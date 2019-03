Horóscopo semanal de Piscis, especial primavera 2019

Esta puede ser una primavera muy social para Piscis, con los astros estimulando la parte de tu psique que más se beneficia de esa interacción con las demás. Es posible que sientas que es el momento de dar un vuelco a tus relaciones más cercanas y, con ello, a la forma en la que las percibes. Esta sería una situación óptima para salir y conocer gente nueva. Júpiter está apoyándote a tope y su aura de suerte y notoriedad te hará resaltar y llamar la atención en cualquier plataforma pública en la que participes. Aprovecha esta ventaja para construir o mejorar tu reputación en los ámbitos que quieras o veas convenientes.

Aunque la primavera será una ocasión ideal para hacer destacar tu perfil, no debes olvidar que la evolución personal es importante. No dejes que se difuminen las líneas que separan lo que muestras de ti y lo que verdaderamente eres. Puede que necesites ajustar tus opiniones y perspectivas en cuanto a tus metas y ambiciones en el ámbito laboral o hacer de ellas algo más flexible. No tengas reparo en pedir apoyo cuando lo necesites.

Un consejo para tu primavera

Complementa tu estilo Neptuniano con una nueva mochila o bolsa para tu portátil que te permita proteger todos tus accesorios, proyectos y portfolios. Será tu mejor aliada a la hora de conquistar el mundo laboral.

Tu signo afín de la semana

Leo