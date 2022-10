Horóscopo de hoy 3 de octubre de: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este lunes 3 de octubre no sólo es el primero del mes, sino que, además, es el primero libres del influjo de Mercurio Retrógrado. Así, las predicciones del horóscopo se vuelven mucho más positivas, dejando, incluso, alguno que otro día de la suerte para los signos del zodiaco. En cualquier caso, con Mercurio en su lugar y la influencia del otoño a pleno rendimiento, toca conocer las predicciones del horóscopo teniendo en cuenta la Luna y su fase creciente.

Así que es el momento de conocer las predicciones del horóscopo de hoy 3 de octubre de 2022 y descubre qué le deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 3 de octubre

Muchas felicidades. La poderosa energía astral que recibes hace que estés exultante y que te sientas con fuerzas para todo. Un cambio de actitud puede hacerte ver cosas que antes no entraban en tu horizonte y vas a encontrar soluciones a algo que te estaba preocupando. Estarás lleno de expectativas, de deseos y de ganas de disfrutar de todo lo que esté a tu alcance.

Horóscopo de Tauro del 3 de octubre

Puede que hayas atravesado una situación confusa y agobiante, pero ahora soplan aires de cambio y tu vida puede tomar un rumbo muy positivo. Es un buen momento para actuar, para tomar decisiones e iniciar esos proyectos que tienes en mente. Te mostrarás más apasionado que nunca y harás los cambios que necesites para activar el amor y vivir con intensidad.

Horóscopo de Géminis del 3 de octubre

Vas a sentirte seguro y confiado y tu vena más creativa, la que rompe moldes, se va a activar, impulsándote a perseguir nuevos objetivos y a vivir nuevas experiencias. Buen momento para las relaciones, que serán muy estimulantes. Y si tienes pareja, vas a solucionar algo que os estaba distanciando. Pídele un deseo a la Luna

Horóscopo de Cáncer del 3 de octubre

Esos problemas que te estaban impidiendo disfrutar de la vida mejoran y tú recuperas la confianza, aumentando las posibilidades de acertar en lo que decidas. Es posible que se te remunere algún tipo de trabajo o colaboración que hasta ahora estabas prestando de forma gratuita. Momento fabuloso para conocer gente nueva y dar rienda suelta a tus emociones.

Horóscopo de Leo del 3 de octubre

La energía del la Luna en fase creciente aparta de tu vida los obstáculos que te separan de tus planes y te ayuda a liberarte de obligaciones que no casan con tu filosofía de vida ni con tu forma de ser. Puede surgir la oportunidad de contactar con personas que están al servicio de buenas causas o que son muy creativas y que te van a ayudar a ver la vida con otros ojos.

Horóscopo de Virgo del 3 de octubre

La Luna en su fase creciente te ayuda a zanjar algún asunto pendiente del pasado que te resulta doloroso. Los buenos aspectos que te hace Mercurio contribuyen a que la comunicación fluya y a que conectes de maravilla con los que te rodean. Es un buen momento para realizar exámenes o entrevistas de trabajo con éxito. La suerte te sonríe en el amor.

Horóscopo de Libra del 3 de octubre

La Luna en su fase creciente puede traerte cambios y tú debes mostrarte flexible para aprovecharlos porque van a favorecer tu vida. Es un buen momento para realizar trabajo en equipo y dar con personas que te ayuden. Vas a tener oportunidades de encontrar el amor o de reconciliarte, si estás distanciando de alguien a quien quieres.

Horóscopo de Escorpio del 3 de octubre

Tendrás que enfrentarte a cambios e inconvenientes que pueden llenarte de incertidumbre, pero tienes que estar muy orgulloso de lo que has conseguido tú solo para no venirte abajo y encarar la vida con confianza y seguridad. Tus prioridades cambian y lo que antes tenía mucha importancia para ti ahora puede dejar de tenerla. Hablar y expresar lo que sientes te liberará de tensión.

Horóscopo de Sagitario del 3 de octubre

Estás tan seductor que puedes despertar pasiones que te lleven a vivir situaciones desestabilizadoras en tu vida afectiva. La energía de Mercurio hará que tu mente esté muy clara para que actúes como más te conviene. Te apetecerá embarcarte en algo novedoso. Tú sabes que los nuevos rumbos siempre han sido positivos para ti…

Horóscopo de Capricornio del 3 de octubre

Pierdes demasiadas energías pensando en inconvenientes y problemas. Afortunadamente, la Luna en su fase creciente se va a llevar las decepciones y los sinsabores para que no te quedes anclado al pasado. Los buenos aspectos de Venus, el planeta del amor, favorecen tu vida sentimental y vas a comenzar a notar más estabilidad y serenidad en tus relaciones afectivas.

Horóscopo de Acuario del 3 de octubre

Puede que la actitud de la gente de tu entorno no responda a tu expectativas y pases por situaciones incómodas. Piensa en lo que tú quieres y actúa en consecuencia para no sentirte defraudado. Hay algo en tu vida amorosa que no está siendo auténtico. Solo si te atreves a decir lo que sientes comenzarán a mejorar las cosas.

Horóscopo de Piscis del 3 de octubre

Tú necesitas sentirte seguro, pisar tierra firme, pero ahora puede que tu vida esté un poco agitada y no tengas esa estabilidad tan vital para ti. Escucha a tu corazón y piensa en ti porque tienes necesidades que a veces olvidas. Tu economía puede mejorar y se aliviarán tus preocupaciones. Si tienes algo pendiente por hacer, intenta que sea hoy.