Horóscopo semanal de Acuario (25 febrero - 3 marzo)

Tu vida ya casi está en armonía y no queda mucho para que goces de paz que tanto anhelas. Esta semana tendrás varios eventos con amigos y seres queridos en los que podrás conocer a gente nueva muy afín a ti, así que frena tu impulso de quedarte en casa. Limarás asperezas con esa persona con la que has venido rozándote desde hace unas semanas. Usa la influencia que recibes del Sol esta semana para conseguir superar todos los retos que te has impuesto en lo que queda de invierno.

Un consejo: Deja de desvivirte por esa persona que siempre actúa con desdén y te trata con ingratitud. Quiérete más y dedica ese tiempo y esfuerzo invirtiéndolo en algo que te entusiasme y te aporte.

Tu signo afín de la semana: Aries, Virgo