2023 se lleva en una versión un poco más trabajada. Es un corte de pelo con mucha personalidad que queda súper bien los rubios cálidos con algún centímetro de raíz a la vista. Se trata de un corte de pelo algo plano, por lo que habrá que darle textura con algún producto (o bien jugando con el secador y la yema de los dedos).

Lob asimétrico, reinterpretando el clásico bob

La principal ventaja de este corte asimétrico, que es una versión más larga del clásico bob, es que introduce un plus de modernidad sin renunciar a la delicadeza. Además, el lob asimétrico es un corte de pelo que favorece a rubias y morenas y que queda súper bien en aquellas melena con mucho cuerpo. Lo mejor de este corte de pelo es que tardarás muy poco tiempo en estar lista.

Media melena, mejor con capas

Las medias melenas hace ya varias temporadas que son tendencia, pero para 2023 será mejor que te decantes por llevarla con unas capas. Se trata de una apuesta por capas algo más largas para remarcar el estilo años 70, que promete ser la tendencia capilar más en tendencia de 2023. Además, este corte de pelo aporta a las melenas mucho movimiento.

Mini bob, el corte de pelo más rejuvenecedor

El mini bob con flequillo es un corte de pelo que se inspira en el clásico corte de pelo bob pero acorta la melena un par de centímetros más. Ahí justo es donde está la clave del efecto rejuvenecedor de este estilo capilar tan parisino.