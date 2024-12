Tres peinados fáciles y sencillos para triunfar con tu look de Navidad.

Con Nochebuena, Fin de Año y el resto de eventos navideños a la vuelta de la esquina, estos días nos los pasamos buscando el perfecto look de Navidad. Encontrar el outfit con el que vamos a deslumbrar es sólo el primer paso para un estilismo muy potente. El peinado y el maquillaje también juegan un papel fundamental y, antes de que apuestes por algunos de los cortes de pelo más en tendencia para 2025, es el momento de que presumas de melenaza con algunos de los peinados más fáciles y sencillos para un look de Navidad.

En Luis&Tachi, junto a Sonia de Teresa, estilista top de la firma, hemos seleccionado los peinados más cool para estas ocasiones. Analizamos tres looks espectaculares de tres influencers inspiradoras que están marcando tendencia. Para cada estilo, Sonia recomienda productos específicos que aseguran un acabado perfecto, todos disponibles para adquirir en la web de nuestra marca. Prepárate para brillar con estilo esta temporada festiva con nuestros consejos expertos.

Para unas trenzas estilizadas, como las de Lolalolita

La trenza de Lola Lolita. / @lolalolita

Esta temporada, destacamos la elegancia con la trenza estilizada de lolalolita, inspirada en la influencer y su look en los premios GQ. Sonia de Teresa recomienda el Re-Shaper de Sebastian para fijación flexible y el spray de acabado Redken Forceful Finishing para controlar el frizz con un acabado brillante gracias a su tecnología Shine-Charged. Ambos productos garantizan brillo y protección contra la humedad durante 24 horas, perfectos para cualquier celebración festiva. Encuentra más detalles y productos en la web de Luis&Tachi y prepárate para brillar esta temporada.

Para unas ondas glamurosas, como las de Paula Echevarría

Las ondas de Paula Echevarría. / @pau_eche

Las ondas glamurosas al estilo de Paula Echevarría, perfectas para cualquier melena en tendencia. Sonia de Teresa, estilista de Luis&Tachi, recomienda el No Breaker de Sebastian como protector térmico esencial, el cual no solo crea nuevos enlaces dentro de la fibra capilar y añade volumen, sino que también garantiza hasta un 99% menos de rotura del cabello y proporciona hasta cuatro semanas de suavidad. Para definir y fijar el peinado, Sonia sugiere el uso del Dark Oil, un aceite de acabado ligero que controla el encrespamiento, aporta cuerpo y brillo, y deja el cabello con una dulce fragancia y un aspecto saludable. Ambos productos están disponibles en la web de Luis&Tachi, ofreciendo un acabado impecable y atemporal para quienes desean brillar con un look sofisticado.

Para un bob efecto mojado, como el de Alexandra Pereira

Este look de fiesta, perfectamente representado por la AY Alexandra Pereira, combina elegancia y tendencia con productos esenciales de Redken. El spray Puré Force 20 proporciona control anti-frizz y brillo, mientras que el gel Hard Wear ofrece una fijación extrafuerte para todo el día, ambos enriquecidos con proteínas y filtros UV para pro Stección máxima. Descubre estos estilizadores top en la web de Luis&Tachi para lograr un peinado impecable y duradero esta temporada festiva.