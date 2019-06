Horóscopo semanal de Acuario (24 - 30 de junio)

Céntrate Acuario. Tienes que vivir el ahora y darte cuenta que si no aprovechas ciertas oportunidades, éstas no volverán a ponerse en tu camino. Dedícate a hacer lo que te gusta, y no te dejes llevar por la desesperación ni la opinión de los demás. Tu criterio es el único que importa.

En el plano sentimental, debes rodearte de la gente que te valora y te quiere. También es momento para darte una nueva oportunidad y salir a conocer alguien nuevo. Te vendrá muy bien una visión diferente y alejada de tu círculo.

Un consejo: elabora una lista con metas a corto plazo que te plantees hacer las próximas semanas. Te servirá para motivarte y poner el foco en esos nuevos retos que tanto deseas.