Horóscopo semanal de Capricornio (15 - 21 abril)

Eres un alma tranquila, Capricornio, y esta semana vas a poder darte a ello sin muchos problemas. Se avecinan buenos días para ti y vas a poder disfrutar al máximo de aquello a lo que más quieres: tu familia. No te obsesiones por los pequeños detalles y deja que la situación se desarrolle de forma orgánica. Si te obsesionas porque todo sea absolutamente perfecto es muy probable que no lo pases ni la mitad de bien de lo que podrías. Es importante que, en esos momentos de relajación y tiempo familiar, sepas dejar a un lado por completo tus asuntos laborales. Es tiempo de descanso y reforzar vínculos, pero podrías distanciarte más de los tuyos si no logras dejar a un lado tus preocupaciones durante unos días. Has descubierto algo que podría ser una nueva afición y tienes miedo de compartirlo con los demás porque no sabes cómo van a reaccionar. No tengas reparo a cantarlo a los cuatro vientos. Demuestra seguridad y enorgullécete de haber encontrado aquello que te hace feliz.

Un consejo: No te aventures en el mal tiempo.

Tu signo afín de la semana: Géminis, Cáncer.