El sérum capilar para proteger el pelo en verano está en Amazon y tiene efecto 'cabello de seda'.

Ya has hecho la puesta a punto capilar para empezar tus vacaciones y darle un respiro a tu melena. Has apostado por sanear tu cabello con uno de los cortes de pelo a capas que más están triunfando este verano y te has estudiado todos los trucos para cuidar el pelo en verano, pero auns así no estás tranquila. Haber apostado a última hora por las mechas money piece y saber que el sol, la sal y el cloro van a estar muy presentes en tu cabello te hace sufrir pensando en cómo estará tu pelo después de vacaciones.

Aunque tendrás que sanear las puntas cuando acabe el verano, debes saber que seguir una buena rutina capilar te puede ayudar a proteger tu pelo este verano y, además de cuidarlo de las agresiones externas, conseguir ese efecto cabello de seda que tanto nos gusta. Sólo tienes que incluir un sérum capilar para proteger tu pelo en tu rutina capilar y listo. De aplicación tanto en seco como en húmedo (nos encanta esa versatilidad), el sérum capilar para proteger el pelo en verano está en Amazon y tiene el efecto cabello de seda que tanto nos gusta.

Una de las cosas que más nos gusta del verano es que la sal del mar nos deja esas ondas surferas súper naturales y favorecedoras que no somos capaces de conseguir ni en la peluquería. Sin embargo, la exposición solar sin protección y en demasía también acarrea múltiples problemas capilares. Para evitar que esa sobreexposición implique que nuestra melena se vuelva pajiza y pierda todo su brillo, es importante aplicar un sérum de medios a puntas para que ese efecto cabello de seda nos acompañe durante todo el verano.

Con idea de mantener nuestro cabello sano, fuerte, con brillo y sedoso descubrimos en Amazon el serúm capilar que está arrasando este verano. Se llama Sérum Elixir de Belleza, es de la firma Orofluido y puede aplicarse tanto en seco como en húmedo.

Así es el sérum capilar de Amazon para proteger el pelo en verano

Una de las principales cualidades de este sérum es que funciona para toda clase de cabellos, por lo que no tendremos que preocuparnos de buscar un producto que se adapte a cabellos grasos o secos: este tratamiento de belleza funciona sea cual sea tu tipo de pelo.

Gracias a su composición, este sérum de Orofluido aporta una riqueza más pura gracias a sus tres tipos de aceite naturales, proporcionando una mezcla muy agradable tanto al tacto como a otros sentidos. No deja residuos en el cabello por lo que podremos usarlo en cada momento ya que, además, cuenta con una rápida absorción. En cuanto al olor del sérum de Orofluido esta consiste en una fragancia deliciosa de ámbar con un deje a vainilla que recuerda a las aromas orientales.

Se ha convertido en uno de los productos más vendidos en Amazon de este año y no sin motivo. Su aplicación tanto en cabello húmedo como seco lo hace uno de los tratamientos de belleza para el cabello más versátiles del mercado. No obstante, sus beneficios varían según el momento en el que se aplique.

El sérum capilar que puedes usar en cabellos húmedos y secos

Si optamos por la aplicación de este elixir de belleza de Orofluido en cabellos húmedos obtendremos un secado aún más rápido, facilitando el peinado ya que obtendremos un cabello más ligero y sedoso. Además, su aplicación en húmedo proporciona más movimiento y cuerpo al cabello, realzando su brillo natural.

Si por el contrario, también deseamos utilizarlos en cabellos secos, el sérum de Orofluido dotará nuestro pelo de brillo instantáneo, facilitando el peinado y previniendo futuros encrespamientos. Obtendremos un cabello más suave, con más flexibilidad y más disciplinado a la hora de peinarlo.

Este sérum de Orofluido se presenta en un formato de 100 ml y puedes encontrarlo en Amazon a un precio en oferta de 12,94 euros.