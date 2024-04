Los peinados fáciles de Rocío Osorno para ir con traje de flamenca a la Feria de Abril que te salvan el look de última hora.

A la hora de ir a la Feria de Abril todo cuenta. No sólo es imporatante el traje de flamenca (o los trajes de flamenca), también es clave para rematar el look el calzado, que generalemte son unas clásicas alpargatas, los mantoncillos y, por supuesto, el maquillaje. Aunque no sólo tienes que saber cómo maquillarte para ir a la Feria de Abril para que el estilismo esté completo, el peinado también tiene un papel fundamental en esta misión. Las más habilidosas suelen hacerse espectaculares recogidos dignos de las flamencas más clásicas, pero la mayporía de nosotras encontramos en peinarnos para la Feria de Abril una tarea de lo más compleja. Ya ha compartido con sus seguidoras opciones de looks para la noche del pescaíto y ahora Rocío Osorno nos plantea los peinados más fáciles para ir con traje de flamenca a la Feria de Abril que te salvan el look de última hora.

Tanto si te das pocas mañas a la hora de peinarte, como si dispones de poco tiempo para hacerlo, estos tres peinados de Rocío Osorno pueden ser la solución perfecta para cuando vayas vestida de flamenca. Además, Rocío Osorno propone distintos tipos de trajes de flamenca con los que puedes combinar estos peinados y así te resulte más sencillo decantarte por uno u otro. Echa un vistazo a sus propuestas para la Feria de Abril.

El peinado con trenza de Rocío Osorno

Para elaborar este sencillo peinado de flamenca, Rocío Osorno recoge su cabello en una trenza. Una vez la tiene hecha, enrolla la trenza entera hacia dentro y coloca varias horquillas para sujertarla. Después abre con los dedos el moño y vuelve a sujetar el recogido con algunas horquillas. Remata el peinado con dos peinacillos colocados en un lateral y una flor roja colocada más cercana al crecimiento del pelo.

Rocío Osorno recomienda llevar este peinado con los trajes de flamenca más sobrios, los que son negros o en colores oscuros.

El peinado con coleta de Rocío Osorno

Es uno de los peinados más fáciles y favorecedores para ir vestida de flamenca. Consiste en hacerte una coleta baja y luego ocultar la zona de la gomilla con un mechón enrollado sobre ella. Rocío Osorno ha ondulado previamente su melena para que la coleta tenga algo más de cuerpo y movimiento.

Rocío Osorno recomienda llevar este peinado con los trajes de flamenca más alegres y con un toque infantil, los que tienen encajes y pasacintas también valen.

El peinado con coleta y trenza de Rocío Osorno

Para este sencillo peinado, Rocío Osorno recoge previamente su cabello en una coleta baja. A continuación, la influencer hace una trenza y la enrolla alrededor de la base de la coleta para luego enrollarla hacia dentro. Sujeta el recogido con varias horquillas y coloca un solo peinecillo y la flor en la zona más cercana al nacimiento del cabello.

Rocío Osorno recomienda llevar este peinado con trajes de flamenca monocromáticos, rojos, buganvillas, naranjas, amarillos...