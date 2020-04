Horóscopo semanal de Sagitario (20 - 26 de abril)

Sagitario no para de comerse la cabeza con los malos pensamientos que la rodean. Es cierto todo lo que se le pasa por la mente, llevamos un mal año y es lo que más le disgusta, pero algún día todo esto acabará y tiene que estar preparado/a para lo que venga.

En el ámbito del amor, Sagitario es duro/a como una roca, pero a veces le golpean y eso le duele aunque no lo parezca. Estas semanas de confinamiento, le servirán para saber lo que le beneficia y lo que no. Ya es hora de sacar cosas de la maleta y asumir que no las llevará a ninguna parte.

Un consejo: Aunque cada vez esté más apático/a, puede volver a estar de buen humor cuando quiera, solo tiene que confiar en él/ella mismo/a.