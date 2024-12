Nieves Álvarez: "No puedo pretender no tener arrugas, intento atenuarlas porque vivo de mi imagen, pero no hay que obsesionarse"

Lleva más de 30 años dedicada a la moda y su rostro es la imagen de conocidísimas firmas y marcas de belleza. Se preocupa por su aspecto, porque se dedica a ello, pero es consciente del paso del tiempo, de los días malos, también de los buenos, y los abraza para quererse, para quererse y sentirse más bella. Nieves Álvarez es icono de estilo, pero también lo es de filosofía de vida. Referente para muchas, la modelo y presentadora de televisión continúa explorando su faceta de empresaria con su línea de productos para el cuidado facial, con la que lleva trabajando año y medio y que siente como "a un hijo". Trabajadora incansable y perfeccionista al máximo, Álvarez cuida al detalle el lanzamiento de cada nuevo producto. Su más de 30 años dedicada a la moda avalan su credibilidad, aunque en el mundo de la belleza "siempre cuesta trabajo hacerse un hueco". Preocupada por sus clientas, la modelo ha organizado un encuento en El Corte Inglés del Duque (Sevilla) para dar a conocer los nuevos productos de Nieves, la firma homónima con la que se ha lanzado a esta nueva aventura cosmética.

"Me gustan este tipo de eventos pequeñitos porque puedo contarle a las clientas todo el esfuerzo y la pasión que hay detrás", explica Nieves Álvarez, que comenzó vendiendo sus productos de manera online y que ahora están presentes en 25 parafarmacias de El Corte Ingles y en farmacias a pie de calle. "Siempre he sido clienta de parafarmacia y farmacia, los productos que allí se venden tienen mucha credibilidad y que ahora los míos estén allí es un punto muy imporante para la firma", reconoce. Álvarez, que empezó con una línea de cuidado facial muy básica, acaba de incorpar a los 5 productos iniciales un peeling enzimático y unos labiales y ya está pensando en el próximo lanzamiento.

Nieves Álvarez en El Corte Inglés del Duque. / M. G.

"No me marco fechas ni objetivos, voy paso a paso. Veo una necesidad, que experimento yo misma, y me pongo a trabajar con los mejores profesionales hasta dar con un producto de calidad. Mi credibilidad está en juego, no puedo jugármela a lanzar un producto en el que no crea, por eso prefiero ir poco a poco", nos explica. "Hay una parte positiva en lanzar mi propia línea de cosméticos y son mis 33 años de experiencia, pero tengo que demostrar que no sólo he puesto mi nombre y mi imagen, sino que hay mucho trabajo detrás, por eso me esfuerzo tanto", afirma.

Pensada para mujeres a partir de los 35, su línea de snkincare es de lo más completa. Limpiador, crema hidratante, contorno de ojos... Pero reconoce que no hay una fórmula mágica para el cuidado facial, que para ella la constancia es la clave. "Hay que tener una rutina, desmaquillarse siempre, hidratarse, protegerse del sol... Cuando mis amigas me preguntan que qué me hago en la cara siempre les digo lo mismo, que sigo la rutina que ellas no siguen", comenta. Acostumbrada desde muy joven a tener un especial cuidado con la piel, Nives Álvarez se confiesa y asegura tener inseguridades, como todo el mundo. "Siempre he tenido la piel muy irritable, me salían muchos granitos y se me enrojecía por todo. Las intensas sesiones de maquillaje no me ayudaban mucho y cuando me veía la piel así me generaba mucha inseguridad. Con los años, no sólo he aprendido a cuidármela, también a mirarme en el espejo y no quedarme con los defectos. Estamos acostumbrados a mirarnos con malos ojos, a comprarnos. Lo que hay es lo que ves, no puedo pretender no tener arrugas, intento atenuarlas porque vivo de mi imagen, pero no hay que obsesionarse con estar como cuando teníamos 20 años", explica convencida. Cuando le preguntamos por el secreto de una piel perfecta ella lo tiene claro: "Lo importante es tener sentido del humor con una misma, no tomarse todo tan en serio, hay que vivir, distraerse, el estado mental se refleja en nuestro rostro y eso es lo que hace que nos veamos más o menos guapas. Una mirada triste puede hacer que la piel se vea apagada".

La línea de cuidado facial de Nieves Álvarez. / M. G.

Convencida de que el paso del tiempo es algo que, no sólo hay que asumir, sino que debemos abrazar, recuerda su primera visita a Madrid. Era joven y las sesiones de maquillaje empezaban a pasar factura en su piel, así que acudió a hacerse un tratamiento a Felicidad Carreras y recuerda uno de los consejos que le dio. "Si quieres verte bien a los 50, tienes que empezar a cuidar tu piel a los 35". Por eso su línea de productos está enfocada a mujeres a partir de esa edad, aunque los labiales, que tienen mucho éxito, los pueden usar de todas las edades y para todo tipo de pieles. "Siempre pruebo todos mis productos y, como tengo la piel irritable, soy la mejor testadora. Toda la gama es apta para todo tipo de pieles y ningún producto produce rojeces, ni siquiera el peeling enzimático. No es como un peeling químico, que sólo puedes hacértelo con profesionales, éste deja la piel con una textura sedosa, limpia y protegida, es como una limpieza extra que puedes realizarte una o dos veces a la semana", concluye.

Con los ojos ya puestos en el próximo lanzamiento, del que no quiere desvelar nada por si el proceso hasta dar con un resultado para ella perfecto, Nives Álvarez invita a disfrutar de la Navidad de forma relajada, sin obsesionarse por los excesos, más bien pasando un rato con la familia y amigos para que "el brillo en los ojos se refleje en la luminosidad de nuestra piel".