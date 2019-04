Horóscopo semanal de Capricornio (8 - 14 abril)

Está siendo un buen inicio de mes para ti, Capricornio, y para los tuyos por extensión. Has tenido un par de buenas semanas y has hecho planes emocionantes para tus pequeñas vacaciones de Semana Santa y no puedes tener más ilusión. Estás deseando que llegue el momento y no ves el día llegar, controla tu impaciencia para que los días que quedan no te sean más tediosos por la espera. En el trabajo parece que todo empieza a tomar algo más de ritmo y sientes alivio. Descansa y respira: todo está bien y vas por buen camino. No abandones tus proyectos, pero mantente alerta y no dejes que nadie te aconseje con mala intención. No eres una persona muy intuitiva en este sentido, pero puedes pedir consejo a tus allegados Géminis o Escorpio para que te aconsejen, ya que son personas muy perceptivas que ven venir las intenciones de los demás en este sentido.

Un consejo: No te muestres inflexible ante materias sin sentido. Podrías herir a alguien sin motivo alguno.

Tu signo afín de la semana: Géminis, Cáncer.