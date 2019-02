Horóscopo semanal de Libra, especial San Valentín (11 - 17 febrero)

Puede que sientas que alguien muy cercano se está volviendo distante y, aunque es posible que sea solo algo pasajero, esta situación provocará que te plantees tu relación con esta persona. Asegúrate de reflexionar sobre vuestra amistad antes de cortar lazos por completo. Esta semana, la atracción podría apoderarse de tu vida de repente y sientas la necesidad de acercarte a alguien que te llama la atención, ya sea con intenciones amorosas o puramente amistosas. Una oportunidad de negocio con un socio conocido está en el horizonte.

En el amor

Si tienes pareja, no tengas miedo a expresarte físicamente. Eres una persona cariñosa y te encanta sentirte cerca de aquellos a quienes más quieres. Abrazar y achuchar es tu actividad en pareja favorita y, esta semana, podrás hacerlo sin parar. No tengas miedo a indagar en los sentimientos y las opiniones de tu pareja, pero ten cuidado y no muestres demasiada intensidad.

Si no tienes pareja pero te gusta una persona, no te quedes en las trincheras. Mantener la distancia y admirar e idealizar a esa persona no va a aportarte nada positivo. Pon toda la carne en el asador y atrévete a establecer contacto o deja de mirar y pasa página.

Tu signo afín de la semana: Leo, Acuario