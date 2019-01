Horóscopo semanal de Acuario (14 - 20 enero)

¿Has estado viviendo una pequeña crisis existencial en la que has reflexionado larga y tendidamente sobre tu propósito en la vida? Tanto si es así como si no, puede que estés buscando darle más significado a tu vida y a tu tiempo y este podría ser el momento idóneo para involucrarte en proyectos grupales o de comunidad que ayuden a crecer y cultivar tu entorno y la gente que vive en él. El foco de la semana se encuentra en tu sector espiritual, y esto te permitirá resolver algunos problemas del pasado que te suponen una gran carga moral. Si la necesitas, no dudes en pedir ayuda a tus seres queridos o a un profesional. En el amor, puede que tu relación sufra algunos cambios en los próximos días, o que no puedas ocultar más tus sentimientos por esa persona que te gusta si no tienes pareja.

Un consejo: Posterga esa gran decisión que tienes en mente hasta el próximo mes, estos días necesitarás que tu mente esté centrada en otros temas y podrías equivocarte en el camino.

Tu signo afín de la semana: Sagitario, Géminis.