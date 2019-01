Horóscopo semanal de Cáncer ( 7 - 13 enero)

Últimamente estás empleando mucho esfuerzo y tiempo en hacer algo que realmente no quieres hacer, pero alguien muy cercano a ti te está presionando. Ponte firme y fija unos límites, no dejes que los demás se aprovechen de ti por muy estrecho que sea el vínculo que os une. Esto podría llevar a un pequeño conflicto y sobrellevar confrontaciones no es tu punto fuerte, así que puedes comenzar rechazando algunas propuestas o peticiones menores para ir acostumbrándote.

Un consejo: Controla tus miedos, no dejes que un miedo obsesivo se interponga entre tú y aquello que anhelas.

Tu signo afín de la semana: Tauro, Escorpio.