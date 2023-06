La que más sabe de Zara también tiene la clave para las mejores ondas surferas del verano.

Se ha ganado el título de ser la que más sabe de Zara y no es casual. Carmeron tiene un don para dominar los entresijos del buque insignia de Inditex y no duda en compartirlo con sus seguidoras (ya sea a través de un #ojocuidado o con un #suslodije). Ahora, después de haber compartido, para el alivio de muchas, la fecha en la que empiezan las rebajas de verano, la influencer más natural de Instagram (que nos perdone La Vecina Rubia) acaba de dar con la clave para las mejores ondas surferas del verano.

Ideales para presumir de las mechas más en tendencia del verano (¿no has oído hablar de las melting blonde?), las ondas suferas son ese peinado con efecto desestructurado que nos conquista todos los veranos y que no siempre son sencillas de hacer (salvo que te bañes en la playa y no te laves el pelo nunca jamás). Al menos así ha sido hasta que la que más sabe de Zara (ahora la que también sabe más de tendencias capilares) ha dado en la clave de los mejores productos para conseguir las ondas surferas más top del verano.

Así se consiguen unas ondas suferas en verano

Una vez tengas controlados los productos recomendados por Carmeron, es clave que domines la técnica para conseguir el peinado más deseado del verano.

Paso 1 . Aplica una bruma de ondas sobre el cabello después de haberlo lavado y acondicionado. Para sacarle el máximo partido a este producto divide toda tu melena en dos trenzas y espera a que se sequen para deshacerlas. Así obtendrás ese efecto áspero y ligeramente despeinado que el agua salada deja en el cabello de las almas surferas.

. Aplica una bruma de ondas sobre el cabello después de haberlo lavado y acondicionado. Para sacarle el máximo partido a este producto divide toda tu melena en dos trenzas y espera a que se sequen para deshacerlas. Así obtendrás ese efecto áspero y ligeramente despeinado que el agua salada deja en el cabello de las almas surferas. Paso 2 . Seca tu cabello dándole consistencia y forma con los dedos. Verás cómo va cogiendo un aspecto más playero… ¡pero no es suficiente! Marca mechones gruesos con unas tenacillas de grosor medio y empieza a crear bucles. Puedes hacerte ondas por todo el pelo o solo en la parte delantera.

. Seca tu cabello dándole consistencia y forma con los dedos. Verás cómo va cogiendo un aspecto más playero… ¡pero no es suficiente! Marca mechones gruesos con unas tenacillas de grosor medio y empieza a crear bucles. Puedes hacerte ondas por todo el pelo o solo en la parte delantera. Paso 3 . Ve deshaciendo suavemente las ondas más marcadas con los dedos para un acabado más natural. Eso sí, recuerda que, aunque tu pelo debe tener un aire desaliñado, es muy importante que esté hidratado —repetimos, ¡muy importante!—. Para ello, aporta nutrición a las puntas con algún aceite.

. Ve deshaciendo suavemente las ondas más marcadas con los dedos para un acabado más natural. Eso sí, recuerda que, aunque tu pelo debe tener un aire desaliñado, es muy importante que esté hidratado —repetimos, ¡muy importante!—. Para ello, aporta nutrición a las puntas con algún aceite. Paso 4. Por último, si quieres fijar tu peinado sin apelmazar, acaba aplicando de nuevo la bruma de ondas. Ahora sí, no habrá golpe de melena que se te resista.

El top 5 de Carmeron para conseguir unas ondas suferas

En su perfil de Instagram, tras compartir con sus seguidores el día en el que comenzarán las rebajas en nuestras tiendas favoritas, Carmeron hacía su #top5 de productos milagro con los que conseguir el efecto ondas surferas tan deseado del verano.

"Venga, que el verano ya está aquí! Y la playa, la piscina, el pelo mojado, el no soportar el secador… ojalá encontrar el producto que a las que tenemos el pelo ondulado nos lo deje mono sin tener que tirar de plancha, sin que parezcas el Rey León… ¿se esconderá ese milagro en este #top5?

Spray Ondas Surferas de Mercadona . Veréis que al final la solución estaba a la vuelta de la esquina. Por menos de 3 euros, tiene legión de fans Beachy Spray de Icon . Texturizador que potencia las ondas naturales, se puede usar sobre cabello húmedo o seco. Cuesta 10,50 euros. Beach Waves de Loereal . Spray a base de sal que busca lograr un efecto natural de la playa, con mucho cuerpo y rico en movimiento. Cuesta unos 18 euros Miracle Beach Waves de Aussie . Un misterio: muchas lo habéis votado pero es complicado comprarlo! Y mirad que promete, porque los australianos son surferos pro… seguiré investigando Potion 9 de Sebastian . Acondicionador sin aclarado que aporta hidratación. Cuesta unos 30 euros".