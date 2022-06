Lavarte la cara con jabón, el mejor truco para estar morena

En la rutina de belleza que cada una de nosotras siga está la clave. La clave de una piel sana y luminosa y la clave para estar más morena (siempre y cuando usemos protección). Presumir de moreno al estilo Lara Álvarez nunca había sido tan sencillo. Sin necesidad de tener que hacer grandes inversiones en una colección de belleza, el truco para estar más morena, al igual que ocurría con los trucos para hacer crecer las pestañas de forma natural, pasa por lavarte la cara con jabón. Sí, como lees.

Es cada vez más habitual. Numerosas firmas cosméticas han trasladado el mensaje de que hay grandes soluciones, más efectivas y saludables que el jabón, para limpiar la piel del rostro. Consideran la forma tradicional de hacerlo una opción agresiva, pero ¿qué hay de cierto en esto? ¿Es el jabón tan malo como lo pintan? Mónica Nieto, farmacéutica y creadora de la línea de belleza ecológica y respetuosa de Alevoo, nos da las claves para que el rostro esté realmente limpio y fresco.

"Nosotros recomendamos una rutina de belleza y cuidado de la piel minimalista, basados en limpieza, hidratación y prevención gracias a cosméticos ecológicos, cuidadosamente formulados con potentes principios activos como los nuestros y apostando por el wellaging", dice. La experta entiende que existe una gran confusión sobre los pasos adecuados para la rutina de belleza perfecta, porque nos hacen llegar mensajes muy diferentes. "Defendemos que el paso más importante en la rutina de belleza es la limpieza de la piel. Para su cuidado diario, es fundamental limpiar la piel eliminando la suciedad que genera la propia piel y la acumulada por la contaminación ambiental", explica.

Limpiar la cara con jabón, el mejor truco para mantener el bronceado

Uno de los grandes secretos de una buena limpieza de la piel con jabón es que favorece un bronceado más saludable y uniforme (siempre con protección solar). "Ahora que llega el verano, es fundamental preparar la piel antes de la exposición a los primeros rayos de sol para tener un bronceado bonito, uniforme y saludable. Para ello, es necesario que tu piel esté bien cuidada, limpia e hidratada", indica la experta.

También es fundamental tener en cuenta los cosméticos a utilizar tras la exposición solar: "un buen producto para después del sol con activos cosméticos calmantes, antioxidantes, refrescantes, emolientes e hidratantes. Primero, limpia la piel para retirar el protector solar y elimina la suciedad acumulada por la contaminación ambiental y, a continuación, aplica el resto de cosméticos de nuestra rutina de belleza".

Lo mejor para una limpieza perfecta, la clásica pastilla de jabón

Y para ello, desde Alevoo, aconsejan apostar por las bondades de la clásica pastilla de jabón. "A nuestras clientas les recomendamos la limpieza con nuestro jabón artesano natural, el cual está libre de detergentes industriales tan empleados en aguas micelares, jabones líquidos y toallitas desmaquilladoras, que tanto dañan la piel”, apunta Mónica. Porque sí, efectivamente otros métodos son los verdaderamente agresivos con la microbiota

"La limpieza de la piel con pastilla de jabón utilizando nuestras propias manos respeta la barrera protectora de la piel y previene su deshidratación. En cambio, el uso de toallitas desmaquilladoras y otras soluciones limpiadoras arrastra la piel, erosionándola y desequilibrándola, provocando una piel más irritada, sensible y reactiva”, explica.

Dentro de los jabones, los de carácter ecológico, como el de Alevoo, son los más beneficiosos. "Es importantísimo elegir el jabón adecuado porque tiene que limpiar sin dañar la microbiota de la piel. No importa cómo de buenas sean las cremas/tratamiento que aplicas a continuación, que, si no limpias la piel correctamente, su aplicación no proporciona los efectos deseados", recuerda la experta.

La suya es una pastilla artesanal elaborada con excelentes materias primas y libre de tensoactivos de diseño, dañinos para la piel, lo que le confiere gran valor cosmético y sostenible. "Elaborado a base de aceite de oliva virgen extra ecológico e ingredientes 100% naturales procedentes de agricultura ecológica, nuestro jabón artesano contiene de forma natural numerosas propiedades beneficiosas", señala Mónica. Unas propiedades humectantes, antioxidantes, emolientes, calmantes, regeneradoras, antisépticas, antibacterianas y antifúngicas que no pasan desapercibidas.

La pastilla de jabón es sin duda un clásico que ha pasado de generación en generación y que esta firma ha sabido traducir en una fórmula vegana, sostenible y made in Spain, gracias al aceite de oliva virgen extra: "continuando con la fórmula y el método de elaboración que nuestra madre, tías y abuelas han desarrollado durante muchos años, nuestro jabón artesano, 100% natural, vegano, y composición y packaging biodegradables, ayuda a disminuir la huella ecológica en el planeta".

Pasos a seguir para lavar la cara con jabón

Mónica Nieto, de Alevoo, recuerda cómo debe tratarse la piel en la rutina diaria para un mejor resultado. "Es fundamental utilizar los mejores productos e ingredientes limpiadores, que además de limpiar cuiden tu piel, clave para presumir de piel limpia e hidratada, sana y bonita., explica.

Sobre la piel húmeda y humedeciendo la pastilla de jabón ALEVOO con agua tibia o a temperatura ambiente, generamos la espuma necesaria para limpiar la suciedad de nuestra piel 'con las manos', evitando el uso de esponjas donde la humedad y restos de jabón y piel son caldo de cultivo en la proliferación de hongos y bacterias.

Aclaramos con agua fresquita para estimular la circulación y tonificar la piel. Secamos con una toalla limpia sin arrastrar la piel y conseguiremos como resultado que el rostro luzca limpio y terso. Sugerimos utilizar jabonera con rejillas de drenaje como lugar donde mantener en perfectas condiciones la pastilla de jabón y evitar la proliferación bacteriana. Continuaría con la aplicación del sérum, contorno de ojos y crema de día o noche, mejor también si es en clave eco.